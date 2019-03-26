Кто два года водил Америку за нос?

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Также в понедельник Палата представителей Конгресса США проголосовала в понедельник в поддержку законопроекта о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России. 391 конгрессмен подержал законопроект, 24 проголосовали против. Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.
«Итоги работы спецпрокурора США не удивили никого в нашей стране - американские расследователи не сумели найти следов влияния нашей страны на избрание американского главы государства. Выражаясь эзоповым языком, «гора родила мышь» - месяцы работы, сотни привлечённых людей, миллионы долларов доказали то, о чем мы все знали: Российская Федерация никогда не нарушала принципов демократического волеизъявления в других странах», - отметил Милонов.
Между тем в Госдуме РФ создать комиссию по расследованию влияния американских спецслужб и государственных органов США на выборные процессы внутри РФ.
«Учитывая политический момент, логичным шагом было бы создание парламентской комиссии Государственной Думы по расследованию влияния американских спецслужб и официальных государственных органов на выборные процессы внутри Российской Федерации. Парламентарии должны найти доказательства манипуляции с волеизъявлением людей во времена 90-х годов и обнародовать факты попыток вмешательства в российские выборы уже в настоящем времени», - пишет депутат ГД Виталий Милонов в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА «Новости»
Бреннан подчеркнул, что он ожидал «большего» по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако, добавил экс-глава ЦРУ, он испытал «облегчение», узнав, что между российским правительством и американскими властями не было «преступного сговора» в период выборов.
А Джон Бреннан, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и советник экс-президента США Барака Обамы, признал в эфире MSNBC, что он располагал «недостоверной информацией» о ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.
Тем временем Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов законодательно обязать американские власти опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.
В числе политиков, которые попали в «стоп-лист» республиканцев, в частности, оказались глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, конгрессмен Эрик Суолуэлл, а также экс-глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан.
Тем временем соратники президента США Дональда Трампа разослали ряду телеканалов письма, в которых призвали продюсеров не сотрудничать с некоторыми политиками. Составители письма подчеркнули, что телеканалам не следует сотрудничать с демократами и другими медийными лицами, которые «энергично и неоднократно заявляли», что предвыборный штаб Трампа был связан с российским правительством, отмечая, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора.
Пока президент США принимал в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина, сторонники Дональда Трампа начали поиск виновных в том, что в течение двух лет, пока шло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», американский лидер не мог полноценно сосредоточиться на исполнении своих обязанностей.
Кстати, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» располагается на третьем месте в Восточной конференции и имеет в своем активе 96 очков. Следующим соперником столичного клуба станет «Каролина Харрикейнз», матч состоится 27 марта в Вашингтоне.
Однако в «Кэпиталз» отреагировали на приглашение американского президента демократичнее, выразив мнение, что политические акции не должны пересекаться со спортом. «Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что победили в прошлом году», — говорил форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем перед встречей с Трампом.
Примечательно, что проблемы во взаимоотношениях с известными спортсменами у Трампа имеются не первый год. Например, в июне 2018 года он отменил свою встречу с футболистами «Филадельфии Иглз», ставших победителями Супербоула, а также поругался со звездами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефеном Карри и Леброном Джеймсом.
Интересно, что на встрече присутствовали не все хоккеисты «Кэпиталз». Например, канадский форвард Бретт Коннолли предварительно ответил на приглашение Трампа отказом, выразив свое несогласие с политической идеологией лидера США. Поддержали его Деванте Смит-Пелли и Брэйден Холтби.
Во время официальной фотосессии игроки «Вашингтона», окружив президента, подарили ему клубный свитер с номером 45 — именно столько лет исполняется столичному клубу в этом году. Совпадение или нет, но Трамп является 45-м по счету президентом США.
Не обделил вниманием американский лидер и Кузнецова. Его фамилию Трамп, правда, произнес с трудом. «Посмотрите, какой он молодой. Кузнецов в прошлом сезоне повторил рекорд лиги по количеству передач в финальном матче!» — сказал он.
«Все только и говорили о вашей победе. Я не мог заставить людей сфокусироваться на важных делах, которыми мы занимались. Господа, они — победители, знают, как выигрывать, и вы это скоро увидите. Чувствую, что вы этого добьетесь снова. Вы чемпионы, у вас сердце чемпионов», — сказал Трамп, назвав Овечкина «Александром Великим», а также подчеркнув, что его дочь Иванка является персональным фанатом российского хоккеиста.
Трамп в свою очередь охарактеризовал победу «Кэпиталз» в прошлом сезоне как историческую, отметив, что триум хоккейного клуба оказался крайне громким на всю столицу США. Также американский лидер пожелал «Вашингтону» завоевать заветный трофей вновь.
Во время встречи небольшой диалог провели Овечкин и Трамп, обменявшись любезностями в адрес друг друга. Так, российский капитан «Вашингтона» поблагодарил президента США за приглашение в Белый дом, заявив, что для него данный жест является крайне важным. «Быть в Белом доме – большая честь, попробуем снова выиграть Кубок Стэнли», — сказал Овечкин.
В Вашингтоне сегодня состоялось историческое событие. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа, став первой с 1997 года столичной командой, удостоившихся данной чести. На встрече с американским лидером присутствовали российские хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.