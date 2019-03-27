Курсы валют$ 64.81 (+0.445) 72.99 (+0.484)
Москва: +4°C
«Россия должна уйти»: Трамп предъявил ультиматум по Венесуэле

Трамп потребовал, чтобы Россия «ушла» из Венесуэлы

США потребовали от России немедленно вывести своих военных из Венесуэлы. Глава Белого дома Дональд Трамп указал, что для решения этого вопроса для Вашингтона «открыты все варианты». Дипломаты заявили, что военные прибыли из России в Каракас «для участия в двусторонних консультациях». В Кремле указали, что данный визит проходит по линии Минобороны РФ.

Президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести своих военных из Венесуэлы и предупредил, что Вашингтон приемлет «все варианты» решения этого вопроса.

«Россия должна уйти», — сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, где он встретился с Фабианой Розалес — женой самопровозглашенного лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На вопрос, как он заставит российские войска уйти, американский лидер ответил: «Посмотрим. Все варианты открыты».

Реклама

Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились с Розалес, чтобы выразить поддержку ее мужу, который заявляет, что переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро не было законным.

«Соединенные Штаты рассматривают прибытие российских военных самолетов в эти выходные как нежелательную провокацию. Мы призываем Россию немедленно прекратить всякую поддержку режима Мадуро и принять сторону Хуана Гуайдо и множества других государств по всему полушарию и по всему миру до восстановления свободы», — сказал Пенс.

По данным агентства Reuters, в субботу, 23 марта, в Каракасе приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что

99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле.

По данным газеты El Comercio, делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

«По пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки — в Дамаске и Дакаре», — говорилось в статье.

В аэропорту военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе, передает ФАН.

Источник в дипломатическом сообществе заявил, что военные прибыли из России «для участия в двусторонних консультациях». По его словам, «ничего загадочного» в этом визите нет — прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных несколько лет назад.

В Кремле указали, что данный визит проходит по линии Минобороны РФ.

«Звоните в Министерство обороны», — так ответил на вопрос о российских военных в Венесуэле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Стоит отметить, что

в распоряжении венесуэльских ВС находится около 500 единиц российской военной техники. Среди них: 92 относительно новых танка Т-72Б, 123 новейших российских БМП-3,

114 новейших российских БТР-80А, 61 самоходная артиллерийская установка (из которых 13 — новейшие российские 2С23 (120 мм) и еще 48 — 2С19 (152 мм), 24 буксируемых миномётных комплексов калибра 120 мм 2С12, 24 советских БМ-21 (122 мм) и 12 российских «Смерч» (300 мм).

На следующий день глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Глава Госдепартамента США заявил, что поддержка режима Николаса Мадуро российскими военными «продлевает страдания венесуэльского народа».

«Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы», — говорилось в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Лаврова же указал, что США угрожают законным властям Венесуэлы. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в свою очередь, пояснил, что действия США в Венесуэле продиктованы желанием обладать венесуэльской нефтью. По его мнению, США хотят получить дешевую местную нефть, а экспортировать дорогую сланцевую.

«На Иран и Россию накладываются санкции, ограничивающие их возможности в торговле нефтью. А венесуэльскую нефть нужно просто прибрать к рукам, ведь нефтеперерабатывающие предприятия на юге США предназначены для использования именно этого дешевого сырья. Цель США очевидна – на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую», — сказал силовик.

Правоохранитель отметил, что подобное поведение является примером недобросовестной конкуренции.

Гуайдо же призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил он.

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса со своей стороны заявил, что США проявляют «цинизм», пытаясь помешать военно-техническому сотрудничеству России и Венесуэлы. Об этом он написал в своем твиттере.

Дипломат отметил, что США проявляют «цинизм», так как сами располагают, по данным Каракаса, 800 военными базами по всему миру и военным бюджетом, который превышает $700 млрд.

Глава венесуэльского дипведомства подчеркнул, что Венесуэла является свободной страной, которая сама определит, с кем осуществлять военное сотрудничество.

Вскоре палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут «бороться» с влиянием России в Венесуэле.

Нижняя палата конгресса приняла «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой» после сорокаминутного обсуждения.

Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности, с Николасом Мадуро, передает НСН.

После принятия законопроекта государственный секретарь обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка «опасности» такого сотрудничества.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в этой связи указал, что американская сторона отстаивает свои национальные интересы за счет других стран. «Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — заявил парламентарий.

Он добавил, что законопроект свидетельствует о желании США контролировать регион. При этом Венесуэла представляет интерес для американской стороны из-за нефтезапасов, также подчеркнул депутат.