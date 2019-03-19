Транзит в Казахстане: Назарбаев сдает власть. LIVE

Однако несмотря на все свои достоинства, Токаев может в любой момент потерять президентские полномочия. У Назарбаева есть почти два года, чтобы найти альтернативного преемника.

Им, например, может стать дочь Ебалсы и депутат сената Дарига Назарбаева. Или его любимый племянник и председатель Комитета национальной безопасности Самат Абиш.