«Позор для США»: Трамп найдет зачинщиков «российского дела»

«Мы должны увидеть, как все это началось, но я собираюсь оставить это другим людям, включая генерального прокурора», — заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, которое было показано в американском эфире 27 марта.

Глава Белого дома охарактеризовал расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы просто — «позор для США».

Напомним, что расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера длилось почти два года и не выявило никаких связей между Москвой и командой Трампа.

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Президент США также рассказал, что может отдать распоряжение обнародовать документы, на основании которых ФБР осуществляла наблюдение за его кампанией, когда он был кандидатом в президенты. «У меня есть планы снять с них гриф секретности и обнародовать», — сказал Трамп, отметив при этом, что команда его юристов не советовала этого не делать.

Кроме того, Трамп отметил, что в ходе расследования «российского дела» спецпрокуророром пострадали «невинные люди», однако не сказал о помиловании кого-то из них.

При этом, как утверждает в интервью Fox политический стратег Майкл Капуто, он просил Трампа помиловать бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который еще ожидает суда по своему делу. Капуто также предлагал помиловать Роджера Стоуна и Джорджа Папандопулоса, которые работали в команде Трампа. «Сделайте это прямо в твиттере», — так Капуто, по его словам, сказал американскому президенту.

Судебный процесс над бывшим советником Трампа Роджером Стоуном, который является фигурантом дела о «вмешательстве России», начнется только 5 ноября. Пока неясно как может на него повлиять тот факт, что спецпрокурор Мюллер не нашел «российского следа» в команде Трампа.

Что же касается Папандопулоса, то он еще в октябре 2017 года признал себя виновным в сообщении ФБР ложной информации о своих встречах в Москве. Он получил минимальный срок и отсидел в тюрьме лишь две недели. Правда, он отчасти поражен в правах, так как находится под надзором властей.

По различным статьям, не относящимся к «российскому делу», уже получили тюремные сроки политтехнолог Пол Манафорт и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, однако их имен Капуто не называл.

Стоит отметить, что из книги доверенного Трампа, экс-губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи стало известно, что Трамп, увольняя Флинна, думал остановить набиравшее силу «российское дело».

Трамп и его зять Джаред Кушнер считали, что увольнение бывшего советника президента США по национальной безопасности Флинна положит конец эскалации напряженности вокруг возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией, пишет NYT. Как указывает Кристи в книге, Кушнер и Трамп сами сказали об этом бывшему губернатору.

«Флинн встречался с россиянами. Вот в чем была проблема. Я уволил Флинна. Все кончено», — передает Кристи слова Трампа в своей автобиографии.

Президент США коснулся в интервью и возможности восстановления отношений с Россией. По его словам, он придерживается жесткой позиции в диалоге с Москвой. Он также добавил, что намерен заключить «хорошую» торговую сделку с Китаем.

При этом он заявил, что Россия предпочла бы победу бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.

Правда, несмотря на то что после итогов «российского дела» и в Москве, и в Вашингтоне появились люди, которые захотели более теплых двусторонних отношений, этого не произойдет, пишет в колонке The Washington Post профессор в университете Тафтса Дэниел Дрезнер.

Автор подчеркивает, что даже при отсутствии сговора президента США Дональда Трампа с представителями России во время предвыборной кампании 2016 года, в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера остаются важные детали, которые постоянно будут стоять на пути возобновления дружественных связей между Россией и Соединенными Штатами.