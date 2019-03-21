Утопили в поправках: Порошенко не успел запретить русский

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своей предвыборной программы опирается на программу «армия — вера — язык», и, кажется, политтехнологи, работающие в его команде, предусмотрели поэтапное воплощение этой триады в жизнь. На определенном этапе Порошенко предложил законодательно утвердить стремление Украины в НАТО и Евросоюз, на другом — получил томос об автокефалии для неканонической «православной церкви Украины».

Логическим завершением предвыборной кампании Порошенко должен был стать закон, регулирующий статус украинского языка. Однако соответствующий законопроект, вызывающий большой резонанс на Украине, теперь будет рассматриваться долго — депутаты внесли около 2 тыс. поправок.

Реклама

Рада начала рассматривать законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» еще 4 октября 2018 года — тогда он был принят в первом чтении. Закон предполагает официальное утверждение украинского языка как единственного государственного, а также предусматривает запрет на попытки введения многоязычия. Подобные действия будут расцениваться как «направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя», что может повлечь уголовное наказание. Также законопроект вводит понятие «публичное унижение украинского языка».

28 февраля 2019 года, после доработки законопроекта, депутаты перешли ко второму чтению. Но процесс явно затянется — до президентских выборов, которые состоятся 31 марта, он явно не будет принят.

Ко второму чтению Верховная рада уже исключила из текста документа пункт об уголовной ответственности за публичное унижение или неуважение государственного языка, однако и это не снимает все противоречия в законопроекте.

С оглядкой на Запад

Закон о госязыке стал бы еще одной «победой» Порошенко, которую он мог представить своим сторонникам буквально за неделю до выборов. Пожалуй, украинизация стала главным лейтмотивом его президентства — чего стоят проекты декоммунизации топонимов и героизации украинских националистов. Надо признать, это принесло ему определенные политические очки в среде националистически настроенной части украинского общества.

Одним из главных достижений Порошенко в последние месяцы он сам называет предоставление томоса об автокефалии «православной церкви Украины» (ПЦУ), после чего Верховная рада внесла изменения в конституцию для закрепления результата. Президент даже устроил «томос-тур» по украинским городам — и его, конечно, нельзя рассматривать автономно от избирательной кампании.

Неплохо ему удается использовать противостояние с Москвой и в военной сфере в целях повышения собственного рейтинга. Многие политологи сошлись во мнении, что инцидент в Керченском проливе сыграл президенту на руку.

Не прекращаются попытки Киева переосмыслить общее с Россией исторические прошлое, и здесь Порошенко пытается создать новую идеологию. Законопроект о защите украинского языка вписывается в те же рамки.

Правда, сам Порошенко в декабре утверждал, что не хотел, чтобы работа над законом велась во время президентской кампании.

«Я не был сторонником того, чтобы его рассмотрение проходило в преддверии избирательной кампании. Я не хочу, чтобы кто-то спекулировал на этой теме, поскольку язык — это точно не тема для спекуляций. Стратегический для Украины закон должен быть точно лишен какой-либо конъюнктуры», — сказал Порошенко, добавив, что этот закон «должен быть на века».

Впрочем, здесь президенту приходится действовать с оглядкой на западных партнеров, которые могут посчитать, что изменения в законодательстве могут стать инструментом для дискредитации, причем не только русскоязычного населения. Украинский лидер уже испортил отношения с Венгрией, которая неоднократно обвиняла Киев в нарушении прав этнических венгров, проживающих в этой стране.

Порошенко, который видит будущее Украины в составе Евросоюза, уже заявил, что законопроект должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики.

Немаловажно и то, что единогласия по этому законопроекту среди депутатов нет. Более того, противоречия нашлись внутри партии действующего президента Петра Порошенко, о чем рассказал председатель Луганской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ростислав Дубовой.

«Его специально затягивают, потому что сегодня нет согласия по ряду норм законопроекта между БПП, «Народным фронтом», мажоритарщики тоже выступают против. Пока не будет понятно, кто будет следующим президентом, этот закон не будет принят»,

— рассказал Дубовой.

«Закон уничтожит русский язык»

Ведя противостояние с Россией, Порошенко действительно мог бы заработать политические очки, необходимые ему перед выборами. Однако на протяжении всей кампании ему так и не удалось выбиться в лидеры. Возможно, причина в том, что граждан Украины уже волнуют совершенно другие вопросы, которым президент уделяет меньше внимания.

Зато новый законопроект может повысить шансы другого кандидата — Юрия Бойко, представляющего Юго-Восток. Защищая русскоязычное население, Бойко может получить преимущество.

«Моя задача — не дать уничтожить русский язык, чтобы дети могли учиться так, как они привыкли. Не пропустить закон, который формально называется «о защите украинского языка». На самом деле, это закон по уничтожению русского языка. Если эти законы доползут до принятия, то школы, подобные той, в которой мы находимся, могут оказаться под угрозой закрытия. Этого нельзя допустить, это не будет допущено», — сказал Бойко 20 марта.

Согласно тексту документа, необходимо определить ряд должностей, занимать которые можно при свободном владении украинским. Так, в перечень таких специальностей входят народные депутаты, судьи, адвокаты, прокуроры, врачи, учителя, нотариусы.

Кроме того, авторы закона о защите украинского языка предлагают вести обучение в государственных образовательных учреждениях только на украинском. При этом в частных школах, университетах и детских садах преподавать можно и на других языках.

Также законопроект предусматривает, что высокопоставленные чиновники и народные депутаты должны сдавать экзамен на знание языка. Принимать тестирование будет Центр украинского языка, а Национальная комиссия по стандартам государственного языка определит критерии и требования.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание, что инициатива о государственном языке противоречит конституции Украины, которая гарантирует развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.

«Предполагается, что будет создан специальный орган власти, комиссия, которая будет контролировать знание государственного языка. Для госслужащих комиссия будет выдавать сертификат, лицензию. Русскоязычное население, в том числе и то, которое знает украинский язык, вряд ли сдаст экзамен, если эти люди будут инакомыслящими, если они по тем или иным причинам не будут устраивать власть», — считает Медведчук.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий, продвигая проект, назвал украинский язык «мощнейшим оружием против России». По мнению политика, защита украинского языка имеет прямое отношение к вопросам «безопасности государства».

«Один из вопросов безопасности, который мы должны принять в ходе этой сессии, — это закон про украинский язык. Язык — это наше мощнейшее оружие против России и природное право на свободное владение этим «оружием» имеет каждый гражданин Украины. Мы дадим этому праву силу народа», — заявил Парубий в ходе заседания.

Впрочем, Европа посоветовала Киеву повременить с подобным решением. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала тщательно рассмотреть законопроект, а не пытаться принять его к выборам. Иначе подобная спешка будет выглядеть как политический маневр.

«Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие», — отмечает Миятович.