Украинские власти, чтобы выйти из кризиса, должны провести децентрализацию власти. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан, сообщает НСН со ссылкой на чешское агентство CTK.

«Необходимо изменить украинскую конституцию. Конкретно – в [части] децентрализации Украины, чтобы все ее регионы получили больше самостоятельности», — заявил чешский лидер.

Земан отметил, что «разумное решение» ситуации на Украине было заложено в минских соглашениях. Однако, «к сожалению, они никем не соблюдаются», добавил президент Чехии.

Реклама

В декабре Земан заявил, что Украине не стоит героизировать военных преступников. Президент Чехии публично призвал Прагу официально выразить протест против их возвеличивания, сообщает ФАН.

Он также добавил, что министерство иностранных дел Чехии «позорно спрятало голову в песок», а его глава Томаш Петршичек «даже не вспомнили о чешских жертвах бандеровских убийц».

Милош Земан известен своей дружественной позицией по отношению к России и непопулярными для западных политиков высказываниями. Первый всенародно избранный президент Чехии, он занял этот пост в 2013 году. До него чешских президентов избирал парламент. В 2018 году он повторно одержал победу на президентских выборах.

Второй срок президента станет последним в его политической карьере — он уже заявил в ходе встречи со своими сторонниками и членами избирательного штаба, что не будет менять национальную конституцию Чехии, чтобы пойти через пять лет на третий срок.

«Это моя последняя политическая победа, после нее у меня уже не будет и ни одного политического поражения. Президент, согласно конституции, может получить только два мандата. Я ни в коем случае не собираюсь инициировать изменение конституции», — подчеркнул Земан.

Минский протокол, о необходимости активизации которого говорил Земан, представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписали в сентябре 2014 года.

Спустя примерно полгода, в феврале 2015 года, стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми они обязались способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня.

Кроме того, стороны конфликта — Киев и самопровозглашенные республики — гарантируют отвод тяжелых вооружений — танков и крупнокалиберных артиллерийских орудий. К настоящему времени, спустя четыре года после подписания соглашений, большая часть их положений остается невыполненной. Конфликт до сих пор продолжается, а стороны по-прежнему обвиняют друг друга в обстрелах. Впрочем, с помощью этих договоренностей удалось прекратить острую фазу противостояния.

Киевские власти называют Россию «страной-агрессором» и регулярно предъявляют обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва все обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом минских соглашений.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в ходе которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

Проблема Донбасса — один из ключевых пунктов в предвыборной агитации кандидатов в президенты Украины. Действующий глава государства Петр Порошенко, например, в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: «армия — вера — язык». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт в Донбассе при этом останется в «замороженном» состоянии, что противоречит условиям вступления в Североатлантический альянс.