За что же тогда санкции? Сенсация в «российском деле» в США

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Телеканал CNN отреагировал на публикацию итогов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».
Журналисты CNN согласились, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией.
Также аналитики телекомпании добавили, что Мюллер не нашел ни одного члена команды Трампа, «виновного в сговоре с русскими», и напомнили, что именно это Трамп и говорил с самого начала.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» ему нравится все, кроме одного «но», передает Fox News.
Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора.
«Для Трампа, который 230 раз в Twitter утверждал, что ни он, ни члены его предвыборного штата не вступали в сговор с Россией, это означает практически полную победу, - отметила телекомпания Fox News. - В письме, направленном министром юстиции Уильямом Барром в Конгресс, указывается, что сотрудники Мюллера «тщательно» расследовали утверждения о том, что члены штаба Трампа пытались сговориться с россиянами или воспрепятствовать правосудию».
«Мюллер заявлял, что он привлек к расследованию 19 юристов и примерно 40 агентов ФБР, получил сотни ордеров на обыски и опросил около 500 свидетелей. Письмо министра юстиции ставит точку в 22-месячном расследовании, в котором были вовлечены шесть бывших помощников Трампа, но это расследование не привело к выдвижению каких-либо обвинений по поводу сговора с Россией», — цитирует комментарий телеканала ТАСС.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа, а для президента Трампа этот вывод означает практически полную победу. Так телекомпания Fox News прокомментировала в воскресенье публикацию доклада по итогам этого расследования, которое распространило в воскресенье министерство юстиции США.
«Прекрасный день для верховенства закона. Прекрасный день для президента [США Дональда] Трампа и его команды, - добавил сенатор Грэм. - Туча, нависшая над президентом Трампом, рассеялась с этим докладом».
Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) похвалил спецпрокурора США Роберта Мюллера за проделанную им работу по изучению приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
«Мюллер и его команда проделали прекрасную работу, тщательно изучив все, что касается России. Теперь настало время двигаться вперед, управлять страной и готовиться противостоять России и другим зарубежным действующим лицам в преддверии 2020 года», - цитирует Грэма ТАСС.
Подконтрольные российским властям хакеры взломали компьютеры и получили почту члена демократической партии США Хиллари Клинтон и других демократов. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованном американским минюстом.
«Специальный прокурор выяснил, что правительственные хакеры из России успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон людей и организаций демократической партии и публично распространили эти материалы», — говорится в документе.
Минюст США заявил, что детали доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы могут быть опубликованы, если не противоречат закону.
«Возможность публикации полного доклада ограничивается федеральными законами»,— говорится в сообщении.
По данным ведомства, некоторые детали отчета Мюллера используются в судебном расследовании.
Сандерс также добавила, что Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией и того, что президент США препятствовал правосудию.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
По ее словам, выводы по данному делу полностью оправдывают президента США Дональда Трампа.
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованном американским минюстом.
В отчете говорится, что вина президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией по итогам расследования доказана не была.