«СССР решил не мешать»: кто отменил социализм в Польше

«Переговоры за «Круглым столом» представляли собой настоящие политические баталии, а не их имитацию и симуляцию демократии», — пишет о событиях тех дней российский историк Петр Черемушкин, автор недавно опубликованной биографии генерала Войцеха Ярузельского «Ярузельский. Испытание Россией».

На переговоры с «Солидарностью» польское правительство вынудили пойти многочисленные забастовки, которые профсоюз проводил по всей Польше.

«Отправной точкой для генерала Ярузельского по-прежнему остается экономический кризис, который не может быть решен правительственной реформой без определенной степени участия работников», — писала в те дни газета The Guardian.

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Руководители движения требовали не только экономических, но и политических перемен. При этом польская власть понимала, что не может больше прибегать к военному положению, как это произошло в 1980 году. Тогда правительство ПНР пыталось не допустить вторжения Москвы и решило пойти на этот шаг, чтобы стабилизировать ситуацию.

Мрачная тень военного положения

В то время на Ярузельского со стороны СССР оказывалось огромное давление. «Кремлевские старцы» были недовольны забастовками «Солидарности» и усилением политической роли католической церкви. В 1981 году Ярузельский, уже назначенный премьер-министром Польши, вместе с тогдашним главой Польской объединенной рабочей партии Станиславом Каней был вызван в Москву для переговоров с советскими руководителями.

В Польше всерьез опасались, что лидеры страны будут задержаны.

В 1989 году такой угрозы больше не было — в СССР шли политические перемены, а советский лидер Михаил Горбачев поощрял диалог с оппозицией. «Мы следили за действиями генерала Ярузельского с интересом, с симпатией», — пишет в своей книге «В меняющемся мире» экс-президент СССР.

После того как СССР Горбачева дистанцируется от вмешательства во внутренние дела соцстран, именно Ярузельский становится тем человеком, который начинает вести переговоры с оппонентами, с которыми он еще недавно был по разные стороны баррикад. Карт-бланш Ярузельского на ведение переговоров с оппозицией со стороны польского правительства получает глава МВД генерал Чеслав Кищак.

Кищак отнюдь не был «голубем», он был одним из ключевых участников введения военного положения, но уже в 1986 году объявил об освобождении всех политзаключенных. Этим шагом он заслужил определенное уважение у сторонников оппозиции, которые готовы были принять его в качестве переговорщика.

Прения, в которых участвовала католическая церковь, шли сложно, хотя власти поддерживали саму идею диалога. Согласно опросам, идею переговоров поддерживало 80% представителей руководства страны.

Главным достижением этой коммуникации стали свободные выборы в сейм и легализация профсоюза «Солидарность».

Круглый стол с «Солидарностью» и свободные выборы приводят к власти оппозицию, но Ярузельский еще на некоторое время остается президентом. В декабре 1990 года он окончательно покидает свой пост: «Я служил той Польше, которая существовала, а не той, которую хотел видеть», — говорил во многих интервью, когда его впоследствии начали обвинять во введении военного положения.

Как вспоминал позже Горбачев, «именно благодаря Ярузельскому и его твердой позиции в поддержку переговоров с оппозицией <…> перемены, приведшие к смене общественно-политического строя, пришли мирно, бескровно».

В последний путь генерала Ярузельского в мае 2014 года пришли провожать и три польских президента, одним из которых был и Лех Валенса.

Неудобный герой

Выступая на недавнем мероприятии, посвященном годовщине тех событий, польский президент Анджей Дуда заявил, что «Круглый стол» положил начало переменам в других странах Восточной Европы. «Берлинская стена рухнула из-за того, что Польша подала пример другим странам».

Большую роль сыграла и роль СССР, который не вмешивался в происходящее:

«Солидарность победила потому, что в СССР решили не мешать тем изменениям, которые происходили в странах Восточной Европы»,

— говорит «Газете.Ru» собеседник в российских внешнеполитических кругах, который отмечает, что сегодня в Польше об этом стараются не вспоминать, а имя Валенсы «вымарывают из истории».

Лидер «Солидарности» и первый президент Польши Валенса, действительно, — негативная фигура для нынешнего руководства страны. В 2017 года он пережил достаточно тяжелый удар по своей репутации — Институт национальной памяти опубликовал документы, которые подтверждают его сотрудничество со спецслужбой. По иронии судьбы информацией об этом сотрудничестве владел глава МВД Кищак, которому пришлось вести переговоры с Валенсой.

Сам Валенса отрицал сотрудничество со спецслужбами. «Меня не сломали в декабре 1970 года, я не сотрудничал со Службой безопасности, никогда не брал от них денег, не сделал ни одного письменного или устного доноса», — заявлял он.

При этом Валенса признался, что действительно «совершил ошибку», но пока не может рассказать всей правды. Человек, который знает, о чем идет речь, еще жив, рассказал экс-президент.

Сторонники Валенсы считают, что даже если первый президент демократической Польши и сотрудничал со спецслужбами, он делал это под давлением, а его доносы были лишь формальностью и необходимостью выиграть время.

Как отмечает собеседник «Газеты.Ru», хорошо знающий ситуацию в Польше, «смешивая с грязью Валенсу», сегодняшние власти всячески преувеличивают роль в событиях того времени покойного президента Польши Леха Качиньского и его брата Ярослава Качиньского, лидера правящей партии «Право и справедливость». Оба брата действительно участвовали в переговорах, но ведущей роли не играли.