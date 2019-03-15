«ВЕТО!»: демократы отменили режим ЧП Трампа

Сенат конгресса США принял резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой, который 15 февраля ввел Дональд Трамп. Проект запрещает Трампу брать средства на строительство стены из других фондов.

Реклама

На голосовании проект поддержали 59 членов сената, 41 высказались против. Демократам удалось склонить на свою сторону 12 членов республиканской партии. Они проголосовали за принятие резолюции и тем самым пошли против своей партии и президента.

Трамп, комментируя решение верхней палаты конгресса, был немногословен. «ВЕТО!», — написал он в твиттере.

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

«Я с нетерпением жду наложения вето на только что принятую резолюцию демократов, которая откроет границы, тем самым увеличивая преступность, наркотрафик и торговлю людьми в нашей стране. Я благодарю всех сильных республиканцев, которые проголосовали за поддержку пограничной безопасности и за нашу крайне нужную СТЕНУ!» — пишет он в следующем сообщении.

Резолюцию об отмене режима ЧП приняла 27 февраля палата представителей. Документ внесла демократическая фракция. Автор резолюции, конгрессмен Хоакин Кастро, выступая в палате представителей, заявил, что причин для строительства стены, и, тем более, введения режима ЧП нет. Член палаты Джастин Амаш, соавтор проекта, заявил, что

Трамп «пытается обойти конституционную систему».

«Применение национальной чрезвычайной декларации для не чрезвычайной ситуации не может быть действительным. Необходимым условием для объявления ЧС должно быть наличие ситуации, требующей немедленных действий, когда конгресс не имеет такой возможности», — добавил Амаш.

В ходе голосования в палате представителей резолюцию поддержали 245 конгрессменов, 182 высказались против.

Тогда за резолюцию проголосовали 13 членов республиканской партии. Как сообщает The Hill, лидеры республиканцев все же предприняли попытку сократить возможное число членов своей партии, которые пошли бы против введения режима ЧП на границе с Мексикой.

Однако некоторые из них все же обеспокоены тем, что глава Белого дома может воспользоваться таким полномочием, как перераспределение бюджетных средств.

Для принятия проекта в сенате необходимо простое большинство голосов — демократам снова необходимо было прибегнуть к помощи республиканцев. Накануне три члена республиканской партии заявили, что поддержат резолюцию.

Теперь Дональд Трамп может впервые за время своего президентства воспользоваться правом вето и заблокировать резолюцию. Судя по заявлениям главы Белого дома, это уже решенный вопрос. Перед голосованием в сенате он также написал в своем твиттере, что готов к подобным мерам.

«Если необходимо, я готов наложить вето. Южная граница — это кошмар для национальной безопасности и гуманитарной ситуации, но это легко поправить!» — сообщил президент.

Впрочем, такой шаг не станет неожиданностью. Строительство стены — одно из самых главных предвыборных обещаний Трампа, и глава Белого дома предпринимает все возможные действия, чтобы его выполнить. В случае если он воспользуется правом вето, то для его преодоления потребуется две трети голосов обеих палат конгресса. При таком раскладе демократам будет гораздо сложнее протащить резолюцию. Голосование в четверг в сенате показало, что проект не набрал необходимых двух третей голосов для преодоления президентского вето.

Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл прогнозирует именно этот вариант развития событий.

«Я думаю, для сената очевидно, что наберется достаточно голосов для того, чтобы утвердить резолюцию об отмене [режима ЧП], на которую затем президент наложит вето. После этого наиболее вероятно, что вето не будет преодолено в Палате представителей», — говорил он 6 марта.

Тем временем число семей, задержанных за попытку незаконно попасть в США через границу с Мексикой, за месяц выросло на 50% в связи с введенным режимом ЧП, сообщает Washington Times.

По данным агентства национальной безопасности (АНБ), более 36 тысяч человек были задержаны, что стало абсолютным рекордом. За последние месяцы пограничным патрулям попались более 70 групп, состоящих из как минимум сотен мигрантов.

У пограничных служб уходит много времени на оформление и транспортировку групп нелегалов. Как отмечает издание, этим пользуются контрабандисты наркотиков. Пока сотрудники пограничной службы отвлекаются, контрабандисты успевают перебросить незаконный груз через границу.

«Мы столкнулись с тревожными тенденциями», — заявил глава таможенной службы США Кевин Макаленан.