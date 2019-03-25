«Уж если Мюллер не нашел сговора с Россией, вряд ли это кому-то под силу»

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

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Результатом этого расследования стал вывод о том, что ни сам Дональд Трамп, ни члены его штаба не участвовали в сговоре с Россией во время предвыборной кампании. Москва ранее неоднократно говорила, что обвинения Вашингтона являются средствием внутриполитической борьбы в американском истеблишменте.

Президент США приветствовал итоги работы Мюллера.

«Постыдно, что стране пришлось пройти через это. Постыдно, что вашему президенту пришлось пройти через это. Это началось еще до того, как я был избран, и это началось незаконно… Надеюсь кто-то обратит внимание на другую сторону», - заявил он перед посадкой в самолет, направлявшийся из Флориды в Вашингтон.

Минутами ранее Трамп написал в твиттере: «Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание».

Кажется, в кои-то веки с Трампом согласна и пресса.

В частности, журналисты CNN отметили, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией. Также аналитики телекомпании добавили, что Мюллер не нашел ни одного члена команды Трампа, «виновного в сговоре с русскими», и напомнили, что именно это Трамп и говорил с самого начала.

Для Трампа, который 230 раз утверждал в твиттере, что ни он, ни члены его предвыборного штаба не вступали в сговор с Россией, это означает практически полную победу, отметила в свою очередь телекомпания Fox News.

«Мюллер заявлял, что он привлек к расследованию 19 юристов и примерно 40 агентов ФБР, получил сотни ордеров на обыски и опросил около 500 свидетелей. Письмо министра юстиции ставит точку в 22-месячном расследовании, в котором были вовлечены шесть бывших помощников Трампа, но это расследование не привело к выдвижению каких-либо обвинений по поводу сговора с Россией», — подчеркнул телеканал.

В свою очередь, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» ему нравится все, кроме одного «но».

Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора. Барр, впрочем, решил, что оснований для того, чтобы преследовать президента именно по этой статье нет, с чем не согласились демократы, потребовавшие публикации полного отчета спецпрокурора.

Торжествуют и родственники Трампа.

Сын президента Дональд Трамп-младший призвал честные СМИ игнорировать сторонников теорий заговора. «Спустя более двух лет беспрерывных теорий заговора от CNN, MSNBC, Buzzfeed и других ведущих СМИ, а также ежедневной лжи и клеветы от демократов в Вашингтоне, доклад Мюллера доказал то, что здравомыслящие из нас уже знали: сговора с Россией не было», - заявил Трамп-младший в Twitter.

«К сожалению, вместо извинений за бессмысленную дестабилизацию страны в прозрачной попытке делегитимизировать выборы 2016 года «правдорубы» в СМИ и Демократическая партия лишь удвоят усилия для продвижения своих больных и извращенных теорий заговора», - добавил сын президента и выразил надежду, что «честные журналисты» отнесутся к ним с должным «пренебрежением».

В России реакции на обнародование итогов отчета Мюллера почти не было из-за разницы во времени.

Лишь главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила в своем телеграм-канале, что факт того, что Мюллер не нашел сговора, это, конечно, хорошо, но главным образом лишь для Трампа.

«А для нас - совершенно фиолетово. Потому что они теперь скажут так: «Сговора не было, но Россия вмешивалась все равно. По собственной вероломной инициативе». Наблюдайте», - заявила она.

Демократы уже заявили, что продолжат расследовать Трампа и его окружение в подконтрольной им палате представителей конгресса США.