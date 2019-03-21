«Конфликтный стиль»: почему Ковтун ушла в отставку

«Я попросила президента о досрочной отставке. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», — заявила Марина Ковтун.

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По словам политика, за годы работы на посту вместе с командой они создали «мощный фундамент для развития будущего».

Она отметила, что не будет участвовать в новых губернаторских выборах.

Ковтун, работавшая в регионе еще в советское время, была назначена исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева. В июне 2014 года была переизбрана на второй срок. Как отмечалось в рейтинге «выживаемости губернаторов» аналитической группы «Петербургская политика», Ковтун «избежала использования избирательной кампании для ослабления своих позиций, продемонстрировав дальнейший рост претензий по влиянию на региональные элиты».

При этом эксперты отмечали «конфликтный стиль управления» губернатора. Речь, в частности, идет о конфликтах Ковтун c ФСБ, которая в 2017 году задержала бывшего замгубернатора Игоря Бобенко за мошенничество с бюджетными деньгами. Сама Ковтун говорила о давлении на нее со стороны силовиков, которое, по ее словам, выражалось «массированных запросах, проверках и других акциях устрашения».

Ковтун стала уже четвертым губернатором, который потеряла свой пост на этой неделе. Все эти области объединяет то, что в сентябре в них пройдут губернаторские выборы.

Так, в отставку ушел глава Калмыкии Алексей Орлов. Вместо него президент России Владимир Путин назначил временного исполняющего обязанности руководителя Республики Калмыкия сенатора Бату Хасикова, многократного чемпионом мира по кикбоксингу среди профессиональных спортсменов.

Глава Республики Алтай Александр Бердников также подал заявление об отставке. Уход руководителя региона, который был связан с Алтаем почти 20 лет, ожидался из-за низких рейтингов политика.

Экс-губернатор занимался республикой с 2002 года, когда был назначен туда федеральным инспектором. В 2006 году был назначен главой Алтая президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в то время, когда прямые губернаторские выборы в стране не проводились. Через голосование он прошел только в 2014 году — тогда он одержал победу с результатом 50,63%.

В отставку ушел и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он отметил, что это его личное решение, которое он считает правильным. Президент России назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера.

Ранее Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики. Он окончил первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

В четверг, 21 марта, ушел в отставку и губернатор Оренбургской области Юрий Берг, который занимал свой пост с 2010 года. «С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки», — заявил Берг. Он пообещал на любом посту отстаивать интересы Оренбургской области. Здесь так же, как и в других областях, пройдут выборы губернатора.

Последние несколько лет массовые отставки глав регионов в политическом сообществе стали называть «губернаторопадом». Причины его нынешнего этапа, скорее всего, связаны с предстоящим в сентябре единым днем голосования и сомнениями внутриполитического блока Кремля, что эти губернаторы имеют хорошие шансы переизбраться. В случае Дубровского один из источников «Газеты.Ru» обращал внимание на его невысокий рейтинг.

В этом году единый день голосования пройдет 8 сентября, выборы состоятся в 18 регионах страны.