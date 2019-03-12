Выборы в Петербурге: Дмитриевой среди кандидатов не будет

Два осведомленных источника «Газеты.Ru», знакомых с ситуацией, уверены, что депутат питерского заксобрания Оксана Дмитриева не сможет принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Такого же мнения придерживаются еще несколько близких к Кремлю собеседников издания.

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Несмотря на это, собеседники «Газеты.Ru» по-разному оценивают шансы врио губернатора города Александра Беглова на однозначную победу.

Знакомый с ходом его кампании источник отмечает, что врио губернатора порой делает шаги, которые вызывают негатив. В частности, неоднозначную реакцию вызвали его инициативы по уборке снега, на которую были отправлены чиновники Смольного.

Один из собеседников «Газеты.Ru» отмечает, что подобные идеи часто исходят от различных сил, которые получили подряды на кампанию, при этом действуя несогласованно друг от друга.

«Пока Беглов — главный враг себе», — говорит близкий к Кремлю источник.

Впрочем, ряд других близких к федеральным властям собеседников «Газеты.Ru» говорят, что вообще-то рейтинги действующего главы Санкт-Петербурга вовсе не так уж и плохи. Как правило, они называют цифры в районе 45% от всех избирателей. От числа определившихся цифры несколько выше и приближаются к отметке в 50%.

Также, по их словам, несмотря на то, что в медиапространстве против врио губернатора идет сильная негативная кампания, экстремального антирейтинга у Беглова, во всяком случае, пока нет. По словам одного из близких к Кремлю источников, эта кампания не сказывается на реальных цифрах рейтинга политика.

Источник в Кремле утверждает, что, по его данным, кампания должна пройти при невысокой явке, не превышающей 40%, и с мобилизацией традиционно лояльного властям электората: бюджетников и людей пожилого возраста.

Питерский политконсультант Валентин Бианки также соглашается, что при нынешней линейке кандидатов и стратегии кампании явка на выборах будет около 30%, и Беглов на них действительно победит.

«Многое зависит от дальнейшей динамики общественных настроений, но пока особо сильного негатива по поводу Беглова не ощущается. Да, он теряет шансы получить поддержку в каких-то электоральных группах помимо лоялистских. Мешает ему это? Незначительно мешает. Помешает ли это выиграть выборы? Не помешает», — уверен Бианки.

Единственной проблемой для Беглова могла стать именно Оксана Дмитриева, однако осведомленные источники «Газеты.Ru», знакомые с ситуацией, говорят, что она наверняка не будет принимать участие в выборах. Рисковать и выпускать ее на выборы, желания нет.

Дмитриева традиционно считается наиболее сильным оппозиционным политиком в Питере. Однако поучаствовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга у нее пока не получалось. В 2014 году, чтобы выступить оппонентом Георгия Полтавченко, ей не удалось пройти муниципальный фильтр, собрав подписи 10% муниципальных депутатов.

Политик заявляла, что на них тогда оказали беспрецедентное давление. Однако близкие к Кремлю собеседники «Газеты.Ru» упирали на то, что Дмитриева сама рассорилась с мундепами.

В прошлом созыве Госдумы Дмитриева была депутатом и представляла «Справедливую Россию». На думских выборах в 2011 году результат эсеров в Санкт-Петербурге входил в пятерку самых высоких и составил 23,7%. В целом по стране партия набрала 13,24%.

Многие эксперты тогда связывали успех в Санкт-Петербурге именно с Оксаной Дмитриевой.

Однако впоследствии она покинула партию в результате конфликта с руководством.

В скором времени политик присоединилась к избирательной кампании «Партии Роста» и даже вошла в федеральную часть списка ее кандидатов. Партия не смогла пройти избирательный барьер, набрав всего 1,2%, но ее результат в Санкт-Петербурге был самым высоким — 8,5%.

По одномандатному округу политик стала второй, уступив единороссу Михаилу Романову порядка 9 тыс. голосов. Всего на место претендовали 13 кандидатов.

