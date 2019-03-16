«Вот глупость»: Москва не заплатит Киеву за Юрия Долгорукого

Предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода является глупостью, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

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«Пискуну все равно, что говорить. Когда он был генеральным прокурором Украины — сплошь и рядом говорил всякие глупости. Это ерничанье», — приводит RT слова парламентария.

По словам члена верхней палаты российского парламента, те, кто хорошо знают историю, понимают, «как формировались государства».

Он добавил, что более реалистичный вариант заключается в «истребовании с Украины компенсаций» за время нахождения Крыма в составе этой страны.

«За эти годы в Крыму все разрушались и ничего не создавалось», — заключил Цеков.

Заявление украинского правоохранителя было сделано в эфире телеканала NewsOne.

«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию. И они теперь используют наш Новгород и наши земли. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить», — сказал бывший силовик. Накануне

председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крымского полуострова в составе Украины.

По словам парламентария, украинские власти обошлись с Крымом «очень и очень непорядочно» и обескровили крымскую экономику.

Парламентарий поручил профильным комитетам «изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены».

Депутат подчеркнул, что речь идет не только об экономическом ущербе, но и нарушениях киевскими властями прав человека. Так, по его словам, «были нарушены основополагающие права граждан — право на язык, образование на родном языке».

«И через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет», — заявил Володин на совместном заседании Совета Госдумы с Госсоветом республики.

Он также призвал руководителя российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого озвучить в ПАСЕ соответствующие требования, передает ФАН.

Кроме того, спикер Госдумы предложил изучить вопрос о материальной ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, поскольку ЕС поддерживал Украину.

«Надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут»,

— заявил Володин.

Он напомнил, что после вхождения в состав России крымская экономика совершила качественный рывок.

«Думаю, было бы правильно сказать, что ВРП (Валовой региональный продукт) в 2018 году составил 217 тыс. 200 руб. на душу населения. Это 40-е место в России. Напомню, что пять лет назад республика была на предпоследнем месте по этому показателю», — подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

Впрочем, Киев ранее сообщал не только о мифических компенсациях, но и о вполне реальном ущербе, вызванном действия нынешних украинских властей. Так, в января нынешнего года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что страна потеряла 10 млрд гривен (около $360 млн) из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, когда сотрудники пограничной службы ФСБ РФ задержали украинских моряков за нарушение российской госграницы.

По словам главы украинского ведомства, после произошедшего судовладельцы начали переориентировать свои грузы, находящиеся в акватории Черного моря, в другие порты, чтобы избежать убытков. Также, по его словам, судовладельцы «неохотно предоставляют во фрахт свои суда», передает НСН.

В конце прошлого года украинский политолог Михаил Погребинский предрек Киеву многомиллиардные убытки из-за российских санкций. По словам эксперта, в 2017 году объем украинского экспорта в Россию составил почти $5 млрд, при этом в период с января по октябрь 2018 года он снизился на 7,1%.