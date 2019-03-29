«Демократы — больные люди»: Трамп нанесет ответный удар

«После трех лет лжи, вранья и клеветы все эта российская фальшивка, наконец, мертва», — сказал президент США Дональд Трамп, приветствуя многочисленную толпу на стадионе Мичигана, украшенного национальными флагами и лозунгами «Вернем Америке величие» (центральный слоган предвыборной кампании Трампа «Make America Great Again»).

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Трамп назвал завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера «тотальным освобождением» и «полной защитой».

По словам главы Белого дома, те, кто продолжает обвинять его в сговоре, — «больные люди».

«Маленький заморыш Адам Шифф (конгрессмен-демократ — «Газета.Ru»)... Я видел его сегодня: «Ну, мы не знаем на самом деле, еще может быть какой-то сговор с Россией». Больные, больные, это больные люди. Должна быть ответственность, потому что это ложь, и они знают, что это ложь»,

— сказал он на митинге.

Трамп регулярно проводит предвыборные митинги, но тот, который прошел в Мичигане, — первый, в котором президент участвует после объявления итогов расследования спецпрокурора Мюллера. В нем не было обнаружено связей команды Трампа с Москвой, что дает главе Белого дома гораздо больше шансов на переизбрание в 2020 году.

Победив в схватке с противниками, Трамп не скрывает что полон чувства мести. Накануне он заявил Fox News, что может отдать распоряжение обнародовать документы, на основании которых ФБР осуществляла наблюдение за его кампанией, когда он был кандидатом в президенты. «У меня есть планы снять с них гриф секретности и обнародовать», — сказал Трамп, отметив при этом, что команда его юристов не советовала этого не делать. Кроме того, Трамп отметил, что в ходе расследования «российского дела» пострадали «невинные люди», однако не сказал о помиловании кого-то из них.

Выступая на предвыборном митинге, Трамп вновь затронул любимую тему о нелегальных мигрантах и передразнил одного из их представителей: «Я так боюсь за свою жизнь. Хорошо, но я смотрю на этого парня... Да он только что из банды вышел… Он просто большой и толстый браток».

Трамп недавно отпраздновал победу в сфере борьбы с нелегальной миграцией —

Пентагон готов выделить $1 млрд на возведение стены на границе США и Мексики.

Этих средств хватит на постройку более 90 км стены. Также часть финансов должна пойти на улучшение пограничной инфраструктуры.

К слову, в Мичигане Трамп вновь вернулся к российской тематике, заявив, что Россия «несчастлива», так как именно США, по его мнению, стали главным производителем нефти и газа.

Правда, недавно Мировой энергетический совет (МИРЭС) признал Россию сверхдержавой в области энергетики. Согласно выводам совета, Россия останется одним из лидеров не только потому, что имеет огромные запасы природных ресурсов, но и потому, что может предложить миру новые технологии в этой области. На данный момент мир на 80% зависит от ископаемых источников энергии, и переход на возобновляемые источники займет несколько десятилетий.

При этом избирательная кампания — 2020 в США стартует уже совсем скоро. Первые предвыборные дебаты пройдут 27 и 28 июня 2019 года в Майами, сообщает NBC News, который будет транслировать событие.

Дебаты будут идти два дня подряд из-за количества кандидатов — демократы могут выдвинуть до 20 кандидатов. Ранее Национальный комитет Демократической партии призвал партийцев не участвовать в дебатах на телеканале Fox News. В комитете считают, что этот телеканал является «пропагандистской машиной» Трампа.

Президент США в ответ на решение Национального комитета Демпартии применил «зеркальные санкции».

«…Думаю, я сделаю то же самое с выпускающими фейковые новости сетями и с радикальными левыми демократами во время дебатов в ходе всеобщих выборов»,

— заявил Трамп на своей странице в твиттере.

Мичиган — американский штат, в университете которого в свое время преподавал поэт Иосиф Бродский. Главный город штата — Детройт, центр автомобильной промышленности США. В связи с экономическим спадом в Соединенных Штатах, он оказался практически на грани банкротства. В 2012 году выборы здесь выиграл президент-демократ Барак Обама, однако в 2016 году Трамп с незначительным перевесом опередил Хиллари Клинтон.

Трамп ставил себе в заслугу оживление американской автопромышленности. В частности, в послании 2018 года он упомянул, что американская компания Daimler Chrysler возвращает производство из Мексики и открывает его в Мичигане.