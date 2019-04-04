«Машина пропаганды»: в США выяснили, кто управляет Трампом

Медиамагнат Руперт Мердок, владеющий телеканалом Fox, а также рядом кинокомпаний и издательств, вместе со своими сыновьями Лахланом и Джеймсом вмешивается в политическую ситуацию по всему миру — в США, европейских и других государствах, пишет The New York Times.

Более того, Мердок, используя корпорацию Fox, «манипулирует» президентом США Дональдом Трампом, которого сам не воспринимает всерьез и считает его идиотом, отмечают авторы статьи.

Журналисты NYT опросили более 150 человек и прочли огромное количество документов, касающихся деятельности известного магната. Действия Мердока и его сыновей, как пишет издание, превратили подконтрольные им СМИ в правые машины политического влияния, которые дестабилизируют демократические институты в странах Северной Америки, Европы и Австралии.

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Издание выяснило, что между сыновьями известного Мердока идет борьба за влияние, а сам он отошел от дел после того, как чуть не умер после сердечного приступа во время прогулки на яхте. Битва за наследство Мердока, судя по результатам расследования, идет не в пользу его младшего сына Джеймса Мердока, который управляет финансами компании и отличается более либеральными взглядами, чем его отец и старший брат Лаклан.

Джеймс проиграл своим родственникам несколько серьезных кадровых назначений в корпорации. В результате, правая риторика Fox только укрепилась.

В статье также утверждается, что один из ведущих канала даже давал советы адвокату Трампа Майклу Коэну, чтобы тот пытался уладить проблемы с женщинами, которые могут иметь компромат на Трампа.

Речь идет о ведущем вечернего эфира новостей Шоне Хэннити. Журналисты утверждают, что он фактически был негласным членом предвыборного штаба Трампа, который отвечал за то, чтобы у кандидата не было медийных проблем.

Немалая часть расследования NYT посвящена именно тесным отношениям Трампа и Хэннити, которому, как утверждают журналисты, президент США регулярно звонит после его вечерних эфиров. Трамп очень ценит лояльность Хэннити, пишут журналисты.

Еще одно из шокирующих открытий о закулисной жизни империи Мердоков заключается в их попытках приобрести британских канал Sky News. Им не удалось сделать это в Великобритании, однако австралийский филиал Sky вскоре перейдет под их контроль. Вещание некогда сбалансированного телеканала уже сейчас больше напоминает манеру Fox News: «сеть начала увеличивать число правых комментариев, которые транслировались в прайм-тайм», — пишет NYT.

Публикация появилась вскоре после того, как компания Disney приобрела большую часть корпорации 21st Century Fox, которая принадлежала Мердоку.

Известно, что Fox — один из любимых телеканалов самого Трампа. В отличие от ненавистного Трампу CNN, которого глава Белого дома не называет иначе, чем fake news (англ. — «поддельные новости»), Fox известен своей консервативной повесткой. «Рабочий день президента обычно начинался с обсуждения того, что он увидел утром по телевизору, особенно на Fox News, или прочитал в газетах, которые он изучает гораздо внимательнее, чем можно было подумать», — писал в биографической книге о президенте США «Страх в Белом Доме» американский журналист Боб Вудворд.

Среди поклонников телеканала и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который, как отмечает Вудворд, был «завсегдатаем канала Fox News» до прихода на госслужбу. Согласно декларации доходов, в 2017 году он получил от Fox $567 тыс.

Аудитория телеканала Fox составляет от 2 до 3 млн человек ежемесячно. Это больше, чем у СNN, а также MSNBC.

Между тем, противники Трампа считают канал «пропагандистской машиной». Аналогичного мнения придерживается и президент CNN Джефф Закер, который назвал Fox News «государственной пропагандой», пишет The Daily Beast. «Я думаю, что вопрос должен быть поставлен так: является ли Fox подконтрольным государству телеканалом или же Белый дом подчиняется Fox?» — сказал Закер.

В недавней статье в журнале New Yorker, отмечалось, что многие ведущие телеканала непосредственно связаны с Трампом. В частности, отмечались тесные отношения между президентом и телеканалом Fox, которые были практически «формализованы» в 2018 году. Тогда бывший вице-президент телеканала Билл Шинн был назначен директором Белого дома по коммуникациям.

В четверг, 4 апреля, сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена новым официальным представителем Государственного департамента США. Об этом в своем твиттере написал госсекретарь Майк Помпео.

Стоит отметить, что, желая поддержать любимый телеканал, Трамп даже заявил, недавно, что откажется от предвыборных дебатов на канале CNN. Это произошло после того, как Демократическая партия порекомендовала членам партии не участвовать в предвыборных дебатах на Fox.

Председатель Национального комитета Демократической партии Том Перец заявил, что телеканал открыто поддерживает президента Трампа и не может «предоставить возможность провести открытые и честные дебаты для наших кандидатов».

Он также обвинил Fox News в причинении «громадного ущерба» Соединенным Штатам и раскритиковал журналистов, которые выбрали работу на этом телеканале.