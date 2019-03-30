«Ключ от мира — не в Москве»: Порошенко опять проговорился

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. Выступая на телеканале «Украина», политик рассуждал о ситуации в Донбассе. Он попытался снова возложить ответственность за происходящее в регионе с украинского руководства на Россию, но в итоге запутался и случайно «защитил» Москву.

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«Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе», — сказал украинский лидер, но, не договорив фразу, поправил сам себя и отметил, что «ключ от мира находится в Москве».

Еще одну неловкую оговорку украинский лидер допустил всего пару недель назад. Во время одного из своих выступлений в Закарпатье он поддержал врагов страны. «Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину», — заявил Порошенко, уточнив, что основными врагами для государства являются Россия и бедность.

В последнее время такие компрометирующие ошибки стали для Порошенко регулярными. Еще в феврале политик отмечал, что должен «сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», но тут же, запнувшись, поправил себя — «российскому агрессору».

Но пользователи социальных сетей такую оговорку без внимания не оставили и стали массово иронизировать над этой ситуацией. Многие комментаторы даже предположили, что лидер не оговорился, а «проговорился».

В январе прошлого года во время выступления, посвященного Дню соборности Украины, Порошенко заявил, что землю Крыма и Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта».

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко, выступление которого транслировали украинские телеканалы. Несмотря на оговорку, слушатели встретили слова президента аплодисментами.

Заявление украинского лидера оценила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Порошенко знает, о чем говорит. «Сапог украинского оккупанта топчет украинскую суверенную землю», — браво, давно пора было назвать вещи своими именами. И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь», — написала она в своем фейсбуке.

За месяц до этого Порошенко допустил еще одну «непатриотичную» оговорку. На своей странице в фейсбуке он разместил видео своего выступления, во время которого заявил, что

никто лучше не знает «подлость украинского режима», чем украинцы.

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал Порошенко, говоря с дипломатами о «российской агрессии». Кстати, сообщается, что свою ошибку глава государства не исправил.

«Порошенко: «Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы». Оговорка, конечно, и все же...В России так не ошибаются», — заметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, о чем написал в своем твиттере.

В очередной раз он неловко оговорился в канун нового года, 31 декабря 2016 года, во время публичного выступления.

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — провозгласил украинский лидер под приветственные крики и аплодисменты присутствовавших. Свою оговорку он не исправил, и никто вокруг тоже не указал ему на нее.

После этого заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. Пользователи предположили, что «сейчас начнется зачистка» информационного пространства, в том числе аккаунта главы государства в фейсбуке, где была выложена видеозапись. Некоторые комментаторы назвали это «оговоркой по Фрейду». Другие же начали выстраивать предположения, с чем это может быть связано.

«Это заявление претендует стать сенсацией прошедшего года», — написала украинская пользовательница.

В 2015 году Порошенко допустил ошибку, которая позже стала мемом. На выступлении по случаю годовщины создания Службы безопасности Украины он рассказывал об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика. В этом контексте украинский лидер употребил слово «бандеры», но тут же исправил его на «бандитов».

«Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев», – заявил глава государства.

После этого пользователи соцсетей растиражировали выражение «циничные бандеры» (вариант — «циничный Бандера»), превратив его в мем, который позже взял на вооружение даже сам украинский президент — Порошенко появился в военной форме с нашивкой «циничный Бандера».