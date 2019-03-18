Цинизм и лицемерие: что происходит с депутатским мандатом Жореса Алферова

Первой почувствовала неладное бывшая супруга Павла Грудинина. В пятницу она рассказала про истинный замысел своего экс-мужа.

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«В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства», - заявила Ирина Грудинина «Интерфаксу».

По ее мнению, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

Кроме того, она опасается, что Грудинин попытается «переписать общее имущество на какие-то третьи лица», ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволяет ему быть совладельцем компаний, зарубежной недвижимости, а также иметь счета в зарубежных банках.

Ирина Грудинина выразила удовлетворение тем, что «дело о разделе имущества снова отдано в суд в Видном». «Очень надеюсь на справедливость и объективность суда», - подчеркнула она.

С чем же связана подобная расторопность в распределении мандата со стороны лидера КПРФ?

Зюганов якобы заявил однопартийцам, что соответствующее решение о передаче Грудинину депутатского места Алферова было принято на президиуме ЦК КПРФ, утверждают источники «Газеты.Ru». Они же настаивают, что никто ни о каком президиуме, где вроде бы должны были принять это решение, не слышал. И вот уже на волне возмущения президиум в итоге назначается на понедельник, 18 марта.

Между тем в отделениях КПРФ по всей стране ситуация накаляется. Чего стоят хотя бы субботние разборки на заседании свердловского обкома партии, где дело дошло до рукоприкладства, пришлось даже вызвать полицию.

Между тем не допустить появления Павла Грудинина в Госдуме просят уже и главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

К ней обратились жители городского поселения Видное, не понаслышке знакомые с бывшим кандидатам в президенты. В документе, текст которого приводит телеканал «360», подчеркивается, что передача главе совхоза имени Ленина мантадата депутата станет катастрофическим явлением как для Госдумы, так и для власти России в целом.

Грудинин, утверждают жители Видного, ранее уже вводил в заблуждение своих избирателей, скрывая свой доход, заграничные счета и недвижимость.

«Он проявил себя как жестокий, лживый человек не только по отношению к людям, но и к своим близким, а именно к своей супруге», — написал один из авторов обращения, напомнив, что бывший кандидат в президенты стал избавляться от своих активов после начала бракоразводного процесса.

«За время работы в городском совете депутатов я не заметил сдвигов в положительную сторону и всегда препятствовал всем проектам. Еще не выяснены все претензии со стороны прокуратуры, и ему предоставляют место в Государственной думе», — говорит другой подписант.

На этом фоне Геннадий Зюганов, который своими действиями вольно или невольно спасет Грудинина от справедливого раздела имущества с бывшей женой, игнорирует все предупреждения и протесты, в том числе решение экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова оспорить передачу мандата Алферова Павлу Грудинину.

«Это все ерунда», — заявил Зюганов в интервью ТАСС в субботу.

В контексте всей этой суеты со скоропалительной передачей мандата Грудинину критики главы КПРФ, являющемся главным локомотивом этого процесса, задаются вопросом, какими мотивами руководствуется собственно сам Геннадий Андреевич в этой ситуации.

Политолог Олег Матвейчев констатирует, что передача Грудинину депутатского мандата Алферова характеризуется особым цинизмом и лицемерием.

«В КПРФ есть различные группировки, которые борются за власть, — рассуждает он. — Зюганов уже скоро должен будет передавать бразды правления. Уже осенью было понятно, что тот человек, который пойдет в президенты, станет преемником Зюганова. Хотя изначально предполагалось, что Грудинин ни на что претендовать не будет, потому что он человек со стороны».

«Когда выбирали, кто пойдет на выборы президента от партии, огромное количество людей голосовало против Грудинина, - напоминает эксперт. — Коммунисты же всегда выступали против капитализма. И тут появляется Грудинин, который, прикрывшись «совхозом имени Ленина», который наполовину принадлежит ему, а на другую — офшорам, которые тоже принадлежат ему, развил чистый капитализм».

«И вот теперь Грудинин как ни в чем ни бывало собирается занять место Нобелевского лауреата Жореса Алферова», — удивляется Матвейчев.

«С другой стороны есть Зюганов. В партии начали распространяться слухи, что его наследником будет Зюганов-младший, то есть его внук, который сейчас является депутатом Мосгордумы. Но коммунисты же всегда выступали против преемственности власти, то есть опять же цинизм и лицемерие», - замечает политолог.

Те группировки, которые не связаны ни с Зюгановым, ни с Грудининым, сейчас говорят о том, чтобы перехватить власть в КПРФ, резюмирует Матвейчев и прогнозирует дальнейшее развитие событий: «Этих группировок в партии очень много, и они точно воспользуются тем незавидным положением, в котором сейчас находится Зюганов».