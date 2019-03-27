Мэй устала: отставка премьера в обмен на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала:

«Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии», — цитирует The Guardian заявление Мэй.

«Я прошу всех присутствующих в этом зале поддержать сделку, чтобы мы могли выполнить наш исторический долг — выполнить решение британского народа и уйти из ЕС плавно и упорядочено», — добавила она.

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Эти заявления Мэй сделала на встрече с представителями правящей Консервативной партии. Более точной информации о своей отставке премьер-министр не предоставила. Однако ее условия ясны —

она покинет свой пост, если парламент поддержит ее соглашение и 22 мая начнется выход Британии из состава ЕС.

То есть на «втором этапе» переговоров о Brexit страну, скорее всего, возглавит новый премьер-министр. По крайней мере, Мэй сказала депутатам, что подаст в отставку до этого события. Daily Mirror сообщает, что премьер-министр оставит свой пост уже этим летом.

Судьба Мэй давно находится на волоске после того, как парламент страны несколько раз отверг ее план по Brexit. Мэй — сторонница более мягкого выхода, который бы сохранил для Великобритании связей с различными экономическими структурами единой Европы.

Соглашение, которое предлагает премьер-министр, потерпело поражение в парламенте уже дважды. Тем временем, 29 марта — дата Brexit, утвержденная изначально, — неумолимо приближалась. Тереза Мэй попросила у Евросоюза отложить дедлайн еще на несколько месяцев. Европейские лидеры приняли решение отсрочить Brexit до 22 мая, но поставили условие — парламент все-таки должен проголосовать за сделку Мэй. В случае если премьер-министр снова потерпит поражение, то к 12 апреля Лондон должен выдвинуть альтернативные предложения или же выйти без соглашения.

Большой поддержки у Мэй нет — многие из коллег по партии отвергают ее подход и настаивают на жестком выходе.

25 марта состоялось голосование в палате общин. В результате было принято решение о том, что повестка заседаний переходит под контроль парламента. Теперь британские депутаты будут голосовать за различные варианты развития событий. Сама же премьер-министр признала в понедельник, что до сих не смогла заручиться поддержкой депутатов. Впрочем, Мэй не теряет надежды, что ей все-таки удастся «протащить» соглашение, возможно, даже ценой своей отставки.

Это вызвало протест со стороны членов кабинета министров. Замминистра иностранных дел Великобритании Алистер Берт ушел в отставку, чтобы проголосовать против намерения правительства делегировать парламенту полномочия контролировать процесс Brexit. С таким же намерением свой пост покинул заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.

По иронии судьбы Мэй вообще не имеет отношения ко всей истории с Brexit. Референдум по выходу страны из ЕС произошел во времена премьерства Дэвида Камерона, который после победы сторонников выхода из ЕС ушел в отставку.

При этом в самой Великобритании немало тех, кто считает, что стране не надо выходить из ЕС. Петицию с требованием отменить действие статьи 50 договора о Евросоюзе, которая регулирует выход стран, и сохранить членство Великобритании в ЕС подписали более 2,6 млн британских граждан. Электронная петиция размещена на официальном сайте британского парламента.

Комитет по петициям парламента страны отметил в твиттере, что скорость подписания в последнее время стала «самой высокой, с которой сайту когда-либо приходилось иметь дело».

В случае ухода Мэй, министр финансов Великобритании Филип Хэммонд — де-факто ее зам — считается одной из потенциальных фигур ей на смену. При этом политик предан Мэй и неоднократно выступал в ее защиту. Если Хэммонд займет пост премьера, не исключено, что он продолжит следовать курсу Терезы Мэй.

В борьбу может вступить и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Политик, которого часто сравнивали с американским президентом Дональдом Трампом, — один из тяжеловесов. Джонсон — один из главных противников соглашения Мэй по Brexit. Он призывал добиваться договора о максимальной либерализации торговли между ЕС и Британией после выхода.