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Кто два года водил Америку за нос?

«Вашингтон Кэпиталз» и Овечкин встретились с Трампом

Пока президент США принимал в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина, сторонники Дональда Трампа начали поиск виновных в раздувании «российской угрозы».
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04:50

Также в понедельник Палата представителей Конгресса США проголосовала в понедельник в поддержку законопроекта о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России. 391 конгрессмен подержал законопроект, 24 проголосовали против. Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.

04:35

«Итоги работы спецпрокурора США не удивили никого в нашей стране - американские расследователи не сумели найти следов влияния нашей страны на избрание американского главы государства. Выражаясь эзоповым языком, «гора родила мышь» - месяцы работы, сотни привлечённых людей, миллионы долларов доказали то, о чем мы все знали: Российская Федерация никогда не нарушала принципов демократического волеизъявления в других странах», - отметил Милонов.

04:20

Между тем в Госдуме РФ создать комиссию по расследованию влияния американских спецслужб и государственных органов США на выборные процессы внутри РФ.

«Учитывая политический момент, логичным шагом было бы создание парламентской комиссии Государственной Думы по расследованию влияния американских спецслужб и официальных государственных органов на выборные процессы внутри Российской Федерации. Парламентарии должны найти доказательства манипуляции с волеизъявлением людей во времена 90-х годов и обнародовать факты попыток вмешательства в российские выборы уже в настоящем времени», - пишет депутат ГД Виталий Милонов в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА «Новости»

03:55

Бреннан подчеркнул, что он ожидал «большего» по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако, добавил экс-глава ЦРУ, он испытал «облегчение», узнав, что между российским правительством и американскими властями не было «преступного сговора» в период выборов.

03:43

А Джон Бреннан, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и советник экс-президента США Барака Обамы, признал в эфире MSNBC, что он располагал «недостоверной информацией» о ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

03:36

Тем временем Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов законодательно обязать американские власти опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.

03:31

В числе политиков, которые попали в «стоп-лист» республиканцев, в частности, оказались глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, конгрессмен Эрик Суолуэлл, а также экс-глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан.

03:27

Тем временем соратники президента США Дональда Трампа разослали ряду телеканалов письма, в которых призвали продюсеров не сотрудничать с некоторыми политиками. Составители письма подчеркнули, что телеканалам не следует сотрудничать с демократами и другими медийными лицами, которые «энергично и неоднократно заявляли», что предвыборный штаб Трампа был связан с российским правительством, отмечая, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора.

03:01

Пока президент США принимал в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина, сторонники Дональда Трампа начали поиск виновных в том, что в течение двух лет, пока шло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», американский лидер не мог полноценно сосредоточиться на исполнении своих обязанностей.

02:33

Кстати, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» располагается на третьем месте в Восточной конференции и имеет в своем активе 96 очков. Следующим соперником столичного клуба станет «Каролина Харрикейнз», матч состоится 27 марта в Вашингтоне.

02:10

Однако в «Кэпиталз» отреагировали на приглашение американского президента демократичнее, выразив мнение, что политические акции не должны пересекаться со спортом. «Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что победили в прошлом году», — говорил форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем перед встречей с Трампом.

01:55

Примечательно, что проблемы во взаимоотношениях с известными спортсменами у Трампа имеются не первый год. Например, в июне 2018 года он отменил свою встречу с футболистами «Филадельфии Иглз», ставших победителями Супербоула, а также поругался со звездами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефеном Карри и Леброном Джеймсом.

01:40

Интересно, что на встрече присутствовали не все хоккеисты «Кэпиталз». Например, канадский форвард Бретт Коннолли предварительно ответил на приглашение Трампа отказом, выразив свое несогласие с политической идеологией лидера США. Поддержали его Деванте Смит-Пелли и Брэйден Холтби.

01:25

Во время официальной фотосессии игроки «Вашингтона», окружив президента, подарили ему клубный свитер с номером 45 — именно столько лет исполняется столичному клубу в этом году. Совпадение или нет, но Трамп является 45-м по счету президентом США.

01:10

Не обделил вниманием американский лидер и Кузнецова. Его фамилию Трамп, правда, произнес с трудом. «Посмотрите, какой он молодой. Кузнецов в прошлом сезоне повторил рекорд лиги по количеству передач в финальном матче!» — сказал он.

00:55

«Все только и говорили о вашей победе. Я не мог заставить людей сфокусироваться на важных делах, которыми мы занимались. Господа, они — победители, знают, как выигрывать, и вы это скоро увидите. Чувствую, что вы этого добьетесь снова. Вы чемпионы, у вас сердце чемпионов», — сказал Трамп, назвав Овечкина «Александром Великим», а также подчеркнув, что его дочь Иванка является персональным фанатом российского хоккеиста.

00:42

Трамп в свою очередь охарактеризовал победу «Кэпиталз» в прошлом сезоне как историческую, отметив, что триум хоккейного клуба оказался крайне громким на всю столицу США. Также американский лидер пожелал «Вашингтону» завоевать заветный трофей вновь.

00:30

Во время встречи небольшой диалог провели Овечкин и Трамп, обменявшись любезностями в адрес друг друга. Так, российский капитан «Вашингтона» поблагодарил президента США за приглашение в Белый дом, заявив, что для него данный жест является крайне важным. «Быть в Белом доме – большая честь, попробуем снова выиграть Кубок Стэнли», — сказал Овечкин.

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме 1
Susan Walsh/AP
Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз», которые выиграл главный приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 25 марта 2019 года
00:10

В Вашингтоне сегодня состоялось историческое событие. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа, став первой с 1997 года столичной командой, удостоившихся данной чести. На встрече с американским лидером присутствовали российские хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.