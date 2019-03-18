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«Украинская власть достала»: как Крым вернулся в Россию. LIVE

Путин посещает Крым по случаю пятилетия воссоединения с Россией

Ровно пять лет назад президент России в Георгиевском зале Кремля произнес «крымскую речь», после чего подписал Договор о принятии в состав РФ Республики Крым и города Севастополь. 18 марта Владимир Путин посетит эти субъекты, чтобы принять участие в торжествах по случаю годовщины тех событий. «Газета.Ru» следит за визитом президента в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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13:33

«Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы самостийности, независимости власть, что называется, их «достала», опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом власть предержащих мало интересовало, чем и как живут простые люди, в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на поденные заработки в другие страны. Хочу отметить, не в какую-то Силиконовую долину, а именно на поденные заработки. Только в России в прошлом году их работало почти три миллиона человек», — сказал Владимир Путин в 2014 году.

13:21

Пять лет назад в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. 18 марта 2014 года Владимир Путин обратился к обеим палатам Федерального собрания в связи с предложением Государственного Совета Республики Крым о принятии республики в состав РФ.

13:11

В Симферополе глава государства проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией.

13:00

Также российский лидер намерен посетить в Севастополе мемориальный комплекс памятников обороны города 1854–1855 годов и 1941–1944 годов «Малахов курган».

12:55

Кроме того, Владимир Путин посетит церемонию ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции примет участие в открытии Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

12:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня, по случаю пятилетия вхождения Крыма в состав РФ, президент России Владимир Путин посетит Севастополь и Симферополь. Глава государства примет участие в праздновании пятой годовщины.