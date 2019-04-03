Это полушарие наше: США угрожают России

Белый дом будет противостоять усилению влияния России на Кубе, в Венесуэле и в целом во всем Западном полушарии, пообещал глава Госдепартамента Майк Помпео.

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«Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это обратно. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим [влияние России] и в других местах. Я поеду в этот регион на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе», — подчеркнул госсекретарь.

Он также сказал, что ранее обращался к Москве с призывом «уйти» из Западного полушария, передает ТАСС.

«Я пытался убедить [российскую сторону], что [Венесуэла] не в их интересах, но у меня не получилось. Теперь мы будем использовать другие средства, чтобы Венесуэла могла получить заслуженную демократию без негативного влияния Кубы и России», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, глава национального экономического совета США Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон подготовил план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.

По его словам, план восстановления экономики Венесуэлы получил название «День 2». Речь идет о финансовом плане, который позволит «оживить» экономику латиноамериканской страны. Кадлоу подчеркнул, что у США есть планы насчет поставок продовольствия жителям Венесуэлы.

Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что

позиция США по Венесуэле способствует вседозволенности.

«Расшатываются устои международного права и тем самым создается ситуация, которая не способствует развитию», — сказал дипломат. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что нынешняя политика Белого дома в отношении Венесуэлы создает для США «искушение» проводить такие эксперименты и в других странах.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив.

В ответ на это депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

По его словам, заявления США являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер, Россия приступит к ответным мерам, уточнил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что НАТО использует инцидент в Керченском проливе, чтобы нарастить свою мощь в Черном море, ставя, тем самым, весь миропорядок под угрозу.

Также член нижней палаты российского парламента добавил, что необходимо обсудить вопрос об ограничениях для кораблей альянса в этом регионе.

В конце прошлого месяца спецпредставитель США Эллиотт Абрамс заявил, что Россия «заплатит» за военную поддержку Венесуэлы, передает ФАН.

Лавров же указал, что

российские военные поехали в Венесуэлу для того, чтобы отремонтировать технику в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Он сообщил, что ему звонил госсекретарь США Майкл Помпео и он объяснил ему цель визита российских военных в Венесуэлу. Министр отказался комментировать форму, в которой был сделан призыв к России отозвать военнослужащих из Венесуэлы.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные и другие официальные лица должны покинуть Венесуэлу, передает НСН. Реагируя на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны волновать третьи страны.

«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — добавил представитель Кремля.

Помимо этого, подчеркнул он, США никто не указывает, где им можно присутствовать, а где нельзя. В связи с этим Песков высказал надежду на взаимное уважение к праву России выстраивать с любыми странами выгодные для нее отношения.