«Большой друг Украины»: Порошенко вступился за посла США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович после скандального заявления генпрокурора Юрия Луценко. Ранее он рассказал, что в 2016 году посол передала ему список «неприкосновенных» лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

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Порошенко напомнил, что отношения между Киевом и Вашингтоном «еще никогда в истории не были настолько эффективными, как сегодня». Важную роль в в продвижении украинско-американских отношений играет и американский посол, считает политик. По словам Порошенко, Йованович как представитель США и президента Дональда Трампа, «большого друга Украины», имеет полную его поддержку. Это заявление глава республики сделал в ходе торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Луценко интервью телеканалу Hill сообщил, что Йованович во время их первой встречи передала ему список «неприкосновенных» граждан Украины.

Как отметил Луценко, это его возмутило, он сказал, что «это недопустимо» и никто — ни президент, ни парламент — не остановит его от возбуждения уголовного дела, если есть преступление.

Кроме того, генпрокурор рассказал, что его ведомство так и не получило фондов в размере почти $4 млн, которые, как предполагалось, посольство США переведет Генпрокуратуре. Он назвал отказ в переводе денег, предназначенных его офису, «довольно странной ситуацией».

После интервью генпрокурора американское посольство в Киеве полностью опровергло обвинения в адрес Йованович. Как отметили в представительстве, слова Луценко направлены на то, чтобы испортить репутацию американского посла.

«Такие атаки усугубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией», — говорится в ответе дипмиссии.

В свою очередь, в Госдепартаменте США заявление Луценко о списке «неприкосновенных» лиц назвали «откровенной фальсификацией». Там пояснили, что сейчас США никак не помогают Генпрокуратуре, однако раньше «пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года». В какой-то момент сменявшие друг друга генпрокуроры перестали демонстрировать «политическую волю к подлинной реформе». Тогда Госдепартамент, «выполнив свою ответственность перед американскими налогоплательщиками», перенаправил помощь на другие более продуктивные проекты, рассказал представитель Госдепа.

Не поддержали Луценко и в Киеве. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед считает, что если в ближайшее время у президента страны не появится информация, подтверждающая обвинения Луценко в адрес посла США, то его надо будет отправить в отставку в кратчайшие сроки.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что заявление Луценко нанесло серьезный удар по имиджу США. При этом, уверен эксперт, генпрокурор преследовал личные цели.

«Подчеркивается, что США – кукловод – определяют список «неприкасаемых». Скорее всего, в этом списке не было самого господина Луценко.

В ожидании ротации власти после выборов Луценко пытается себя защитить и встроиться в следующую компанию, которая, может быть, пригласит его на следующий пятилетний срок. Поможет ли ему это, посмотрим.

Главное, что на весь мир в очередной раз стало понятно и очевидно – США обходятся с Украиной как с вассалом и рабом», — приводит слова Колесниченко радио Sputnik.

Политолог Юрий Романенко также отметил, что обвинения Луценко в адрес Йованович являются продуманным шагом. Недавно конгрессмен-республиканец Пит Сешнс выразил обеспокоенность работой госпожи Йованович из-за того, что она якобы заявила о своем «презрении» к администрации Трампа.

«Посол не относится к тем кругам в Госдепе, которые жалует Трамп, поэтому Луценко играет на том, чтобы убрать из Киева фигуру, используя внутриполитический контекст в США. Подача по Сытнику — это хороший пас Трампу, который борется с Мюллером. И не без успехов. Потому Йованович вполне может слететь раньше срока», — приводит слова Романенко «Главред».

Кроме того, скандал выгоден и для самого Порошенко, поскольку уход Йованович станет приятным бонусом в случае поражения действующего главы государства на президентских выборах 31 марта.

«Если же Порошенко выиграет каким-то чудом выборы, то это будет вдвойне приятно, потому что будет разорвана связка посольства с еврооптимистами», — считает политолог.