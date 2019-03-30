Тайная комната: где Порошенко решает судьбу Европы

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал журналистам телеканала ICTV свою ситуационную комнату, где, по его словам, решалась «судьба Европы», сообщается на сайте украинского лидера. Отмечается, что в этом закрытом помещении президент, который также является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимает ключевые оборонные решения.

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«Именно в этой комнате во многих вопросах решалась судьба Европы, судьба Украины в Европе и судьба европейской интеграции», — подчеркнул Порошенко. К тому же он добавил, что именно в этом помещении было принято решение начать наступление в Донбассе.

Украинский лидер заявил, что раньше здесь было установлено советское оборудование, которое якобы давало России возможность прослушивать телефонные переговоры главы Украины. Теперь же, отметил Порошенко, с помощью Турции оборудование заменено на современное и позволяет президенту вести телефонные переговоры по защищенной связи.

В сентябре прошлого года о ситуационной комнате Порошенко рассказал «Украинской правде» экс-замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

«Это конкретная комната с возможностью подключения к открытым и закрытым источникам информации, объединять все информационное пространство, в котором работает президент с людьми, которые принимают решения», — пояснил он.

В ситуационной комнате, по словам Шимкива, собираются разные государственные служащие в зависимости от обсуждаемого вопроса. Она может превращаться и в военный кабинет, отметил он.

«Когда мы говорим об экономических вопросах, то это будет премьер, президент, министр экономики, финансов... может быть приглашен председатель НБУ [Национального банка Украины]», — рассказал экс-замглавы АПУ.

Он добавил, что эта комната оборудована множеством мониторов, на которые во время обсуждения определенной темы выводится информация о ней.

«В чем смысл ситуационной комнаты? На многих экранах выводится информация. Вы сразу видите положение дел. Люди все обсуждают, а на экранах — цифры, факты, оперативная информация и так далее. Это значительно увеличивает эффективность принятия решений», — уточнил он.

К тому же Шимкив напомнил, что такая ситуационная комната есть и у президента США Дональда Трампа, и расположена она в подвальном этаже западного крыла Белого дома.

В СМИ ситуационная комната упоминается довольно редко. Один из самых известных случаев ее созыва за последнее время произошел 27 июня 2017 года, когда этого потребовал экс-премьер Украины, лидер партии «Народный фронт», входящей в правящую парламентскую коалицию, Арсений Яценюк.

На своей станице в фейсбуке он указал на необходимость созыва такого совещания под председательством Петра Порошенко в связи с хакерской атакой и гибелью сотрудника украинской разведки в Киеве.

«Срочно нужно созвать ситуативную комнату по безопасности под председательством Президента Украины», — написал он, подчеркнув, что убийство начальника спецназа Главного управления разведки министерства обороны Максима Шаповала и кибератаки на ключевые институты необходимо отнести к самому высокому уровню опасности.

Полковник Шаповал погиб тогда же, 27 июня, в Киеве в результате взрыва автомобиля. Как сообщили в Нацполиции, в нижней части автомобиля было заложено взрывное устройство. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «теракт», расследованием которого занялась военная прокуратура Украины.

В тот же день, по данным «Украинских новостей», ряд госучреждений и компаний заявил, что они подверглись кибератаке. В связи с этим Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. Как отметили в ведомстве, атакам подвергался ряд украинских банков и предприятия коммерческого и государственного секторов. Впрочем, названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

О кибератаке также сообщили международный аэропорт «Борисполь», киевский метрополитен, компания «Укрэнерго» — оператор объединенной энергосистемы страны — и компания «Киевэнерго», обеспечивающая теплом и горячей водой украинскую столицу. Сообщение о хакерской атаке поступило также от крупнейшей на Украине частной компании по оказанию услуг доставки «Новая почта».

В компания Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, заявили, что причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины стал вирус-вымогатель Petya. Так пояснили, что он блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах.