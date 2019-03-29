Последний шанс: парламент Британии решает судьбу Brexit. LIVE

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Тереза Мэй планировала провести это голосование до 20 марта. Однако в ситуацию вмешался спикер Палаты общин Джон Беркоу. Он заявил о существовании парламентского правила, которое запрещает выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект в течение одной сессии. Внесение незначительных изменений в соглашение не поможет, отметил он. Беркоу запретил проводить голосование.
Чтобы обойти этот запрет, Тереза Мэй вынесла на сегодняшнее голосование само 585-страничное соглашение с Брюсселем без ранее прилагавшейся к нему 26-страничной политической декларации. Из-за этого документ не будет иметь юридическую силу. Для выхода Британии из ЕС на основании этого соглашения парламент должен принять оба документа.
В среду премьер-министр, выступая перед Комитетом 1922, сказала депутатам, что подаст в отставку до следующего этапа переговоров о Brexit, то есть уже этим летом.
Более точной информации о своей отставке премьер-министр не предоставила. Однако ее условия ясны -— она покинет свой пост, если парламент поддержит ее соглашение и 22 мая начнется выход Британии из состава ЕС.
Несмотря на то, что некоторые противники соглашения Терезы Мэй уже заявили, что поддержат на этот раз ее сделку, ей все равно может не хватить голосов.
Изначально Brexit был запланирован на 29 марта, однако из-за сложностей, с которым столкнулся парламент, Тереза Мэй договорилась с ЕС о переносе даты выхода. Европейские лидеры приняли решение отсрочить Brexit до 22 мая, при условии, что парламент все-таки проголосует за сделку премьер-министра. В случае, если сегодня Мэй снова потерпит поражение, то к 12 апреля Лондон должен выдвинуть альтернативные предложения или же выйти без соглашения.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в Великобритании состоится важнейшее заседание парламента. Депутатам предстоит в третий раз проголосовать по соглашению об условиях выхода страны из состава Евросоюза, которое предлагает премьер-министр Тереза Мэй. Ее сделка потерпела поражение уже дважды, однако, альтернативный выход депутаты так и не смогли найти. Кроме того, 27 марта Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит ее проект соглашения, что повысило шансы премьер-министра.