Белград кипит: протестующие идут на штурм дворца Вучича

Живое кольцо вокруг президентского дворца образовали протестующие граждане в Белграде. Как сообщает ФАН демонстранты пытаются не выпустить из резиденции президента Сербии Александара Вучича.

Здание дворца охраняется «редкой цепью» бойцов отряда полиции специального назначения. Они, в свою очередь, окружены примерно 1 тыс. протестующих.

Демонстранты требуют от Вучича и его правительства уйти в отставку, а также выйти к толпе и «обратиться к народу». Акция протеста не согласована с властями Белграда.

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«Мы ждем, что президент выйдет и будет разговаривать со своими гражданами», — заявил лидер протеста Вук Еремич.

По данным МВД Сербии, манифестанты нападали на полицейских, а также пытались грузовиками протаранить кордон. Министр внутренних дел Небойша Стефанович осудил акцию протеста и заявил, что участники выступлений ответят перед законом.

Президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации также заявил, что все участники беспорядков в Белграде ответят перед законом и будут наказаны.

«Насилию — конец! Все, кто участвуют в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что государство не потерпит насилия и политических изменений с его помощью. Вучич назвал лидеров протестов Бошко Обрадовича, Драгана Джиласа и Вука Еремича «фашистами и олигархами», которые хотят «заграбастать власть и грабить страну дальше».

В субботу, 16 марта, несколько десятков протестующих ворвались в здание гостелерадиокомпании Сербии, передает НСН.

Митингующие забросали здание сырыми куриными яйцами и обклеили его листовками. Жандармы, прибывшие на место событий, блокировали протестующих в вестибюле, после чего вытеснили участников акции протеста из здания без применения силы.

Антиправительственные выступления в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Недовольные сербы обвиняют правительство страны в создании «атмосферы насилия» и выступают против изменений в пенсионном законодательстве. В январе по центру Белграда прошли около 10 тысяч человек, протестуя против правления президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), требуя свободы СМИ в качестве предварительного условия для проведения справедливых выборов.

Протестующие, собранные «Альянсом за Сербию» — группировкой из 30 оппозиционных партий и организаций — надели значки с надписью «Это началось» и скандировали «Вучич — вор».

Протест распространился на другие города в Сербии, они прошли в Нови-Саде, втором по величине городе страны, южном городе Ниш и нескольких других городах, хотя и при меньшем количестве участников.

Поводом к началу протестов в Сербии стало избиение оппозиционера Борко Стефановича. Нападение, по данным СМИ, произошло в городе Крушевац. Оппозиция призвала сторонников выйти на шествия.

Весной 2017 года Вучич провел встречу с тогдашним американским сенатором Джоном Маккейном, в ходе которой заявил ему о нежелании Сербии вступать в какие-либо военные объединения.

«Я благодарю Маккейна за визит, он один из наиболее важных людей в США, и спасибо ему за то, что он проявляет озабоченность в связи со странами Западных Балкан», — добавил при этом сербский лидер.

Тогда в Белграде также прошли акции протеста. Несколько тысяч человек — по большей части молодежь — собрались в центре города около здания скупщины (парламента) Сербии. Их акция была организована через фейсбук, в основном через группу «Нет диктатуре». Собравшиеся закидали здание законодательного собрания шкурками от бананов, яйцами и пластиковыми бутылками.

После этого протестующие прошлись колонной по центру Белграда до здания правительства, вернулись назад к парламенту и договорились продолжить акцию в последующие дни. В знак солидарности с ними прошли выступления людей в Нови-Саде (втором по величине городе страны) и некоторых других населенных пунктах. Везде, где были выступления, полиция не вмешивалась в события.

В последующие дни протесты стали более масштабными. По данным источника «Газеты.Ru» в правительственных кругах, только накануне в Белграде на улицы вышли порядка 12 тыс. человек. Официальные власти пока не уточняют число протестующих.