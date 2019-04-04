Визави для Захаровой: Госдеп нашел нового представителя

Морган Ортагус — в прошлом «Мисс Флорида», банковский работник, аналитик по разведке в казначействе США и эксперт телеканала Fox News — назначена официальным представителем Госдепартамента США. Об этом в твиттере написал глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

Ортагус стала очередным сотрудником Fox, который получил работу в администрации президента США Дональда Трампа. Ее предшественница — Хизер Науэрт — также работала на этом телеканале.

В декабре 2018 года Трамп объявил, что Науэрт станет постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Однако позже Науэрт отказалась и от этой должности, и от работы в Госдепе, ссылаясь на семейные обстоятельства.

Реклама

В 2018 году бывший вице-президент телеканала Билл Шинн был назначен директором Белого дома по коммуникациям. Аналитиком Fox работал и нынешний советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Недавно президент США возмутился отстранением от эфира популярной ведущей телеканала Fox Жанин Пирро. «Леворадикальные демократы, которые работают со своим любимым партнером «Фальшивые новости», используют любой выверт, чтобы заставить ЗАМОЛЧАТЬ большинство нашей страны», — написал президент США в своем твиттере после устранения ведущей.

Пирро, действительно, однажды не появилась в эфире, когда должна была вести программу «Справедливость с судьей Жанин». Название программы отсылает к прошлому ведущей, которая работала в органах прокуратуры, а также в судебной сфере. Она республиканка и пыталась ранее избраться в конгресс от этой партии

По мнению Трампа, телеведущая была отстранена из-за ее комментариев в отношении члена конгресса США от Демпартии Ильхан Омар. В одной из своих программ Пирро сказала, что религиозная приверженность Омар «противоречит конституции».

Она также подвергла критике факт ношения Омар хиджаба, сказав, что таким образом она дает женщинам сигнал — «одевайтесь так, чтобы не быть подвергнутым насилию».

37-летняя Ильхам Омар прославилась тем, что стала первой женщиной-мусульманкой, избранной в конгресс США. В последнее время она выступала с достаточно радикальными заявлениями в отношении Израиля, что стало поводом для того, чтобы коллеги обвинили ее в антисемитизме.

Американский телеканал Fox News на этой неделе вышел на лидирующие позиции и обошел в рейтингах CNN и MSNBC. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на рейтинг Nielsen.

Во многом на руку телеканалу сыграла кульминация «российского дела», которое вел спецпрокурор США Роберт Мюррел, завершившееся, по сути, ничем неделей ранее, отмечает агентство Bloomberg.

Во вторник, 26 марта, The Sean Hannity Show на телеканале Fox News, где обсуждались итоги расследования, посмотрели 3,6 млн зрителей. Всего в это же время CNN смотрели более 900 тыс. зрителей, MSNBC — 2,1 млн человек. И это показатели праймового времени. По сравнению с предыдущей неделей, молодая аудитория Fox News в прайм-тайм выросла на 31%. В свою очередь, рейтинг шоу на MSNBC телеведущей Рэйчел Мэддоу упал на 29% среди этой возрастной группы (25-54 лет).

Ведущие телеканала Fox News отреагировали на итоги доклада Мюллера с гневом и сарказмом по отношению к демократам, американской разведке, либералам и СМИ, отмечала The Washington Post. Другой ведущий Fox News Шон Хэннити в ярости набросился на тех, кто твердил о «сговоре» Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. И это очень схоже с той местью, которой желал сам Трамп, пишет WP.

К слову, сам Трамп теперь намерен проверить истоки расследования дела о «российском вмешательстве» в американские выборы. «Мы должны увидеть, как все это началось, но я собираюсь оставить это другим людям, включая генерального прокурора», — заявил президент США в интервью Fox News 27 марта. Само же расследование глава Белого дома назвал позорным для США.