«Избавьтесь от моих детей»: как Иванка Трамп уничтожает отца

«Они представляют собой худших из наследников. Сочетание в них невежества, высокомерия и ненасытной жажды власти вызвало хаос во всем мире и может поставить под угрозу демократию Соединенных Штатов», — ни много ни мало утверждается в предисловии к книге. — «Кушнер Инкорпорейтед. Жадность, амбиции, коррупция. Необычная история Джареда Кушнера и Иванки Трамп».

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Книга посвящена одной из самых могущественных пар Вашингтона — зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру и его супруге, дочери главы Белого дома Иванке Трамп.

Американские СМИ называют книгу «разрушительной» для репутации Кушнера, который, как пишет ее автор, использует личные связи и влияние на президента США, чтобы заниматься личным обогащением и расширением политического влияния.

«Кушнер, который, кажется, никогда не задумывался о значении слова «прозрачность» или его значении для правительства, не упоминал о своих деловых отношениях ни с одним из коллег по переходной команде [президента Дональда Трампа]», — пишет в колонке для ABC автор книги, известная журналистка Вики Вард.

Она пытается показать, что Кушнер недалеко ушел от своего отца Чарльза Кушнера. Тот, наняв «девушку с низкой социальной ответственностью», пытался шантажировать мужа своей сестры. За это преступление отец нынешнего советника президента получил два года тюрьмы. К слову, по иронии судьбы прокурором по его делу был Крис Кисти, будущий губернатор штата Нью-Джерси, которого Трамп рассматривал в качестве претендента на пост вице-президента.

Кушнер этого не забыл и постарался убрать Кристи из команды Трампа, когда это стало возможным.

Как пишет Вард, после победы Трампа на выборах Кушнер и дочь президента приобрели огромное влияние в Белом доме. Сотрудников Белого дома раздражало, что супруги появлялись на различных встречах и обсуждениях, хотя не имели на это права, констатирует журналист. Специалист в области коммуникации Марк Коралло, работавший в команде Трампа, сообщил, что «один или другая из них, в основном Иванка, прерывали почти каждую их встречу с президентом». При этом появление Иванки на встречах членов предвыборного штаба нынешнего президента называли «случайностью». «Мы просто сидели, чувствуя себя неловко, понимая, что не можем разговаривать, пока она не уйдет», — добавил Коралло. Он рассказал, что супруги были «вездесущими» и «безрассудными».

В отрывке из книги, который приводит телекомпания АВС, Коралло жалуется, что добиться внимания от Трампа в то время, когда рядом находились Иванка и ее супруг, было очень трудно.

Трамп постоянно любовался дочерью вместо того, чтобы обсуждать вопросы. «Ну разве Иванка не хороша?

Разве они не фантастические? Я имею в виду, вы когда-нибудь видели лучше выглядящую пару?» Он слова не мог произнести, не обсуждая ее», — вспоминает Коралло свои беседы с президентом США.

При этом Вард пишет, что Трамп всегда сомневался насчет правильности работы его детей в администрации. Когда он нанял Джона Келли на пост главы аппарата Белого дома, то поставил перед ним задачу: «Избавьтесь от моих детей, верните их в Нью-Йорк», — пишет The New York Times. Президент США часто жаловался, что Иванка и Джаред «не знают правила игры» и виновны в появлении негативных материалов в СМИ.

Вместе с тем Трамп в прошлом году оказывал давление на своего на тот момент подчиненного Джона Келли и адвоката Дона Макгана для предоставления Иванке и ее старшему советнику доступ к секретной информации вопреки их рекомендациям, передает американский телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Представители Кушнера заявили, что факты, представленные в книге, сфабрикованы, а саму работу можно воспринимать как «художественный вымысел».

Однако тот факт, что дочь Трампа Иванка, а главным образом Кушнер стали самыми влиятельными людьми в Вашингтоне, подтверждает и Боб Вудворд, автор недавней книги «Страх. Трамп в Белом доме». Доверие главы США к зятю основано на том, что он смог весьма успешно провести его кампанию: «Зять Трампа как минимум знал, чего хочет президент, а то и вообще действовал с его подачи».

Именно Кушнер, отодвинув в сторону многих советников президента, фактически взял в свои руки вопросы палестино-израильского урегулирования. Он также курировал связи Белого дома с Саудовской Аравией: они были построены на личных связях с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Правда, позиции последнего в Вашингтоне серьезно ослабли после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве СА в Турции.

После своего прихода в Белый дом Кушнер начал вести активную борьбу против группировки вице-президента США Майкла Пенса, отмечал ранее в колонке в «Газете.Ru» политолог-американист Арег Галстян. Кушнеру удалось победить многих влиятельных оппонентов, включая советника Трампа Стивена Беннона, который оставил Белый дом, а также госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по нацбезопасности Герберта Макмастера.

Оба покинули администрацию. Все они пришли в Белый дом по протекции тогдашнего главы Минобороны Джеймса Мэттиса, связанного с вице-президентом Пенсом. Мэттис и сам уже не работает в Белом доме.

Несмотря на то что Кушнер сегодня усилил свои позиции в Белом доме, он находится в уязвимом положении —

в американской прессе напоминают об истории, что Кушнер попал в Гарвардский университет благодаря своему отцу Чарльзу Кушнеру за «взятку» в $2,5 млн.

Речь идет о средствах, которые Кушнер-старший направил в Гарвард в виде пожертвований после того, как его сын в 1998 году поступил в этот университет. Интерес к этой истории возник вновь после того, как недавно правоохранители предъявили обвинения нескольким десяткам человек. Они выплатили значительные средства университетам, чтобы те приняли их детей.

Да и сама Иванка также всегда бросалась на защиту отца, когда кто-то пытался усомниться в его словах. Так произошло после трагедии в Шарлотсвилле, где неонацисткий активист совершил наезд на автомобиле на одну из участниц демонстрации против расизма. Трамп в то время заявил, что в трагедии «виноваты обе строны». Несмотря на критику президента за его позицию, Иванка заявила, что ее отец не «расист» и его неправильно поняли.