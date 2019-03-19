Над Мадуро сгущаются тучи: Трамп зовет Бразилию в НАТО

Президент США Дональд Трамп на прошедшей в Белом доме 19 марта встрече со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что хочет видеть Бразилию членом НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — сказал Трамп журналистам, отметив, что отношения двух стран «никогда не были настолько близкими, как сейчас».

Интерес к военному сотрудничеству с Вашингтоном активно проявляет и новый президент Бразилии. Обещание создать в своей стране военную базу США было одним из самых громких его заявлений.

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«Вопрос физического [присутствия базы] можно назвать даже символическим. Сегодня возможности американских, китайских, советских вооруженных сил достигают всех частей света вне зависимости от [наличия] базы. Однако в зависимости от того, что произойдет в мире, возможно, придется обсудить этот вопрос в будущем, — заявлял он в январе. — Мое сближение с США — это экономический вопрос, но он может быть и военным. Мы можем заключить соглашение в данной области».

Тогда же глава МИД Бразилии Эрнесто Араухо сообщил, что Болсонару планирует обсудить вопрос о базе с американским коллегой Дональдом Трампом. Эта идея также понравилась госсекретарю США Майку Помпео.

Однако нашлись и те, кто выступил против такого шага. Советник президента Бразилии по национальной безопасности Аугусто Хелено заявил, что

Болсонару еще ни с кем не обсуждал ни возможность размещения военной базы США, ни присутствие американских военнослужащих на территории страны.

Недовольство этой идеей высказало также военное командование Бразилии, заявив, что в этом нет необходимости.

Впрочем, уже через несколько дней Болсонару проинформировал руководство вооруженных сил, что строительство американской военной базы во время срока его президентства не планируется.

Однако это не значит, что у США и Бразилии нет причин для сближения в военной сфере.

На данный момент главный повод для военного сотрудничества двух стран — ситуация в Венесуэле, которая в равной степени не устраивает Вашингтон и Бразилиа.

И перед нынешней встречей американский президент упомянул, что Венесуэла будет одним из ключевых тем для разговора с Болсонару. «Мы будем чрезвычайно подробно говорить об этом», — сказал Трамп.

Разговор вряд ли будет тяжелым. Президент США уверен, что позиции его страны и Бразилии по этому вопросу совпадают. «Я думаю, что могу говорить за обе страны, все варианты рассматриваются, все варианты рассматриваются в отношении Венесуэлы», — сказал он, добавив, что «не хочет говорить, чего в точности» добивается.

Венесуэльский вопрос — один из главных и для бразильского лидера. И здесь он открыто ищет поддержки и сотрудничества со стороны Трампа, который придерживается тех же взглядов в отношении Каракаса. Именно поэтому основное внимание лидеров было приковано к событиям в Венесуэле.

«Ситуация в Венесуэле не может продолжаться в том же духе, как сейчас. Эти люди (венесуэльцы) должны быть освобождены, и мы, очевидно, имеем поддержку США для достижения этой цели, — заявил Болсонару 19 марта. — У нас есть некоторые проблемы, над которыми мы вместе работаем, очевидно, признавая среди прочих экономические, военные возможности Соединенных Штатов.

Мы должны решить проблему нашей Венесуэлы».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро — политический оппонент Болсонару. Глава Бразилии заявлял в эфире местного телевидения, что связи российских властей с «диктаторским» режимом в Венесуэле являются поводом для беспокойства.

Болсонару даже отметил, что «всем известно», какие «намерения» у президента и «диктатора» Венесуэлы Николаса Мадуро. «На протяжении последних 20-25 лет наши вооруженные силы были брошены по политическим причинам, потому что мы, представители вооруженных сил, являемся последним препятствием для социализма. Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим», — подчеркнул бразильский президент.

Еще до вступления в должность в январе 2019 года Жаир Болсонару пообещал принять меры в отношении режима Николаса Мадуро. Массовые протесты против политики венесуэльского лидера, которые начались вскоре после того, как Болсонару официально занял пост президента, стали подарком для него настоящим подарком.

Бразилия одной из первых признала главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо новым президентом страны. Кроме того, Гуайдо ездил на переговоры к Болсонару, а правительство страны при поддержке США предоставило возможность венесуэльской оппозиции совершить попытку прорыва гуманитарных конвоев через границу с Венесуэлой. Однако этому воспрепятствовали верные Мадуро военные.

