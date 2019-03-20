Бессменный арестант: Караджич умрет в тюрьме

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости».

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«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

Издание Dnevni avaz пишет, что после оглашения приговора, в зале суда стали аплодировать.

При этом в 2016 году трибунал ООН уже осудил первого президента Республики Сербской Караджича на 40 лет за военные преступления 1992-1995 годов, в частности, за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.

Тогда обвинение сочло наказание слишком мягким и потребовало ужесточить его до пожизненного срока.

Однако новый приговор мало что меняет в судьбе Караджича. Ему — 73 года и даже первый приговор означал, что он проведет остаток своей жизни за решеткой.

Бывший психиатр и диссидент, боровшийся против коммунистических властей Югославии, Караджич стал одним из лидеров сербского национального движения во время войны в этой стране. Вместе с бывшим генералом Югославской армии Радко Младичем Караджич воевал против отрядов боснийских мусульман во время конфликта в Республике Сербской.

Для Запада Караджич, которого обвиняли в этнических чистках, стал исчадьем ада. Арестовать его удалось не сразу. Он на протяжении 12 лет скрывался от международного трибунала, проживая в Сербии под другим именем и выдавая себя за доктора восточной медицины. Новость о его поимке была с большим воодушевлением воспринята на Западе и среди жертв боснийской войны.

Его, наравне с Младичем и президентом самопровозглашенной Сербской Краины Гораном Хаджичем, считают ответственными за гибель порядка 200 тыс. человек.

В 1995 году ему были предъявлены обвинения по 11 статьям, прописанным в уставе Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), в том числе в геноциде.

Он был арестован сербскими властями в июле минувшего года. В первоначальном обвинительном заключении МТБЮ говорилось, что «сербские лидеры в Боснии, среди которых и Радован Караджич», развязали «преследования и террор, выдавливание одних сограждан и уничтожение других».

В частности, именно Караджич назывался ответственным за бомбардировки жилых кварталов боснийской столицы Сараево и организацию концентрационных лагерей для боснийских мусульман и хорватов.

В 2016 году российский МИД охарактеризовал трибунал по бывшей Югославии как «место сведения счетов». Прошлый приговор Караджича же был назван «предельно суровым».

Российское дипведомство осуждало МТБЮ за построение «мифа о единоличной ответственности сербского народа» за войну в Югославии.

В декабре 2017 года трибунал прекратил свою работу. Он был создан в 1993 году на основании соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. Появление этого органа поддержали многие страны-челны организации, включая Россию.

За время своей работы, то есть почти за четверть века, инстанция провела судебные процессы по делам 161 человека. Под трибунал попало практически все гражданское и военное руководство Сербии, Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и Республики Сербская Краина в Хорватии, включая экс-президентов, членов правительства, начальников генштаба, высших военачальников, руководителей силовых ведомств и спецслужб.

Самым высокопоставленным осужденным трибунала стал экс-президент Сербии Слободан Милошевич. Он не дожил до вынесения приговора и умер в тюрьме в 2006 году.

В общей сложности 90 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения за геноцид, преступления против человечности, нарушение законов и обычаев войны, а также серьезные нарушения Женевских конвенций.

Всего же Гаагский трибунал осудил 105 представителей различных воинских формирований и югославских военных, выступавших против хорватов, оправдав только 16 из них. Приговоры получили 38 хорватов (оправдано 12 из них), 17 мусульман-босняков (оправдано трое из них).

Немало оправдательных приговоров было вынесено по албанским участникам боевых действий — вины в их действиях суд не установил в шести случаях из девяти. Также в Гааге были рассмотрены уголовные дела двух представителей Македонии — одного суд оправдал, а второго приговорил к 12 годам заключения.