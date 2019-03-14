Шпионский скандал: Швеция требует выслать посла России

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. Как сообщает издание Dagens Nyheter, шведский МИД требует выслать из страны сотрудника посольства РФ, подозреваемого в шпионаже.

«Я могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», — отметил представитель МИД Швеции Патрик Нильсон. Подробностей шведский дипломат уточнять не стал.

Отмечается, что речь идет не о выдворении, а о добровольном отъезде из страны.

Реклама

По версии СМИ, российский дипломат завербовал сотрудника одной из шведских IT-компаний. Служба внешней разведки России отказалась комментировать сообщение шведского издания о шпионском скандале.

В конце февраля Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что один шведский айтишник был арестован по подозрению в передаче информации, не подлежащей разглашению. В отчете ведомства утверждается, что 45-летнего шведа завербовал сотрудник спецслужб РФ. Подозреваемый свою вину отрицает, передает НСН. Как отмечает СЭПО, иностранные разведки активно интересуются разработками шведской IT-индустрии. Кроме активизации кибершпионажа, информацию собирают и «традиционными методами».

В СЭПО заявили, что разведслужбы иностранных государств проявляют интерес к разработкам шведской IT-индустрии. Глава ведомства Даниэль Стенлинг отметил, что, несмотря на активизацию кибершпионажа, информацию продолжают собирать и «традиционным путем».

При этом тема «русских шпионов» для шведских СМИ — отнюдь не новая. В 2015 году глава аналитического департамента контрразведки Швеции Вильгельм Унге отметил, что «треть дипломатов из российского посольства — шпионы».

В 2016 году в отчете СЭПО значилось, что как минимум 10 человек из состава российской дипмиссии — шпионы. Кроме того, разведчики из России «могут выдавать себя за бизнесменов или сотрудников авиакомпаний». Помимо «русской угрозы» Стокгольм обратил внимание на активность шпионов из Китая и Ирана.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов считает, что шпионский скандал в Швеции «имеет политические цели», передает ФАН. «В последние годы Швеция смещает акценты в сторону военно-политического блока НАТО. Это, безусловно, не находит поддержку у шведского народа. <...> Для корректировки внешнеполитического курса руководство страны делает подобные пиар ходы. Потому что нет даже серьезных претензий по отношению к нашим дипломатам», — заявил парламентарий. По словам Милонова, из обычно нейтральной Швеции «пытаются сделать члена антироссийского хора».

В середине февраля шпионский скандал разразился в Бельгии — главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвинили в работе на Россию. Сам Ванденборре отрицает обвинения, выдвинутые в его адрес — что он якобы уничтожил специальные документы в обычном шредере. Сейчас он отстранен от должности и лишен допуска к секретной информации. В статье отмечается, что

глава разведки мог «пасть жертвой молодых львов, алчущих власти».

Неделей ранее Европейская служба внешних дел (ЕСВД) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов из Европы о повышенной шпионской угрозе. В докладе ЕСВД значится, что наиболее активную агентурную деятельность в Брюсселе ведут Китай, Россия, США и Марокко. По данным газеты, в столице Евросоюза на данный момент находятся около 250 китайских и 200 русских шпионов. К тому же, там напомнили, что раньше Россия лидировала по численности агентов в столице Евросоюза.

По данным внутренней службы безопасности ЕСВД, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе главным образом в посольствах или торгпредствах своих родных стран. В издании обратили внимание, что нередко агентами под прикрытием оказываются атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах.

В ноябре 2018 года в Австрии задержан «русский шпион» — им оказался сотрудник антитеррористического ведомства, имевший доступ к секретным документам. Эти бумаги он мог передавать Москве, отмечают австрийские СМИ. Это уже второй «русский агент», задержанный в Австрии на этой неделе. Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал «не драматизировать» шпионский скандал.

За пару дней до того 70-летний экс-полковник вооруженных сил Австрии был также задержан по подозрению в продолжительном — более 20 лет подряд — шпионаже в пользу России.

Отставной офицер, согласно данным следствия, собирал сведения об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Более того, «шпион-полковник» подозревается в передаче подробных данных о многих представителях австрийского генералитета. Впоследствии суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского отставного полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд не увидел оснований для ареста. К тому же, суд принял во внимание, что мужчина знал ранее о расследовании и не пытался сбежать.