Курсы валют$ 64.19 (+0.221) 72.57 (+0.204)
Москва: +4°C
«Тупая пропаганда»: за что Россия требует извинений от США

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими

После публикации результатов расследования Роберта Мюллера российский МИД призывает американских журналистов извиниться «за тупую одноколейную пропаганду», которой они занимались последние два года. Схожей позиции придерживается Белый дом и сам Дональд Трамп, который даже решил начать расследование против своих недоброжелателей.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться за свои слова о ходе расследования «российского дела». Свое мнение она выразила в фейсбуке.

Реклама

По ее словам, Закарии и «ему подобным» следует принести прощение после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило сговора между Россией и США во время президентских выборов.

«И не столько перед [президентом США Дональдом] Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду», — написала Захарова.

Свой пост она сопроводила видеозаписью с YouTube, на которой Закария в эфире CNN в 2017 году говорит об «очевидных фактах», свидетельствующих о «сговоре Трампа с русскими».

В этом вопросе позиции российского МИД и Вашингтона совпали. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила представителей демократической партии и американские СМИ в безответственности и лжи. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, публикация доклада по «российскому делу» является «горьким напоминанием» о безответственности СМИ и демократов. Она также добавила, что СМИ и демократы в течении двух лет обвиняли президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией.

Сандерс подчеркнула, что публикация отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в выборы является «доброй вестью» для США.

Сам Дональд Трамп и вовсе решил мстить СМИ и другим своим недоброжелателям, которые критиковали его в рамках расследования «российского» дела.

В течение часа после изучения результатов по данному делу Трамп призвал к началу расследованию против своих критиков и объявил себя жертвой. Помощники говорят, что американский лидер планирует осветить стоимость расследования, пишет издание The Washington Post.

Он также призвал организации уволить представителей СМИ и бывших правительственных чиновников, которые, по его мнению, выдвинули ложные обвинения в его адрес.

«Обидно, что в нашей стране случается такое. Если честно, жаль, что вашему президенту пришлось пройти через это», — признался Трамп.

«Не было никакого сговора с Россией, это (обвинение – прим. «Газета.Ru») является самой нелепой вещью, которую я когда-либо слышал», — сказал Трамп в комментарии телеканалу BBC.

Люди из ближайшего окружения президента говорят, что он был очень взбешен тем, что расследование отвлекало его от осуществления основных задач, и вообще глава Белого дома чувствовал себя заложником критиков, которые не воспринимали его в качестве законного президента.

Однако в итоге результаты расследования стали главной политической победой Трампа.

Впрочем, степень его триумфа может быть умеренной, если демократы преуспеют в своем стремлении выпустить полный доклад Мюллера и документы покажут сомнительное поведение президента, уверяют авторы WP.

Выводы на четырех страницах о расследовании, проведенном Мюллером, устранили одну из самых темных туч, нависших над президентством Трампа, несмотря на то, что куратор дела не пришел к выводу о том, препятствовал ли глава Белого дома правосудию, пишет WP.

В воскресенье демократы дали понять, что они хотели бы ознакомиться с полным отчетом Мюллера и что они призовут генерального прокурора США Уильяма П. Барра дать показания по этому расследованию под присягой.

Экс-глава ФБР Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн.

За время работы комиссией Мюллера были выдвинуты обвинения против советников Трампа и его личного адвоката. Так сроки получили политехнолог Трампа Пол Манафорт и его личный адвокат Майкл Коэн. Комиссия также выдвинула обвинения против экс-советник по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. При этом — ни одно из этих обвинений не связано с самим делом о «вмешательстве».