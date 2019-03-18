«Украинская власть достала»: как Крым вернулся в Россию. LIVE

«Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы самостийности, независимости власть, что называется, их «достала», опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом власть предержащих мало интересовало, чем и как живут простые люди, в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на поденные заработки в другие страны. Хочу отметить, не в какую-то Силиконовую долину, а именно на поденные заработки. Только в России в прошлом году их работало почти три миллиона человек», — сказал Владимир Путин в 2014 году.