«Мадуро будет задушен»: Трамп призвал союзников

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласившей себя временным президентом страны, перешел к прямым угрозам: он заявил, что администрации законно избранного главы государства Николаса Мадуро «остались считанные дни».

«Мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти... Ждите нас в каждом штате», — добавил он.

Заявление Гуайдо свидетельствует, что политик готов пойти на жесткое обострение ситуации, поскольку не может добиться своего мирным путем.

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Стоит отметить, что ранее он намекал на возможность подобного сценария в интервью американским СМИ. Он называл это «третьим вариантом», когда все возможности будут исчерпаны. При его реализации «военные могли бы перейти на сторону конституции, Гуайдо и сопротивления, и это может остановить узурпацию», считает оппозиционер. Вместе с тем, по версии самого Гуайдо, это вовсе не является военным переворотом. Это, в его понимании, «прекращение узурпации власти».

Правда, пока неясно, сможет ли Гуйадо опереться на поддержку военных:

большинство крупных военных чинов сохраняют верность нынешнему руководству страны. На сторону оппозиции перешли лишь военные низкого ранга.

Не исключено, что у оппозиции есть союзники внутри власти, которые понимают, что ситуация складывается не в их пользу. При этом сам Мадуро, похоже, все же теряет популярность.

Недавний опрос показал, что почти 90% (или точнее — 88,9%) венесуэльцев хотят отставки Мадуро. Эти данные опубликовала венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения. По данным того же опроса, только 8,8% опрошенных хотели бы, чтобы Мадуро сохранил свой пост. Также интервьюеры спросили венесуэльцев, поддерживают ли ни намерение самопровозглашенного президента республики Хуана Гуайдо пустить в страну иностранную гуманитарную помощь. Выяснилось, что сторонниками этой инициативы являются 87,5% опрошенных, тогда как против выступают 9%.

«Существует некий глобальный консенсус, который борется за прекращение узурпации власти в нашей стране», — использует ту же формулировку, что и Гуайдо, оппозиционый депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа в разговоре с «Газетой.Ru». Собеседник издания не скрывает, что надеется на выборы в стране в ближайшее время.

Власти Венесуэлы при этом стараются сыграть на опережение. Глава МВД государства Нестор Ревероль заявил, что задержанный ранее Роберто Марреро — помощник Гуайдо — является террористом. Ревероль добавил, что Марреро якобы был частью террористической ячейки, которая готовила атаки. Других подробностей, правда, он не привел.

В ответ на это помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский глава Николас Мадуро увидит ответные действия за «незаконное задержание» помощника Гуайдо.

«Самые жесткие санкции еще впереди. Если узурпация Мадуро не закончится, он и его друзья будут задушены в финансовом отношении», — написал Болтон в твиттере.

На днях влиятельный журнал Foreign Affairs отметил, что у США есть четкая цель в Венесуэле — смена режима, восстановление демократии и верховенства права. Однако санкции, международная изоляция и внутреннее давление не привели к прорыву, поэтому теперь появились идеи о военной интервенции США. У Вашингтона два варианта применения силы: кампания точечных ударов или полномасштабное вторжение.

Москва, которая поддерживает Мадуро, ранее донесла до США негативное отношение к возможному силовому сценарию в Венесуэле. Об этом говорил на недавней встрече в Риме со спецпредставителем США Элиотом Абрамсом замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом по итогам встречи Рябков рассказал журналистам, что США «осознают наличие у России очень серьезных интересов в Венесуэле и признают факт многолетней работы целого ряда крупных российских экономических операторов на венесуэльском рынке в разных областях, в сфере нефтедобычи, прежде всего».

По мнению специалиста по Венесуэле Эмиля Дабагяна, факт встречи демонстрирует, что

«американцы понимают, что проблемы Мадуро невозможно решать без России».

В то же время, ведя переговоры с Москвой, Вашингтон также активно старается привлечь на свою сторону лидеров стран Карибского бассейна, не все из которых поддерживают Гуайдо. В пятницу, 22 марта, президент США Дональд Трамп примет руководство Cодружества Багамских Островов, Доминиканской Республики, Республики Гаити, Ямайки и Сент-Люсии.

В официальном пресс-релизе Белого дома говорится, что «президент использует встречу как возможность поблагодарить эти страны за их поддержку мира и демократии в Венесуэле». Эти государства поддерживают Гуйдо в качестве президента Венесуэлы.