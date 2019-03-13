Страсти по «российскому делу»: Манафорту добавили срок

В США суд вынес приговор в отношении главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщает CNN. До этого федеральный судья штата Виргиния признал его виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.

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На этот раз суд рассматривал обвинения в оказании давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Манафорт получил по этим пунктам дела 3,5 года лишения свободы.

В итоге, Манафорт проведет в тюрьме 7,5 лет.

Во время прошедешего 13 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона заседания Манафорт заявил, что сказать, что он во время процесса был «унижен» было бы «грубым преуменьшением». В то же время он раскаялся в содеянном и попросил судью о «сострадании».

Однако на этом страдания Манафорта не закончатся. Власти штата Нью-Йорка уже обвинили его еще в 16 государственных и уголовных преступлениях, сообщает The New York Times.

14 сентября Манафорт признал себя виновным, а также заключил сделку со следствием, пообещав Мюллеру сотрудничество. Спецпрокурор ожидал, что политтехнолог предоставит ему информацию о связях Трампа и его приближенных с Россией. В свою очередь, бывший глава предвыборного штаба президента мог надеяться на смягчение наказания. В противном случае, ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Однако уже через два месяца Роберт Мюллер заявил, что политтехнолог нарушил условия сделки, дав ложные показания. Таким образом, Манафорт лишил себя надежды на поблажки, а также прибавил к обвинению еще две статьи — дачу ложных показаний и сокрытие важной информации.

В чем конкретно солгал экс-глава штаба Трампа было не ясно. Однако в январе адвокаты Пола Манафорта допустили оплошность в судебных документах. Засекреченная часть была, как и полагается, замазана. Однако эти строки можно было скопировать и прочесть в другой программе.

Таким образом, стало известно, что экс-глава штаба Трампа умолчал о связях с российским бизнесменом Константином Килимником.

Согласно судебным документам, Пол Манафорт якобы передал Килимнику результаты соцопросов, связанных с президентской кампанией. Команда спецпрокурора обвинила экс-главу предвыборного штаба Трампа в том, что он скрыл этот факт, уже сотрудничая с обвинением.

Адвокаты случайно рассекретили и еще один эпизод. В офисе спецпрокурора ранее уже сообщали, что политтехнолог скрыл еще одну из встреч с Килимником. Речь идет об их беседе в Мадриде.

В ходе этого разговора, как утверждает обвинение, стороны обсуждали способы урегулирования конфликта на Украине. Позже во вторник официальный представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что встреча состоялась в январе или феврале 2017 года, уже после избрания Трампа.

Впрочем, защита настаивает, что «проблемы и сообщения, связанные с украинскими политическими событиями, просто не были в центре внимания г-на Манафорта в течение рассматриваемого периода, и неудивительно, что г-н Манафорт не смог вспомнить конкретные детали».

По версии юристов, экс-глава предвыборного штаба не стал намеренно лгать и о том, что передал данные об опросах. Юристы утверждают, что их подзащитный просто не вспомнил эти факты. Кроме того, команда Пола Манафорта отмечает, что ее подзащитный согласился помочь расследованию, передав свой компьютер, учетные записи и пароли Мюллеру.

Константин Килимник, по версии обвинения, в прошлом работал с ГРУ, в США его называет «Манафортом Манафорта в Киеве». Для политтехнолога российский бизнесмен был «русским мозгом». Килимник, например, выступал как посредник и контактное лицо на переговорах Пола Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской во время президентской кампании 2016 года.

В числе прочего главу штаба Трампа обвиняют в том, что он работал в качестве незарегистрированного иностранного агента в интересах Украины.

В прошлом Пол Манафорт возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Виктором Януковичем в период его президентской кампании. Обвинение полагает, что за последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.

Неудивительно, что в своем расследовании «российского дела» Мюллер рассчитывал именно на сделку с Манафортом.

Пол Манафорт мог предоставить спецпрокурору информацию об одном из самых важных эпизодов коммуникации между Трампом и представителями России.

Во время предвыборной кампании в США глава штаба Трампа встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. На встречу пришли сын Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер. Весельницкая попросила о разговоре, заявив, что у нее есть компромат на соперника Трампа — кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Впрочем, как выяснилось впоследствии, никакой информации, которая могла бы бросить тень на Клинтон, у нее не было.

Сам Дональд Трамп утверждает, что об этой встрече ему ничего не было известно. Эту информацию опровергает также Наталья Весельницкая.

Однако бывший юрист президента Майкл Коэн, который также является фигурантом «российского дела», заявил в феврале, что глава Белого дома знал о подготовке встречи. При этом Коэн отметил, что доказательств сговора у него нет.

8 марта суд города Александрия (штат Вирджиния) вынес Полу Манафорту вердикт по делу о финансовых нарушениях. Политтехнолога приговорили к 47 месяцам тюремного заключения, выплате штрафа в размере $50 тыс. и компенсацию за причиненный им ущерб — $24,8 млн.

Срок, который Манафорт проведет в тюрьме по этому делу, более чем на 15 лет меньше, чем запрашивал спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сторона обвинения просила приговорить экс-главу штаба президента США к 19-24 годам заключения. Однако судья посчитал, что наказание, которое требует прокуратура — чрезмерное, так как обвиняемый «прожил безупречную жизнь».

С другой стороны, судья обратил внимание, что Манафорт не выразил сожаления о содеянном. Об этом же сказал и Роберт Мюллер.

Важно отметить, что при оглашении приговора Томас Эллис отметил, что дело Манафорта не связано с расследованием вмешательства России в президентские выборы США.

«У нас нет никаких улик, которые доказывают, что Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с каким-либо представителем России», — сказал судья.

Впрочем, на тот момент, дело Манафорта было еще не завершено. Завершение этой главы расследования Мюллера может сыграть важную роль в противостоянии демократов и президента. 4 марта председатель комитета по судебным делам в палате представителей Джеррольд Надлер объявил о начале расследования против главы Белого дома. Таким образом, демократы, твердящие об импичменте президенту, перешли от слов к делу.

В центре внимания Надлера расследование возможного препятствования правосудию, денежные выплаты двум женщинам в обмен на молчание об их связи с Трампом, потенциальный сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года и нарушение положения конституции США о вознаграждении. Помимо этого, конгрессмены-демократы требуют от Белого дома предоставить информацию о переговорах Трампа с Путиным, которую он якобы скрыл.

Адвокаты политтехнолога заявляли, что из-за тюремного заключения здоровье их подзащитного ухудшилось. В суде Александрии Манафорт был в инвалидной коляске. Впрочем, Дональд Трамп не раз допускал вероятность помилования экс-главы своего штаба. 12 марта пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Трамп примет решение в отношении Манафорта, «когда будет готов».

Если Манафорт не дождется помилования от американского лидера Дональда Трампа, завершение его дела ознаменует закрытие одной из глав «российского дела» специального прокурора США Роберта Мюллера, считает телеканал CNN.

Выход на свободу бывшего подчиненного Трампа несомненно вызовет новую волну интриг и спекуляций вокруг «российского дела», которое представляет серьезную угрозу президенту США, отмечает телеканал.

В любом случае дело Манафорта подогреет интерес на Капитолийском холме к теме импичмента Трампа, несмотря на то, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президент того «не стоит».

Через три недели Манафорту исполнится 70 лет. Мюллер расследует вопрос возможного вмешательства России в американские президентские выборы около двух лет, ранее СМИ предполагали, что в ближайшее время спецпрокурор представит итоговую резолюцию.