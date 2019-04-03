«Это революция»: Саакашвили вернется на Украину

На Украине произошла революция, заявил экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Рустави 2».

«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский... Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство», — заявил Саакашвили.

По его словам, он «не связывает свое политическое будущее с Украиной», а его дальнейшие планы «связаны с Грузией». Саакашвили также отметил, что готов отказаться от поста премьер-министра, «если ему его вдруг предложат».

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«Я пойду в свой виноградник, соберу первый урожай», — заявил экс-губернатор Одесской области. По словам Саакашвили, он не исключает, что может стать мэром маленького городка Кварели или непостроенного города-порта Лазики. Кроме того, он предположил, что станет консультантом «нового, многообещающего, укомплектованного молодыми людьми правительства».

1 апреля Михаил Саакашвили заявил, что пока не будет возвращаться на Украину. «Мой билет на 1 апреля был куплен на случай, если Порошенко не выйдет во второй тур. Пока я этого не вижу», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее находящийся в изгнании политик заявил, что имеет на руках электронный билет и намерен вернуться на Украину сразу же после выборов. Саакашвили был уверен, что украинские пограничники не стали бы его задерживать.

После объявления Саакашвили о своем намерении приехать в страну генеральная прокуратура Украины возобновила расследование в отношении экс-президента Грузии по подозрению в попытке госпереворота.

Накануне, в день выборов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — «серьезный дипломат и консультант» для всех сегодняшних политиков. Шоумен добавил, что «Саакашвили <...> пусть приезжает», а кроме того — он защищает украинскую демократию в Европе. По словам самого Саакашвили, Зеленский «не похож на традиционных политиков». В фейсбуке он также предположил, что Зеленскому нарочно задали провокационный вопрос о бывшем главе Одесской области.

«Пусть убирается в свою Грузию» — большинство украинских «политиков» ответили бы так», — добавил Саакашвили.

На следующий день он заявил, что президент Украины Петр Порошенко нанял израильского «черного пиарщика» Моше Клюгхафта, чтобы противодействовать в публичном поле лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.

Саакашвили отметил, что обнаружил в инстаграме Клюгхафта фотографии, где он «сфотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко». Он заверил, что этого специалиста ранее нанимал бывший грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили.

«Этот тезис о том, что Зеленский — марионетка, это его рук дело, и в ближайшие дни он выкинет серию грязных трюков против», — написал Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год после «революции роз», когда от власти отстранили президента Эдуарда Шеварднадзе. Именно при Саакашвили началась война в Южной Осетии и Абхазии.

С 2015 года Саакашвили оказался практически в центре украинской политики. Он был советником президента Украины и председателем Одесской областной госадминистрации с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. После этого Саакашвили уехал к своей семье в Нидерланды, где получил удостоверение личности.