Помоложе и с дипломом: как Кремль подбирает губернаторов

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), близкий к внутриполитическому блоку Кремля, опубликовал доклад, в котором дал оценку некоторых результатов ротации губернаторского корпуса последних лет.

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Оценки достаточно разнообразны: от возраста новых глав регионов (так, политологи посчитали, что за 2017-2018 годы «губернаторский корпус стал на 381 год моложе») до уровня их управленческой подготовки (у шести новых губернаторов есть степень МВА — дополнительное образование в сфере управления).

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года — примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко. Приблизительно в то же время заговорили о призыве во власть так называемых «молодых технократов», хотя этот термин получает несколько новую интерпретацию в докладе ЭИСИ.

«По сути, нынешние так называемые «технократы» — это такие же «хозяйственники» (в противовес идеологам-партийцам, партийной номенклатуре), только на новом уровне развития практик бизнес-управления», — считают политологи.

Кроме того, в докладе отмечается, что управленцы нового типа, по сути, сменяют «хозяйственников» предыдущей эпохи, которые обычно обладали советским опытом управления — как «красные директора».

Осуществляя нынешнюю кадровую политику, федеральные власти руководствуются поиском кадров «с широким комплексом управленческих компетенций, опытом управления в различных сферах — муниципальном, региональном, федеральном и корпоративном управлении», утверждают политологи.

Наибольший акцент авторы доклада ставят на то, что при назначении губернаторов Кремль сейчас руководствуется скорее корпоративным принципом. «Кадровая политика в органах власти начинает все больше приближаться к практикам крупных успешных корпораций. Это уже не просто учет кадров, а детальный подбор и продвижение», — говорится в исследовании.

И ключевым принципом здесь, по версии ЭИСИ, становится подбор кандидатур с учетом приоритетных задач региона.

Так, главным приоритетом развития Нижегородской области, по мнению авторов исследования, является возрождение промышленности, и именно поэтому туда направляется Глеб Никитин, занимавшийся в Минпромторге этой тематикой. В Магадан же назначен Сергей Носов, имеющий прошлое металлурга. При подборе кандидата на должность главы Сахалина выбор падает на Валерия Лимаренко, который должен будет решить проблемы, связанные с жильем.

Вместе с тем сам принцип технократизма часто подвергается критике со стороны экспертного сообщества — часть политологов полагают, что губернатор должен быть скорее политиком. Кроме того, ряд назначений, которые произошли в последние несколько лет, не вписываются в предложенные схемы.

Но и здесь эксперты ЭИСИ пытаются обосновать нетипичный выбор глав региона реализацией принципа «под задачи».

В частности, руководителем Красноярского края в 2017 году стал 64-летний Александр Усс, много лет проработавший в этом регионе и являющийся там значимой политической фигурой. По информации «Газеты.Ru», изначально внутриполитический блок Кремля рассматривал на эту позицию другого кандидата, однако в итоге добиться своего смог именно Усс.

Вместе с тем в докладе ЭИСИ это назначение рассматривается в другом ключе. «Одной из важнейших задач в Красноярском крае является обеспечение элитного консенсуса, чтобы конфликты не мешали росту, врио губернатора назначается Александр Усс — местный политический долгожитель и тяжеловес, работавший сразу с несколькими губернаторами»,

— говорится в исследовании.

В Калмыкию в качестве врио губернатора недавно был назначен уроженец региона, в прошлом известный кикбоксер, чемпион мира Бату Хасиков. После завершения спортивной карьеры он успел поработать сенатором, а также советником руководителя Росмолодежи. Однако и его политологи вписывают в когорту управленцев нового типа, поставленного под решение конкретных задач.

«Бату Хасиков — герой для Калмыкии, самый популярный человек в республике. Возможно, локальный патриотизм, гордость и молодой лидер тоже позволят региону сделать рывок», — считают в ЭИСИ.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал получил свою должность в результате конкурентной борьбы на выборах. Во втором туре он победил экс-главу региона Вячеслава Шпорта. Но и его авторы доклада относят к «новому поколению управленческих кадров». «Два диплома, в том числе РАНХиГС», — объясняют свой тезис политологи.

При этом в докладе не рассматривается кейс Приморского края. Напомним, что там назначенец федерального центра Андрей Тарасенко не смог выиграть выборы. В результате власти пошли на отмену результатов голосования и выставили в качестве своего нового кандидата Олега Кожемяко.

В заключении исследования отмечается, что курс на обновление стал ответом на «высочайший запрос жителей регионов». В новых условиях региональные лидеры становятся «драйверами развития», считают эксперты.

Кроме того, отмечается, что назначенные врио губернаторов становятся скорее «арбитрами», напрямую не задействованными в «элитных раскладах».

Вместе с тем политологи из ЭИСИ не согласны с утверждением, что жители регионов «не заметили» работы новых губернаторов. В опровержение этого они ссылаются на георейтинг ФОМ. Согласно нему, в регионах, где в 2016-2017 годах прошло обновление губернаторского корпуса, наблюдается рост довольных положением дел в регионе.

В целом, с утверждением, что практически никакая кадровая политика не существует без исключений, согласен руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

«Ставка на молодость и смену поколений не отрицает выдвижения Владимира Васильева в Дагестане или Александра Усса в Красноярске», — рассказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, по его словам, свои корректировки вносит и электоральная практика. Так, опыт выборов 2017 и особенно 2018 года ведет к тому, что сейчас большее внимание, чем раньше, уделяется все же тому, чтобы кандидаты имели связь с территорией, не были чистыми варягами.

При этом эксперт отмечает, что именно рассмотрение случаев «исключений» из общего подхода, а не массы типичных примеров основного «технократического» рекрутинга кадров, как раз более полезно для понимания совокупности принципов кадровой политики. «Важно и то, что кадровую политику в отношении губернаторского корпуса нельзя рассматривать изолированно от общего тренда обновления элит и принципов ротации кадров. Собственно, этого не скрывают и сами авторы доклада, когда пишут, что

отрабатываются системные подходы по подбору и выращиванию кадров, обмену кадрами между корпоративным и госсектором, направлению в регионы управленцев «второго эшелона» для приобретения ими опыта территориального управления с возвратом в перспективе на государственные или корпоративные более высокие позиции федерального уровня»,

— считает Бадовский.

Однако за технократическими тенденциями стоят не только практики, но и соответствующая идеология, и риски, связанные именно с ней. «Их сегодня часто называют популистской, антиистеблишментной волной. И волна эта связана как раз с отказом граждан отчуждать свои политические права в пользу бюрократии и сводить политику и ее оценку исключительно к уровню удовлетворенности «качеством менеджмента» в ущерб реальному представительству интересов», — заключает эксперт.