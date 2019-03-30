Боевая готовность: спецназ выпустили на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения «А» Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

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Глава СБУ Василий Грицак отметил, что для этой службы задействованы боевые машины и беспилотная авиация. «Все это — демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине», — пояснил он. Глава ведомства также выразил уверенность, что выборы в стране состоятся «цивилизованно и спокойно».

Ранее Национальная полиция страны сообщила, что в преддверии президентских выборов взяла под круглосуточную охрану более 1,4 тыс. избирательных участков в украинской столице и Киевской области.

Об усилении мер безопасности в связи с выборами сообщали и в МВД Украины. Глава ведомства Арсен Аваков написал на своей странице в фейсбуке, что 31 марта безопасность голосования будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников министерства внутренних дел.

В избирательных комиссиях участковых, окружных и ЦИК за правопорядком, по информации Авакова, будут следить 78 тыс. полицейских и спасателей. «То есть, возле каждого избирательного участка будет постоянно дежурить два сотрудника полиции и один спасатель», — написал министр.

Он отметил, что маршруты более 3,2 тыс. патрульных экипажей с 11,4 тыс. полицейских переориентированы таким образом, что они смогут прибывать на вызов к избирательному участку «максимально оперативно».

Фиксировать правонарушения во всех населенных пунктах, по его словам, будут дежурящие там группы быстрого реагирования Патрульной полиции. Для проведения следственных действий сформировано более 1,1 тыс. следственно-оперативных групп из 4,5 тыс. полицейских, подчеркнул он.

«По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции – 147 групп (223 человека) и ГСЧС [Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям] — 71 группа (339 специалистов), включая кинологов и четвероногих помощников, и 107 радиохимических расчета (325 человек)», — сообщил Аваков.

Он уточнил, что 10,6 тыс. спасателей ГСЧС будут обеспечивать дежурство более пяти тыс. пожарных и аварийно-спасательных групп, а на пожарных постах будут дежурить 28,8 тыс. сотрудников.

«Безопасность в пунктах пропуска дополнительно будут обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы — 1,7 тыс. человек. 326 групп, 1,3 тыс. пограничников, дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов», — отметил глава украинского МВД.

Такая усиленная охрана порядка была организована на фоне многочисленных предупреждений о возможных провокациях. Так, министр обороны Украины Степан Полторак считает, что Россия попытается силовым путем сорвать выборы президента страны.

«Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы», — заявил глава Минобороны телеканалу «Прямой».

В то же время он заверил, что украинские военные готовы к такому варианту развития событий, так как ожидали осложнения ситуации накануне выборов.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук тоже высказывал мнение о том, что на Украине может разразиться новый «майдан» из-за фальсификаций на выборах или вмешательства в них третьих лиц. «Возможен, если будет внешний инициатор такого «майдана», как это было в 2004 и 2013 — 2014 годах», — пояснил украинский политик.

До этого он также предполагал, что в стране может случиться третий «майдан» на фоне обсуждения возможных махинаций с результатами голосования. «Третий майдан — это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для нашей страны», — отмечал Медведчук.

Кстати, его опасения разделяют и сами украинцы. Данные центра «Социальный мониторинг» свидетельствуют о том, что более половины жителей страны допускают новую волну протестов в случае попытки фальсификаций на президентских выборах 31 марта.

Кроме того, по мере приближения дня голосования регулярно нарастает и протестная активность украинцев. Сразу в нескольких городах страны прошли стихийные митинги, спровоцированные расследованием портала Bihas.info.

Журналисты заявили, что приближенные к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта. Они стали рекордными по количеству кандидатов — на пост главы государства баллотируются 39 человек. Суббота, 30 марта, — день тишины на Украине, когда запрещается любая агитация. Несмотря на это, в общественном движении «Честно» сообщили о фактах скрытой агитации, а в Нацполицию Украины подали 73 заявления о нарушении избирательного законодательства.