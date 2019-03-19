Транзит в Казахстане: Назарбаев сдает власть. LIVE

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Однако несмотря на все свои достоинства, Токаев может в любой момент потерять президентские полномочия. У Назарбаева есть почти два года, чтобы найти альтернативного преемника.
Им, например, может стать дочь Ебалсы и депутат сената Дарига Назарбаева. Или его любимый племянник и председатель Комитета национальной безопасности Самат Абиш.
«Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием.
Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», — добавлял Назарбаев.
«Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану», — говорил Назарбаев о будущем президенте Казахстана.
Это по-настоящему историческое событие. Накануне первый и до сих пор единственный президент страны Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Соответсвующий указ он подписал в прямом эфире, обращаясь к нации. Тогда же он назвал Токаева следующим президентом республики.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Казахстане председатель сената Касым-Жомарт Токаев принесет присягу перед народом страны, после чего возьмет на себя полномочия президента республики.
Мы следим за церемонией в режиме онлайн.