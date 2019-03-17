Франция в опасности? К чему ведут протесты в Алжире

Президент страны хотя и заявил, что не собирается баллотироваться на пятый срок, все еще не сложил с себя президентские полномочия. При этом фактически он не управляет страной, будучи тяжело больным и находясь в клинике в Швейцарии.

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Назначенные ранее на апрель президентские выборы в стране будут перенесены, сообщили ранее алжирские власти. Однако тот факт, что точный срок выборов не указан, создает в стране ситуацию неопределенности, которая раздражает противников президента.

Протестующие, среди которых немало молодых людей, отвергли компромиссные предложения Бутефлики по созданию временного правительства и требуют ухода нынешнего руководства страны.

В полиции Алжира проинформировали, что во время последних протестов в столице страны были задержаны как минимум 75 человек. Задержания связаны с насилием, кражами и повреждением собственности и транспорта во время протестных акций, начавшихся после переноса президентских выборов в государстве на неопределенный срок. Во время демонстраций пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

По данным международных СМИ в протестах участвуют десятки тысяч людей по всей стране. Многие держат в руках национальные флаги и выкрикивают лозунги, критикующие политический режим в государстве.

Несмотря на отдельные столкновения с полицией небольших групп митингующих, протесты против властей Алжира пока отличаются мирным характером. Однако, как констатирует в комментарии на сайте Валдайского клуба руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов, есть опасность обострения ситуации, так как среди их участников немало радикалов:

«Более того, при всем многообразии партий и неправительственных организаций, протестующие массы плохо структурированы, и все эти различные политические силы очень мало кого представляют. Во многом они могут оказаться маргинальными». При этом явных лидеров у протеста пока нет.

Понимая возможность радикального сценария в стране, часть представителей властной элиты дистанцируется от президента, ища возможности для сохранения власти.

В их числе — лидеры правящего Фронта национального освобождения. Один из бывших руководителей правительства страны, знакомый с ситуацией во власти, рассказал Reuters, что в руководстве Алжира есть понимание, что «игра окончена» и у самого президента не остается выбора, кроме ухода в отставку.

В этих условиях представители властной элиты пытаются найти возможности для политического транзита в стране. Как сообщает телекомпания «Би-би-си», ключевую роль здесь может сыграть известный алжирский дипломат Лахдар Брахими, который до недавнего времени был посланником генсека ООН по Сирии и пользуется уважением как у властей, так и у представителей оппозиции.

«Хотя он и не участвует напрямую или публично в национальной политике, он является тяжеловесом алжирского истеблишмента, которого давно рассматривают в качестве возможного кандидата в президенты», — пишет о Брахими агенство Reuters, которое также отмечает близость дипломата к Бутефлике.

Правда, часть противников президента считает 85-летнего дипломата представителем старой президентской гвардии.

Брахими уже встретился с Бутефликой и заявил, что необходимо повернуть кризис в русло «конструктивного процесса». Дипломат, как ожидается, должен возглавить рабочую группу, которая выработает новую конституцию страны, а также проведет выборы к 2019 году.

Макрон зависит от Алжира

О том, что Алжиру необходимо время для проведения политического транзита, высказался и президент Франции Эммануэль Макрон, который в настоящее время совершает турне по нескольким африканским странам.

Это первое высказывание президента Франции о ситуации в Алжире — бывшей французской колонии, которая имеет многолетние связи с Парижем. Долгое молчание Макрона относительно ситуации в этой стране, было связано со многими факторами.

Один из них — наличие большой алжирской диаспоры во Франции, которая достаточно негативно настроена по отношению к Макрону. По различным данным, во Франции проживает 3 млн выходцев из Алжира.

Волнения среди них могут стать новой головной болью для Макрона, который еле справляется с забастовками «желтых жилетов».

«Если Алжир провалится в хаос, Франция также будет дестабилизирована. Гражданская война привела к огромному миграционному всплеску; на этот раз будет больше. Среди мигрантов будет большое количество исламистов, а нелегальная иммиграция будет означать, что французы не смогут контролировать всех, кто к ним прибудет», — отмечает в статье, посвященной ситуации в Алжире издание American Conservative.

Подобную ситуацию разделяют во многих странах региона, говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик экспертной группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик: «Большая часть стран не хочет, чтобы из-за Алжира возникла «Арабская весна» учитывая, что это будет иметь дестабилизирующие последствия».

При этом эксперт отмечает, что Алжир — страна с достаточно уникальным экономическим и политическим пейзажем, поэтому не факт, что в ней могут произойти подобные события.

В 2011 году «Арабская весна» — массовые народные восстания против правящих в странах региона режимов — обошла Алжир стороной. В то время стране помогла дипломатия Бутефлики, который сумел удержать власть пойдя на уступки протестующим.

Правда, сегодня есть опасения, что к радикальному сценарию Алжир могут подтолкнуть внешние игроки, что позволит различного рода исламистским группам вроде «игиловцев» (ИГ (организация запрещена в России), организация запрещена в РФ) сделать свой шаг, полагает Карасик.

«Алжирское государство устойчиво и это поможет избежать этой ситуации, но 100-процентной гарантии нет», — говорит эксперт.

В стабильности в Алжире заинтересованы и в России. Эта страна — один из важнейших партнеров Москвы в регионе, как по экономической, так и по военной линии.

Во вторник, 19 марта в Москве пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Алжира вице-премьера Рамтана Ламамры. Это первая встреча глав МИД стран после кризиса в североафриканской стране.

Как отметила на недавнем брифинге в МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова, во время встречи в Москве «надеются получить из первых рук информацию о перспективах развития ситуации в дружественном Алжире в свете принятого на днях решения о переносе сроков проведения в этой стране президентских выборов».