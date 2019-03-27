Ультиматум Мэй: или Brexit, или отставка. LIVE

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На этой неделе парламенту предстоит решить судьбу страны. 25 марта состоялось голосование в Палате общин. В результате было принято решение о том, что повестка заседаний переходит под контроль парламента. Теперь британские депутаты будут голосовать за различные варианты развития событий. Сама же премьер-министр признала в понедельник, что до сих не смогла заручиться поддержкой депутатов. Впрочем, Мэй не теряет надежды, что ей все-таки удастся протащить соглашение, возможно, даже ценой своей отставки.
Соглашение, которое предлагает премьер-министр, потерпело поражение в парламенте уже дважды. Тем временем, 29 марта, дата Brexit, утвержденная изначально, неумолимо приближалась. Тереза Мэй попросила у Евросоюза отложить дедлайн на несколько месяцев. Европейские лидеры приняли решение отсрочить Brexit до 22 мая, при условии, что парламент все-таки проголосует за сделку Мэй. В случае, если премьер-министр снова потерпит поражение, то к 12 апреля Лондон должен выдвинуть альтернативные предложения или же выйти без соглашения.
К уходу ради спасения Brexit подстегивает Мэй и британская The Sun. Таблоид отмечает, что издание поддерживало Терезу Мэй еще до того, как она заняла пост премьер-министра Великобритании, однако теперь она потеряла поддержку большей части страны. Тереза Мэй проявила мужество, она войдет в историю, однако ей нужно уволиться ради Brexit, пишет газета.
Хотя британский премьер заслуживает большого уважения, ее время вышло. Таблоид называет Терезу Мэй примерным чиновником, который в 2016 году взял на себя самый большой вызов со времен Второй мировой войны.
Кроме того, 24 марта состоялась встреча Терезы Мэй с членами ее кабинета и влиятельными консерваторами-евроскептиками. Телеканал iTV со ссылкой на достоверные, по его утверждению, источники, обладающие информацией о содержании беседы, сообщил, что Мэй пообещала уйти в отставку, если ее соглашение по Brexit будет одобрено в парламенте.
В последнее время британские издания пишут о том, что члены кабинета премьер-министра вступили в заговор против нее. Во вторник агентство Reuters со ссылкой на британского парламентария сообщило, что «несомненно существует вероятность», что Мэй назовет дату своего ухода с постов лидера тори и премьер-министра.
Добрый вечер, дорогие читатели! Сегодня в Великобритании состоится заседание Комитета 1922, объединяющего рядовых членов правящей Консервативной партии. После заседания парламент проголосует по вариантам выхода страны из состава Евросоюза. Однако перед голосованием может произойти еще одно важное событие — премьер-министр Тереза Мэй может назвать дату своей отставки.