Впрочем, Бразилия и США работают рука об руку не только по части венесуэльского вопроса.

У Трампа и Болсонару много общего, поэтому неудивительно, что свой первый зарубежный визит новый президент Бразилии совершил именно в Вашингтон.

Для него эта встреча имеет особое значение. Глава Белого дома — кумир бразильского лидера.

Когда он вступил на должность президента, СМИ пророчили броманс (тесные дружественные отношения двух мужчин — «Газета.Ru») между Трампом и Болсонару.

Глава Бразилии неоднократно называл американского лидера примером для подражания и даже успел продемонстрировать это своими действиями.

«Я не ультраправый. Я поклонник Трампа. Он хочет сделать Америку великой, а я хочу сделать великой Бразилию», — говорил Болсонару.

В октябре между ними состоялся телефонный разговор, в ходе которого Болсонару и Трамп договорились о «глубокой приверженности совместной работе по вопросам, затрагивающим их страны».

Еще во время предвыборной кампании Болсонару за свои популистские высказывания получил прозвище «бразильский Трамп». Вступив в должность, он оправдал его еще и на деле, повторяя за действиями своего американского коллеги.

В июне глава Белого дома объявил о выходе США из состава Совета ООН по правам человека. Через два месяца Болсонару пообещал поступить так же.

«Это собрание коммунистов, людей, которых не интересует Южная Америка. Если я стану президентом, то выйду из ООН, это учреждение бесполезно», — сказал он.

Кроме того, Болсонару вслед за Трампом заявлял о выходе Бразилии из Парижского соглашения по климату, правда, уже через месяц политик передумал. Бразильский лидер также принял решение переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что ранее уже сделал глава Белого дома.

«Большая часть арабского мира сближается или сблизилась с США. Этим палестинским вопросом многие в арабском мире уже сыты <...> Некоторые наиболее радикальные [правительства] могут ввести против нас, наверное, какие-то санкции — я надеюсь, только экономического характера. Но я не могу не признавать волю Израиля. Где находится его столица, должны решать правительство и народ Израиля, и точка! — говорил он в январе, добавляя, что решение уже принято. — Осталось лишь определить, когда оно будет претворено в жизнь».

Кроме того, Жаир Болсонару стал последователем Трампа в отношениях с Китаем, который является крупнейшим зарубежным инвестором Бразилии.

Глава Белого дома известен критикой в адрес Пекина. По мнению американского лидера, именно Китай представляет главную угрозу для его страны.

Болсонару занял ту же позицию. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что Пекин угрожает суверенитету Бразилии. «Китайцы не покупают в Бразилии, они покупают Бразилию», — подчеркивал он.

По мнению Болсонару, Китай использует свои инвестиции, чтобы контролировать его страну.

Под раздачу политиков попала и Куба. Трамп продолжает торговые ограничения против Гаваны, требуя от местных властей освобождения политзаключенных, уважения свободы слова и защиты прав человека.

Болсонару, в свою очередь, ставит под сомнение возможность поддержки дипломатических отношений «со страной, которая так обращается со своими гражданами».

Еще одним немаловажным фактором для сближения этих политиков стали взгляды обоих президентов.

Болсонару неоднократно подвергался критике со стороны оппонентов за свою жесткую и местами даже ксенофобскую риторику, его часто обвиняли в домогательствах и расовой дискриминации.

Как и глава Белого дома, Болсонару успел сделать ряд заявлений еще в ходе предвыборной кампании, из-за чего победа политика на выборах президента поразила западное сообщество.

Он, например, говорил: «Я не смогу любить сына-гея. Не буду кривить душой. Лучше пусть сдохнет в какой-нибудь катастрофе, но не приходит домой с каким-нибудь усатым мужиком». Однажды Болсонару сказал женщине, что она настолько уродлива, что даже насиловать ее никто не станет. В прошлом году он заявил, что потомки африканских рабов — жирные лентяи.

Когда результаты предвыборных рейтингов показали, что Болсонару лидирует, в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и многих городах Европы прошли митинги против него. Однако взгляды политика все же не помешали ему выиграть президентские выборы: «Меня обвиняют в нападках на женщин, чернокожих, геев, коренное население. Если бы все это было правдой, мог бы я выиграть выборы, потратив менее 1 миллиона долларов?»