Астана исчезнет с карты: депутаты Казахстана решили переименовать столицу

Депутаты парламента Казахстана 20 марта 2019 года на совместном заседании сразу в двух чтениях приняли поправки к конституции о переименовании столицы государства:

Астана сменит свое название на Нурсултан.

«Принято историческое решение», — заявил спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, передает РИА «Новости».

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Нигматулин пояснил, что президент Касым-Жомарт Токаев принял решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.

То есть закон считается принятым парламентом, теперь он поступит на подпись президенту страны Токаеву.

Ранее в своем обращении к депутатам парламента во время передачи полномочий главы республики от Назарбаева к Токаеву вступивший в должность президент предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

«Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — предложил Токаев.

Также Токаев считает необходимым предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.

Токаев стал президентом Казахстана на оставшийся срок действия полномочий первого главы республики Нурсултана Назарбаева, который объявил о своей отставке накануне, 19 марта. Занимать соответствующий пост Токаев будет как минимум до следующих президентских выборов, которые пройдут в 2020 году.

Астана стала столицей Казахстана в 1994 году, до этого эта роль была закреплена за Алма-Атой, которая была столицей Казахской ССР. Астана ранее носила названия Акмола (Акмолинск) и Целиноград, а само слово переводится на русский достаточно просто — «столица».

Современная Астана — современный город, где многие дома были спроектированы светилами мировой архитектуры. Одним из создателей облика Астаны был британский архитектор Норман Фостер.

Традиция переименовывать города в честь ныне живущих государственных деятелей не слишком распространена на постсоветском пространстве, хотя в 1993 году ныне покойный президент Туркменистана Сапармурат Ниязов переименовал город Кисловодск в Туркменбаши. Традиция называть города в честь здравствующих лидеров была распространена в СССР в 1930-е годы XX века.

В большинстве стран мира такой практики нет, правда, определенные исключения существуют. В США два авианосца получили имена экс-президентов США Джорджа Буша-старшего и Рональда Рейгана, когда оба политика еще были живы.

В настоящее время имя первого президента Казахстана Назарбаева уже носит университет, расположенный в Астане, а также столичный аэропорт.

В 2016 году, когда вопрос о переименовании Астаны в его честь обсуждался в парламенте Казахстана, Назарбаев отмечал, что не «высказывал подобных предположений»: «Я уже много раз на эту тему говорил. Считается, наверное, что я команду даю, чтобы везде писали Нур, Нурлы. И вот парламент предположил, что даже столицу можно назвать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал», — цитировало тогда агентство Sputnik реакцию Назарбаева на подобные предложения.

Кроме того, в столице Казахстана собираются воздвигнуть монумент в честь Назарбаева. Это решение также было принято президентом страны Токаевым. «Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева», — добавил Токаев.

Желание отметить заслуги первого президента страны таким образом еще при жизни может рассматриваться как проявление Токаевым повышенной лояльности по отношению к Назарбаеву.

«Авторитетное мнение елбасы (лидера нации. — «Газета.Ru») будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера», — отметил Токаев во время церемонии передачи полномочий.

Уйдя с президентского поста, Назарбаев сохраняет за собой главные рычаги управления страной. Экс-глава государства обладает титулом елбасы и сохранит за собой лидерство в правящей партии «Нур Отан», а также кресло главы Совбеза.