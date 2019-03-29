Последний шанс: парламент Британии решает судьбу Brexit. LIVE

Тереза Мэй планировала провести это голосование до 20 марта. Однако в ситуацию вмешался спикер Палаты общин Джон Беркоу. Он заявил о существовании парламентского правила, которое запрещает выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект в течение одной сессии. Внесение незначительных изменений в соглашение не поможет, отметил он. Беркоу запретил проводить голосование.

Чтобы обойти этот запрет, Тереза Мэй вынесла на сегодняшнее голосование само 585-страничное соглашение с Брюсселем без ранее прилагавшейся к нему 26-страничной политической декларации. Из-за этого документ не будет иметь юридическую силу. Для выхода Британии из ЕС на основании этого соглашения парламент должен принять оба документа.