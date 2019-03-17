Страсти накаляются: столкновения на митинге Порошенко

Между сторонниками и противниками Петра Порошенко произошли столкновения в Киеве. Как сообщает «Страна.ua», конфликт произошел во время встречи президента Украины с избирателями на Михайловской площади в центре украинской столицы.

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Неизвестные молодые люди с ленточками в цветах украинского флага «возрастом 17-23 лет в черной одежде» окружили противников Порошенко, выкрикивавших лозунги и размахивавших плакатами.

«Где отрубленные руки?» и «Скажем «нет» Порошенко» было написано на плакатах. Активисты с жовто-блакитными ленточками после перепалки отобрали плакаты у противников действующего президента.

В ходе встречи украинскими силовиками были предприняты повышенные меры безопасности. Митинг охраняли сотни полицейских, отряд кинологов с собаками-ищейками, эскадрон конной полиции и множество бойцов Национальной гвардии Украины.

Тремя днями ранее президента Украины Петра Порошенко встретили в Чернигове, куда он прибыл в рамках предвыборной кампании, криками «Ганьба!» и «Геть!», что означает «позор» и «вон». Крики стали раздаваться, когда украинский лидер проходил мимо членов партии «Национальный корпус». После этого Порошенко отказался отвечать на их вопросы.

«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — воскликнул глава государства.

Накануне Порошенко стал героем мемов, насмешив пользователей сети своим поспешным «побегом» с собственного митинга в Житомире. Как сообщает издание «Страна.ua», на выступление Порошенко пришли несколько десятков украинских националистов.

«Позор! Пошел вон! Брехло!» — кричали Порошенко члены «Национального корпуса». В ответ украинский лидер обозвал радикалов «негодяями». После этого Порошенко спешно ретировался с митинга, не замечая луж и топая прямо по воде.

Народный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, известный своими «социал-национальными» взглядами, и члены украинского «Национального корпуса» заявили, что будут срывать каждое выступление Порошенко, пока он не разберется с коррупционным скандалом в Вооруженных силах Украины.

Впрочем, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что фотография «побега» Петра Порошенко с митинга является «классическим фейком». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Классический фейк, фото обрезано», — написал Цеголко.

В свою очередь фотограф УНИАН Леонид Шевчук сообщил, что является автором фотографий. Он пояснил, что кадры сделаны до митинга, и Порошенко идет к собравшимся людям, а не убегает от них.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и вовсе заявил о причастности «пророссийских сил» к столкновениям с МВД, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах. Он также добавил, что полиция должна обеспечить законный и адекватный процесс агитации на украинских выборах.

Глава украинского правоохранительного ведомства также призвал активистов «Нацкорпуса» думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса», которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой они выступили. По словам министра, лица, устроившие потасовку на митинге Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.

Коррупционный скандал прогремел на Украине в конце прошлого декабря. Согласно результатам журналистского расследования, украинские оборонные компании через подставные фирмы с участием высокопоставленных «зицпредседателей» поставляли по завышенным ценам запчасти с военных складов ВСУ, а часть деталей якобы поставлялась из РФ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении фигурантов дела. По данным директора НАБУ Артема Сытника,

общие убытки от воровства в «Укроборонпроме» достигают 1 млрд гривен ($37,8 млн).

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Хотя коррупционный скандал и оказал влияние на рейтинг Порошенко, его эффект оказался не столь разрушительным. Более того, среди тех избирателей, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, уровень поддержки действующего президента хоть и незначительно, но подрос, и сейчас составляет порядка 20%.