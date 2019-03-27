Ультиматум Мэй: или Brexit, или отставка. LIVE

К уходу ради спасения Brexit подстегивает Мэй и британская The Sun. Таблоид отмечает, что издание поддерживало Терезу Мэй еще до того, как она заняла пост премьер-министра Великобритании, однако теперь она потеряла поддержку большей части страны. Тереза Мэй проявила мужество, она войдет в историю, однако ей нужно уволиться ради Brexit, пишет газета.

Хотя британский премьер заслуживает большого уважения, ее время вышло. Таблоид называет Терезу Мэй примерным чиновником, который в 2016 году взял на себя самый большой вызов со времен Второй мировой войны.