«Дьявольская марионетка»: как в Венесуэле обижают Гуайдо

Покушение на политика произошло во время его передвижения по Каракасу, когда он покидал здание Национальной ассамблеи. В тот момент, когда автомобиль Хуана Гуайдо остановился на светофоре, к нему подбежал человек и начал пытаться открыть двери, пинал машину ногой, сообщает РИА «Новости».

После того, как транспортное средство сдвинулось с места, неизвестные люди начали кидать в него камни и петарды.

Предположительно, нападение совершили члены «колективос» — вооруженных проправительственных группировок.

#Urgente Asн golpearon y lanzaron un artefacto explosivo los colectivos al vehнculo en el que se trasladaba @jguaido al salir de la AN #26marzo pic.twitter.com/aZZEGbIcYp — Horacio Siciliano (@hsiciliano) 26 марта 2019 г.

Столь агрессивное с их стороны отношение к Гуайдо, которого большинство стран ЕС и США признали временным президентом, не вызывает удивления — на днях политик призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.

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«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил ранее политик.

В интервью Reuters он также заявил, что правление главы государства Николаса Мадуро вступило в финальную стадию, и предрек скорую смену власти в Венесуэле.

По его словам, давление на Мадуро из-за рубежа привело к тому, что венесуэльский лидер утратил возможность «финансировать политический шантаж» для сохранения власти.

«Они изолированы, одиноки, день за днем они разваливаются», — сказал Гуайдо.

Недавно власти страны задержали помощника Гуайдо Роберто Марреро, заявив, что тот занимался подготовкой террактов. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что Марреро якобы был частью террористической ячейки, которая готовила атаки. Других подробностей он не привел.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский глава Николас Мадуро увидит ответные действия за «незаконное задержание» помощника Гуайдо.

В свою очередь, Мадуро обвинил США и Гуайдо в подготовке заговора с целью его убийства. По его словам, властям страны удалось разоблачить план заговорщиков, при этом он несколько раз за время выступления назвал Гуайдо «дьявольской марионеткой».

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня», — заявил Мадуро.

Он отметил, что заговорщики не смогли и не смогут справиться с ним, «потому что наш бог нас защищает».

Давление на Венесуэлу активно идет со стороны США Нижняя палата конгресса приняла «Закон о борьбе с угрозой России в Венесуэле» после сорокаминутного обсуждения. Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности с президентом страны Николасом Мадуро.

В случае принятия законопроекта государственный секретарь будет обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка «опасности» такого сотрудничества. Однао для того, чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть одобрен верхней палатой и подписан президентом США.

За происходящим в Венесуэле внимательно следят и в России. Около 100 военнослужащих Вооруженных сил РФ и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле.

Отправка российских военнослужащих в Венесуэлу не связана с угрозами США о вторжении в республику. Об этом ранее сообщил источник РИА «Новости» в военных кругах. По данным агентства, военные России прибыли в Венесуэлу для обсуждения контрактов, которые были заключены до начала кризиса в республике. Источник добавил, что визит военных не связан с возможным вводом войск США в Венесуэлу.

Несмотря на то, что Москва и Вашингтон стоят по разные стороны баррикад в Венесуэле, от консультаций между собой они не отказываются. В понедельник, 25 марта, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.