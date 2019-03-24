За что же тогда санкции? Сенсация в «российском деле» в США

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» ему нравится все, кроме одного «но», передает Fox News.

Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора.