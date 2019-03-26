Кто два года водил Америку за нос?

Между тем в Госдуме РФ создать комиссию по расследованию влияния американских спецслужб и государственных органов США на выборные процессы внутри РФ.

«Учитывая политический момент, логичным шагом было бы создание парламентской комиссии Государственной Думы по расследованию влияния американских спецслужб и официальных государственных органов на выборные процессы внутри Российской Федерации. Парламентарии должны найти доказательства манипуляции с волеизъявлением людей во времена 90-х годов и обнародовать факты попыток вмешательства в российские выборы уже в настоящем времени», - пишет депутат ГД Виталий Милонов в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА «Новости»