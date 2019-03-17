«Не признаем»: ЕС отказал жителям Крыма в праве выбора

Европейский Союз продолжит политику непризнания Крыма законной частью Российской Федерации. С таким заявлением выступила глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Федерики Могерини.

«Евросоюз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры (санкции — «Газета.Ru»). ЕС призывает вновь членов ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генассамблеи»,

— говорится в заявлении главы евродипломатии.

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Воссоединение Крыма с Россией — «прямой вызов международной безопасности», заявила Могерини. В результате этого «увеличилась напряженность в Керченском проливе и Азовском море».

Глава ЕСВД призвала Россию «безоговорочно и в срочном порядке» освободить задержанных украинских моряков и корабли. Кроме того, Могерини в декларативной форме потребовала обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив.

Резолюция 68/262, упомянутая Могерини, была принята на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце марта 2014 года. ГА ООН подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и отвергла законность общекрымского референдума. Из 193 стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 — «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали. В отличие от решений, принимаемых Совбезом ООН, резолюции Генассамблеи не являются юридически обязательными для государств и имеют рекомендательный характер.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Сергей Цеков отреагировал на заявление главы ЕСВД о «непризнании Крыма», сообщает ФАН.

ЕСВД этим заявлением оправдывает действия Киева в ходе инцидента в Керченском проливе, где киевские моряки нарушили границы России и были задержаны пограничниками. Сенатор указал на то, что Евросоюз «не хочет замечать реальность».

«По большому счету, они не прилагают особых усилий для того, чтобы понять, что произошло в Крыму в 2014 году. А также и то, что случилось в Киеве в конце 2013-го», — подчеркнул член Совфеда, указав на «двойные стандарты» европейского общества.

Политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН заявил, что позиция Брюссель по Крыму носит характер политической услуги Украине.

«У европейцев сформировался комплекс вины по отношению к нынешней украинской власти и стране в целом, если мы вспомним предательства со стороны ЕС перед майданом. Этот комплекс они и пытаются незамысловатым образом компенсировать. Европейцы хотят успокоить своих подопечных такими безобидными заявлениями, потому что на реальную политику подобные вещи никак не влияют», — считает Мухин.

В марте власти Евросоюза, США и Канады ввели санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. «В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <...> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — заявили в Брюсселе.

В «черный список» попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон», Руслан Ромашкин, начальник службы пограничного управления ФСБ России по Крыму в Керчи Алексей Шатохин, командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

Помимо этого, было принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении «частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал санкции и поблагодарил США, Евросоюз и Канаду за то, что санкции были введены в преддверии пятой годовщины присоединения Крыма к России.

«Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив», — отметил он. Порошенко добавил, что украинско-трансатлантический фронт — «как никогда единый и крепкий» в защите суверенитета и границ Украины.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что пока для снятия антироссийских санкций подходящих условий нет, поскольку Кремль не предпринимает каких-либо позитивных шагов в конфликтных вопросах. При этом она признала, что эти санкции не могут длиться вечно.

МИД РФ пообещал ответить на санкции Евросоюза в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры поразили российских дипломатов «своим лицемерием и цинизмом», потому что попавшие в «черный список» лица выполняли свой служебный долг, защищая границы страны.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. После этого корабли ВМСУ с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, впоследствии задержанных моряков взяли под стражу.