«Государство не просило рожать»: Глацких нашла работу

Автор скандальной фразы «государство не просило вас рожать», экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта «Уралочка».

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Работу для Глацких в регионе подыскали после поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который попросил «не бросать даму и найти ей хоть какое-то место», передает ФАН.

В декабре прошлого года сама Глацких заявила, что решила уйти из ведомства, чтобы не подставлять Куйвашева.

«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством, и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», — написала Глацких в своем письме к блогеру Сергею Колесникову.

Региональная чиновница «прославилась» на всю страну, когда в Сети появился сюжет свердловского телевидения о встрече Глацких с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа. В ходе беседы глава департамента заявила о «ненужности» нынешней молодежи, передает НСН.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет,

вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать»,

— сказала Глацких.

Ранее спикер Новгородской областной думы Елена Писарева также скандальной фразой прокомментировала решение в отказе выплат на первого ребенка новгородкам старше 29 лет. Депутаты Новгородской облдумы одобрили региональный проект «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тыс. рублей россиянкам моложе 30 лет.

«Проект областного закона направлен на стимулирование рождаемости первых детей женщинами в возрасте до 29 лет включительно. Установление регионального капитала в размере 100 тыс. рублей будет способствовать решению наиболее важной проблемы большинства молодых семей — улучшению жилищных условий», — заявила спикер новгородского парламента Елена Писарева.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — считает 52-летняя Писарева. При этом сама чиновница в 2017 году заработала 2,145 млн рублей.

Также в прошлом году самарский министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова посоветовала матери на жалобы о ничтожном пособии по уходу за детьми держать собственный огород и усомнилась в том, что «государство должно всех содержать».

Государство платит матерям пособие по уходу за детьми в размере 50 рублей в месяц, и если родители хотят кормить ребенка качественной едой — они должны держать собственные огороды,

заявила она. Так чиновница ответила на жалобу одной из жительниц региона на то, что ей приходится кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — указала глава ведомства.

Пионером же чиновничьего треш-токинга была Наталья Соколова, министр труда Саратовской области. Она поспорила с местными депутатами, заявив, что 3,5 тыс. рублей (стоимость региональной продуктовой корзины) в месяц достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила она.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев позже уволил Соколову, подчеркнув, что «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», недопустимо.