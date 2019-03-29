«Она все равно мертва»: парламент отказался от сделки Мэй

Великобритания не смогла найти компромиссный вариант выхода страны из Евросоюза. Против соглашения, которое подразумевает более мягкий вариант Brexit, проголосовало 344 депутата, за — 286. Это было уже в третий раз, когда парламент Великобритании отверг соглашение.

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После оглашения результатов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство должно покинуть ЕС 12 апреля, что оставляет стране совсем мало времени:

«Недостаточно времени для того, чтобы договориться, принять законы и ратифицировать сделку, и, тем не менее, палата представителей дала понять, что не допустит ухода без сделки. И поэтому нам придется договориться об альтернативном пути продвижения вперед».

Как отметила Мэй, ЕС ясно дал понять, что любое дальнейшее продление должно иметь четкую цель и должно быть единогласно согласовано всеми 27 главами союза.

До 12 апреля Лондон должен заявить ЕС о своих действиях. У него несколько возможностей: признать провал переговоров и уйти из соглашения, попросить отсрочку или начать подготовку к повторному референдуму о выходе.

В Европейской комиссии, как отмечает ТАСС, заявили о подготовке экстренного саммита по Brexit.

1 апреля британский парламент продолжит поиски альтернативы Brexit. Лондон может также провести досрочные выборы или же новый референдум, однако времени на принятие решения остается очень мало.

В среду премьер-министр, выступая перед Комитетом 1922, Мэй сказала депутатам, что подаст в отставку до следующего этапа переговоров о Brexit, то есть уже этим летом.

Более точной информации о своей отставке премьер-министр не предоставила. Однако ее условия ясны — она покинет свой пост, если парламент поддержит ее соглашение и 22 мая начнется выход Британии из состава ЕС.

Радостные вести принес лишь парламент Шотландии, который проголосовал за отмену выхода Великобритании из состава Евросоюза. По данным «Би-би-си», парламентарии проголосовали за отказ от Brexit, если единственной альтернативой станет выход из ЕС без сделки.

Однако больших надежд на голосование в парламенте Великобритании не было. Перед его началом экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что сделка Мэй «мертва», сообщает газета Evening Standart. По данным издания, такими словами Джонсон в разговоре с друзьями прокомментировал обещание Мэй уйти с поста премьера в случае, если парламент одобрит ее сделку по Brexit. «Она [сделка] все равно мертва», — сказал Джонсон.

Сам Джонсон покинул свой пост, когда Мэй представила свой вариант сделки по Brexit:

он, как и некоторые другие консервативные политики, посчитал, что документ не соответствует изначальным целям выхода Британии из состава Европейского союза. Политик считается одним из возможных кандидатов на пост премьера Великобритании. Поддержку ему уже окажет президент США Дональд Трамп.

В случае ухода Мэй министр финансов Великобритании Филип Хэммонд — де-факто ее зам — считается одной из потенциальных фигур ей на смену. При этом политик предан Мэй и неоднократно выступал в ее защиту. Он славится резко негативными оценками действий Москвы на международной арене и постоянно говорит о «растущей военной угрозе» со стороны России.

Именно благодаря усилиям политика Лондон в 2019 году увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд. фунтов стерлингов. А в 2016 году во время визита в Грузию он заявил, что «Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы».

Амбиции занять пост премьера имеет и глава МИД Великобритании Джереми Хант, который до этого занимал пост руководителя британского минздрава. Он известный сторонник Brexit и даже как-то сравнил ЕС с СССР. Правда, сама Мэй с его словами не согласилась.