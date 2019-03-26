«Тупая пропаганда»: за что Россия требует извинений от США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться за свои слова о ходе расследования «российского дела». Свое мнение она выразила в фейсбуке.

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По ее словам, Закарии и «ему подобным» следует принести прощение после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило сговора между Россией и США во время президентских выборов.

«И не столько перед [президентом США Дональдом] Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду», — написала Захарова.

Свой пост она сопроводила видеозаписью с YouTube, на которой Закария в эфире CNN в 2017 году говорит об «очевидных фактах», свидетельствующих о «сговоре Трампа с русскими».

В этом вопросе позиции российского МИД и Вашингтона совпали. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила представителей демократической партии и американские СМИ в безответственности и лжи. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, публикация доклада по «российскому делу» является «горьким напоминанием» о безответственности СМИ и демократов. Она также добавила, что СМИ и демократы в течении двух лет обвиняли президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией.

Сандерс подчеркнула, что публикация отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в выборы является «доброй вестью» для США.

Сам Дональд Трамп и вовсе решил мстить СМИ и другим своим недоброжелателям, которые критиковали его в рамках расследования «российского» дела.

В течение часа после изучения результатов по данному делу Трамп призвал к началу расследованию против своих критиков и объявил себя жертвой. Помощники говорят, что американский лидер планирует осветить стоимость расследования, пишет издание The Washington Post.

Он также призвал организации уволить представителей СМИ и бывших правительственных чиновников, которые, по его мнению, выдвинули ложные обвинения в его адрес.

«Обидно, что в нашей стране случается такое. Если честно, жаль, что вашему президенту пришлось пройти через это», — признался Трамп.

«Не было никакого сговора с Россией, это (обвинение – прим. «Газета.Ru») является самой нелепой вещью, которую я когда-либо слышал», — сказал Трамп в комментарии телеканалу BBC.

Люди из ближайшего окружения президента говорят, что он был очень взбешен тем, что расследование отвлекало его от осуществления основных задач, и вообще глава Белого дома чувствовал себя заложником критиков, которые не воспринимали его в качестве законного президента.

Однако в итоге результаты расследования стали главной политической победой Трампа.

Впрочем, степень его триумфа может быть умеренной, если демократы преуспеют в своем стремлении выпустить полный доклад Мюллера и документы покажут сомнительное поведение президента, уверяют авторы WP.

Выводы на четырех страницах о расследовании, проведенном Мюллером, устранили одну из самых темных туч, нависших над президентством Трампа, несмотря на то, что куратор дела не пришел к выводу о том, препятствовал ли глава Белого дома правосудию, пишет WP.

В воскресенье демократы дали понять, что они хотели бы ознакомиться с полным отчетом Мюллера и что они призовут генерального прокурора США Уильяма П. Барра дать показания по этому расследованию под присягой.

Экс-глава ФБР Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн.

За время работы комиссией Мюллера были выдвинуты обвинения против советников Трампа и его личного адвоката. Так сроки получили политехнолог Трампа Пол Манафорт и его личный адвокат Майкл Коэн. Комиссия также выдвинула обвинения против экс-советник по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. При этом — ни одно из этих обвинений не связано с самим делом о «вмешательстве».