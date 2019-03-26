Кошмар Мадуро: США прогоняют Россию из Венесуэлы

Нижняя палата конгресса США приняла «Закон о борьбе с угрозой России в Венесуэле» после сорокаминутного обсуждения. Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности с президентом страны Николасом Мадуро.

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После принятия законопроекта государственный секретарь обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка «опасности» такого сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть одобрен верхней палатой и подписан президентом США.

Документ был принят на следующий день после того, как в СМИ появилась информация о присутствии в Венесуэле российских военных. Всего в Венесуэлу на самолетах Ан-124 и Ил-62 прибыли 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза.

Факт приезда был подтвержден вице-президентом Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо агентству Reuters. Он уточнил, что прибытие российских военных санкционировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Цель визита военных он не уточнил.

Отправка российских военнослужащих в Венесуэлу не связана с угрозами США о вторжении в республику. Об этом ранее сообщил источник РИА «Новости» в военных кругах. По данным агентства, военные России прибыли в Венесуэлу для обсуждения контрактов, которые были заключены до начала кризиса в республике. Источник добавил, что визит военных не связан с возможным вводом войск США в Венесуэлу.

Вашингтон в последние недели активно наращивают давление на Каракас.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро увидит ответные действия за «незаконное задержание» помощника Гуайдо. Речь идет о Роберто Марреро — члене команды Гуайдо, которого власти обвинили в подготовке терактов.

«Самые жесткие санкции еще впереди. Если узурпация Мадуро не закончится, он и его друзья будут задушены в финансовом отношении», — написал Болтон в твиттере.

В свою очередь, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на днях призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил он.

Несмотря на то что Москва и Вашингтон стоят по разные стороны баррикад в Венесуэле, от консультаций между собой они не отказываются.

В понедельник 25 марта глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Помпео заявил, что поддержка режима президента Николаса Мадуро российскими военными «продлевает страдания венесуэльского народа».

«Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела этой страны.

Стоит отметить что недавно в Риме состоялась встреча между замглавы МИД России Сергеем Рябковым и спецпредставителем США Элиотом Абрамсом.

При этом по итогам беседы Рябков рассказал журналистам, что США «осознают наличие у России очень серьезных интересов в Венесуэле и признают факт многолетней работы целого ряда крупных российских экономических операторов на венесуэльском рынке в разных областях, в сфере нефтедобычи, прежде всего».

США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.

Так, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в фейсбуке выразил мнение, что если бы в России приняли закон о борьбе с влиянием США, то сам факт одобрения такого акта привел бы в ужас всех тех, кого сейчас не возмущает подобный закон США.

«Конечно же, никакие американские законопроекты не повлияют на развитие наших связей с Венесуэлой. Санкции, которыми угрожают российским юридическим лицам, и так действуют по различным иным досье», — отметил сенатор.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов и вовсе считает, что рассматриваемый в конгрессе США законопроект — это «правовой нонсенс».

«Получается, что национальное американское законодательство призывает препятствовать абсолютно законному сотрудничеству двух стран-членов ООН. То есть закон — это разновидность санкционной политики, которая по определению незаконна, — сказал Морозов. — И ясно, что ни Россия, ни Венесуэла при принятии решений о партнерстве не будут руководствоваться мнением американских законодателей».