Откуда богатства? Порошенко вызвали в суд с декларацией

Президент Украины Петр Порошенко вызван в Шевченковский районный суда Киева в рамках рассмотрения иска другого кандидата на пост главы государства Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании, передает ТАСС.

Реклама

Нардеп Бойко просил суд признать незаконным отказ НОТУ в размещении предвыборной агитации и требовал показать в эфире ролик «Президент разбогател в десять раз, пенсионеры обеднели в два раза», передает ФАН.

Сюжет был показан несколькими телеканалами, однако НОТУ отказала Бойко в предоставлении эфира на основании якобы недостоверности содержащейся в нем информации. Однако в штабе кандидата ссылаются на официальные данные в опубликованной декларации Порошенко.

Ранее в НОТУ заявили, что снятый межфракционным парламентским объединением «Оппозиционная платформа — За жизнь» видеоролик содержит «манипулятивную информацию».

«Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины», — добавили в НОТУ.

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко же пояснил, что

Порошенко не отказался от намерения сделать из всей страны свой бизнес-проект, поскольку у него наблюдается нездоровая тяга к деньгам.

«Думаю, что он (Порошенко. — «Газета.Ru») приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить – такой «маньяк»», — заявил беглый политик.

Он добавил, что украинский президент, по его мнению, хочет стать самым богатым человеком в государстве. Порошенко якобы намерен выгнать из Украины всех богатых людей, так как бедными управлять будет легче. Онищенко также выступил с воззванием к украинцам перед выборами главы государства, назначенными на 31 марта.

В свою очередь, активисты оценили доходы 44 кандидатов в президенты в 2,23 млрд гривен. Причем, 37% от этой суммы — это активы действующего президента Петра Порошенко.

По словам активистов, проанализировавших декларации кандидатов за 2017 год, больше всего денежных активов – у Порошенко (828,18 млн) и внефракционного нардепа-мажоритарщика Юрия Деревянко (445,49 млн), которого выдвинула партия «Воля» (организация запрещена в России).

Наибольший доход в 2017 году получил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Среди женщин самой богатой оказалась народный депутат Ольга Богомолец («Блок Петра Порошенко»).

В середине нынешнего месяца бывший украинский министр экономики Владимир Лановой рассказал, что Порошенко намерен совершить побег с Украины. По словам политика,

глава государства «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый.

Лановой также напомнил о том, что президент Украины хочет продать завод «Ленинская кузница».

Ранее появилась информация о том, что ЦИК обнаружил ряд нарушений в декларации о доходах Порошенко. Там обратили внимание, что украинский лидер неверно указал сведения сразу в нескольких разделах документа: «Объекты недвижимости», «Транспортные средства», «Корпоративные права», «Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи», «Доходы, в том числе подарки».

Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска, информация о котором есть в Судовой книге Украины. В декларации также не упоминается земельный участок, оформленный на супругу Порошенко Марину и зарегистрированный в Государственном земельном кадастре. Впрочем, подобная невнимательность не стала препятствием на пути Порошенко к регистрации его кандидатуры.

«В соответствии с частью второй статьи 50 Закона Украины «О выборах президента Украины» ошибки и неточности, выявленные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента», — заявили в ЦИК.

В начале января 2019 года Порошенко задекларировал прибыль в 548 678 680 гривен ($19,9 млн) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), в управлении которой находится его кондитерская корпорация Roshen, передает НСН.

При этом издание «Украинская правда» со ссылкой на расследование программы «Схемы» сообщало, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко может саботировать расследование о незаконной выдаче гослицензии на добычу газа по заниженной цене окружению Порошенко.