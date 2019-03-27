«Россия должна уйти»: Трамп предъявил ультиматум по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести своих военных из Венесуэлы и предупредил, что Вашингтон приемлет «все варианты» решения этого вопроса.

«Россия должна уйти», — сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, где он встретился с Фабианой Розалес — женой самопровозглашенного лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На вопрос, как он заставит российские войска уйти, американский лидер ответил: «Посмотрим. Все варианты открыты».

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Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились с Розалес, чтобы выразить поддержку ее мужу, который заявляет, что переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро не было законным.

«Соединенные Штаты рассматривают прибытие российских военных самолетов в эти выходные как нежелательную провокацию. Мы призываем Россию немедленно прекратить всякую поддержку режима Мадуро и принять сторону Хуана Гуайдо и множества других государств по всему полушарию и по всему миру до восстановления свободы», — сказал Пенс.

По данным агентства Reuters, в субботу, 23 марта, в Каракасе приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что

99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле.

По данным газеты El Comercio, делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

«По пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки — в Дамаске и Дакаре», — говорилось в статье.

В аэропорту военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе, передает ФАН.

Источник в дипломатическом сообществе заявил, что военные прибыли из России «для участия в двусторонних консультациях». По его словам, «ничего загадочного» в этом визите нет — прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных несколько лет назад.

В Кремле указали, что данный визит проходит по линии Минобороны РФ.

«Звоните в Министерство обороны», — так ответил на вопрос о российских военных в Венесуэле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Стоит отметить, что

в распоряжении венесуэльских ВС находится около 500 единиц российской военной техники. Среди них: 92 относительно новых танка Т-72Б, 123 новейших российских БМП-3,

114 новейших российских БТР-80А, 61 самоходная артиллерийская установка (из которых 13 — новейшие российские 2С23 (120 мм) и еще 48 — 2С19 (152 мм), 24 буксируемых миномётных комплексов калибра 120 мм 2С12, 24 советских БМ-21 (122 мм) и 12 российских «Смерч» (300 мм).

На следующий день глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Глава Госдепартамента США заявил, что поддержка режима Николаса Мадуро российскими военными «продлевает страдания венесуэльского народа».

«Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы», — говорилось в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Лаврова же указал, что США угрожают законным властям Венесуэлы. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в свою очередь, пояснил, что действия США в Венесуэле продиктованы желанием обладать венесуэльской нефтью. По его мнению, США хотят получить дешевую местную нефть, а экспортировать дорогую сланцевую.

«На Иран и Россию накладываются санкции, ограничивающие их возможности в торговле нефтью. А венесуэльскую нефть нужно просто прибрать к рукам, ведь нефтеперерабатывающие предприятия на юге США предназначены для использования именно этого дешевого сырья. Цель США очевидна – на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую», — сказал силовик.

Правоохранитель отметил, что подобное поведение является примером недобросовестной конкуренции.

Гуайдо же призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил он.

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса со своей стороны заявил, что США проявляют «цинизм», пытаясь помешать военно-техническому сотрудничеству России и Венесуэлы. Об этом он написал в своем твиттере.

Дипломат отметил, что США проявляют «цинизм», так как сами располагают, по данным Каракаса, 800 военными базами по всему миру и военным бюджетом, который превышает $700 млрд.

Глава венесуэльского дипведомства подчеркнул, что Венесуэла является свободной страной, которая сама определит, с кем осуществлять военное сотрудничество.

Вскоре палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут «бороться» с влиянием России в Венесуэле.

Нижняя палата конгресса приняла «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой» после сорокаминутного обсуждения.

Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности, с Николасом Мадуро, передает НСН.

После принятия законопроекта государственный секретарь обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка «опасности» такого сотрудничества.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в этой связи указал, что американская сторона отстаивает свои национальные интересы за счет других стран. «Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — заявил парламентарий.

Он добавил, что законопроект свидетельствует о желании США контролировать регион. При этом Венесуэла представляет интерес для американской стороны из-за нефтезапасов, также подчеркнул депутат.