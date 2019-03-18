«Фашисты и олигархи»: с кем сражаются сербы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник 18 марта, что в России хотят видеть Сербию стабильной. Он выразил надежду, что сербское руководство сделает все для урегулирования ситуации с протестами.

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«Безусловно, Сербия — это наш партнер, партнерская сторона, с которой нас связывают и исторические, и культурные отношения, поэтому, конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной. И делаем все для этого в рамках двусторонних отношений», — сказал Песков. Он также отметил, что ситуация с протестами является внутренним делом Сербии.

В российском МИД, в свою очередь, выразили надежду на конституционное урегулирование сложившейся ситуации. «Отмечаем сдержанную и сбалансированную реакцию властей на противоправные действия протестующих, штурмовавших здания администрации президента Сербии и Радио и телевидения Сербии, — заявили в дипведомстве. — Надеемся, что ситуация в Сербии будет оставаться в рамках конституционного и правового поля».

В Белграде и в других городах Сербии в последние дни прошли масштабные акции протеста против президента страны Александра Вучича.

В воскресенье 17 марта демонстранты взяли в кольцо президентскую резиденцию, а за день до этого пытались прорваться на государственный телеканал, чтобы попасть в эфир.

Трое у президентского дворца

Противников Вучича, которые представляют разношерстые политические силы, объединяет организация «Союз за Сербию», в составе которой есть либералы, левые и даже пророссийские националисты. Они обвиняют Вучича в авторитарных методах правления, а также давлении на СМИ.

Сам Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих в стране. Он отметил, что демонстранты имеют право выражать свое мнение, но не должны применять насилие: «На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем», — сказал президент, которого цитирует ТАСС.

Он дал жесткие характеристики лидерам протеста Бошко Обрадовичу, Драгану Джиласу и Вука Еремича, назвав их «фашистами и олигархами», которые хотят «заграбастать власть и грабить страну дальше».

Все трое названных Вучичем политиков — абсолютно разные люди. Так, Бошко Обрадович — лидер правой националистической партии «Двери». Его считают пророссийским политиком, он бывал в Крыму, считает полуостров частью России, а в марте 2018 года наблюдал за выборами в Севастополе.

Еще один лидер протеста — Драган Джиллас — с 2008 по 2013 год был мэром Белграда, а во время президентства Слободана Милошевича был лидером протестного движения.

В свою очередь, Вук Еремич был главой МИД страны при предшественнике Вучича Борисе Тадиче, а также главой Генассамблеи ООН.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в то время как Еремич считается «умеренной» фигурой, ключевую роль в протестах играет именно Джиллас, которой обладает немалым финансовым состоянием:

«Этих лидеров ничего не объединяет между собой, кроме как борьба с Вучичем».

Что же касается наличия в рядах протестующих сербских националистов то, как указывает Бондаренко, в истории Сербии было немало случаев использования подобных групп в борьбе против властей.

Эксперт уверен, что давление протестующих, чья популярность значительно меньше, чем популярность президента, будет нарастать. Но это будет происходить до определенного момента: «Пока сила оппозиции состоит в нежелании Вучича применять силу».

Базовая причина протестов — недовольство оппозиционеров Вучичем, который «выстроил систему личной власти, монополизировал СМИ и взял экономику под свой контроль», говорит «Газете.Ru» научный сотрудник Института Славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. По словам эксперта, эти шаги вызвали недовольство мелких и средних предпринимателей.

Ухудшающаяся экономическая ситуация сопровождается ростом эмиграции, так как жители страны не видят для себя другого выхода.

Эксперт отмечает, что все эти факторы способствуют эскалации протеста, который следовало ожидать. Обе стороны также исключают диалог, хотя к радикальным формам насилия не прибегают, говорит Энгельгардт.

При этом, как подчеркивает эксперт, пока протесты в Белграде не получают какой-либо поддержки внешних сил ни из Вашингтона, ни из Брюсселя: «Пресловутый Госдеп пока не приезжает кормить бутербродами», — говорит Энгельгардт, имея ввиду ситуацию на Украине во время Евромайдана, где тогдашняя замглавы Госдепа Виктория Нуланд раздавала еду протестующим.

По мнению политолога, Европа и США пока дистанцируются от протеста, потому что Вучич в настоящее время ведет переговоры с Косово.

Косово давит на оппозицию

Урегулирование вопроса с Косово — это условие вступления Сербии в ЕС. Переговоры подразумевают территориальные разграничения между Сербией и частично признанной республикой. Сам факт переговоров является болезненным как для Сербии, так и для Косово.

Часть оппозиции настроена жестко: никаких сделок по Косово.

«Однако для Брюсселя и Вашингтона это приоритетная история, и мешать процессу нецелесообразно», — говорит Энгельгардт.

Косовскую проблему нужно будет как-то решать, соглашается Олег Бондаренко. Однако эксперт напоминает, что, говоря о переговорах, Приштина идет на обострение: она создала собственную армию в обход резолюции ООН, ввела 100%-е пошлины на товары из Сербии, а парламент Косово проголосовал за признание края в границах от февраля 2008 года, что фактически означает конец диалога.

Ранее лидеры Косово, заявляли, что готовы пойти на уступки. Лидер частично признанного государства Хашим Тачи в ходе своего недавнего визита в Вашингтон заявил о готовности пожертвовать частью территории государства, чтобы достичь окончательного соглашения с Белградом.

«Если маленькая коррекция границы — это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым», — отметил Тачи. Но он предупредил, что принадлежность самых важных объектов на севере Косова — северной части города Косовска-Митровица, водохранилища Газиводе с электростанцией и горнообогатительного комбината Трепча — не обсуждается.

Эксперты ожидают, что тема Косово станет вновь активно обсуждаться на протестных митингах в конце марта, когда в Сербии будут вспоминать о событиях 20-летней давности: бомбардировках Югославии, которые и привели к фактическому отторжению края.

«Обеим сторонам будет важно показать свой патриотизм, так как выходцев из Косово много в обоих лагерях, и поэтому обе стороны будут обвинять друг друга в предательстве», — говорит Энгельгардт.

Сам президент Сербии Вучич уже сделал заявление о предстоящей дате, выступая на конференции посвященной трагическим событиям. Однако, говоря о событиях давно минувших дней, он сделал заявление, которое может вполне использоваться как оценка сегодняшних событий в стране: «Если кто-то думает, что давлением на Сербию можно заставить ее отказаться от своих интересов, то говорю вам, что такого давления не существует», — сказал Вучич.