Параллельно Дмитриева сумела пройти в региональное заксобрание по списку «Партии Роста», который и возглавляла. Список набрал четвертое место, обогнав «Яблоко», что для партии-новичка выглядело неплохим результатом.

Еще в октябре прошлого года оппозиционер Алексей Навальный требовал допустить Дмитриеву на нынешние выборы губернатора. Однако этого, судя по всему, не произойдет.

По словам одного из источников, все уровни власти устраивает вариант, при котором главным оппонентом Беглова выступит депутат Госдумы от КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко.

Отличным кандидатом на эту роль его делает то, что Бортко не является тем оппонентом, который доведет Беглова до второго тура, говорит собеседник издания.

Валентин Бианки также отмечает, что Бортко не сможет составить серьезную конкуренцию врио губернатора. Свой одномандатный округ он выиграл в отсутствии кандидата от «Единой России». Вряд ли сильно поможет и бренд КПРФ: по мнению Бианки, коммунисты традиционно пользуется более низкой поддержкой в Санкт-Петербурге, чем по стране в целом.

Директор по исследованиям института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов также отмечает, что КПРФ для Санкт-Петербурга традиционно слабый партийный бренд. Эксперт констатирует, что складывающийся сценарий кампании кажется наиболее вероятным. И пока Беглов по нему действительно выигрывает. «Сценарий выглядит понятным и в нем есть определенная логика.

Беглова окружают кандидатами со своим накопленным антирейтингом, которые не являются новыми лицами для петербургской политики и не ассоциируются с управленческой работой»,

— объясняет политолог. По его словам, для того, чтобы выборы стали проблемными, как в том же Приморье, нужен новый молодой и способный к энергичной кампании политик с невысоким антирейтингом, на которого в том числе могла бы переориентироваться недовольная часть элиты региона. По мнению Пожалова, последним нет смысла теневым образом вкладываться в Бортко или других кандидатов, о которых пока идет речь.

Для этой цели Дмитриева была бы более подходящим вариантом. Эксперт отмечает, что в последнее время она стала сугубо региональным деятелем и потерпела чувствительное поражение в округе в 2016 году, но в то же время у нее остается ряд преимуществ перед другими участниками гонки. Образ женщины, ориентированной на социальную повестку, дает ей возможность разыграть популистскую карту. Кроме того, ее большой федеральный опыт действительно мог помочь снискать аккуратную поддержку части региональных элитариев, пострадавших от смены власти в Санкт-Петербурге.

Сама Оксана Дмитриева заявляет, что готова участвовать в выборах от «Партии Роста», но сомневается, что ей удастся пройти мунциипальный фильтр.

По ее словам, сейчас ни один кандидат не может сделать это без поддержки власти, так как 90% местных депутатов представляют «Единую Россию». Напомним, что для участия в выборах губернатора, по закону, все кандидаты в обязательном порядке должны собрать определенное число подписей муниципальных депутатов.

Еще два источника, знакомых с ходом избирательной кампании в Санкт-Петербурге также не рассчитывают увидеть ее в итоговой линейке кандидатов. Сама Дмитриева в разговоре с «Газетой.Ru» также подтвердила свои ранние высказывания в СМИ, что самостоятельно без поддержки ЕР муниципальный фильтр преодолеть никто не сможет.

Говоря о потенциале Дмитриевой в качестве губернатора, Валентин Бианки отмечает, что согласно его старым исследованиям, даже среди ее сторонников есть сомнения в том, что она смогла бы показать себя именно как управленец.

Но консолидировать негатив против Беглова политик бы смогла, считает эксперт. Если бы голосующие хотели показать свое недовольство, то она могла бы обеспечить второй тур губернаторских выборов.

В качестве опасного для Беглова фактора Пожалов видит параллельную муниципальную кампанию.

По его словам, она может сыграть на нагнетание общего протестного фона, привести на выборы негативно настроенных избирателей, которые непонятно как проголосуют на губернаторских выборах, спровоцировать внутриэлитную борьбу за контроль на местном уровне (у органов МСУ в Петербурге гораздо больше полномочий и влияния, чем в Москве).

В прошлый раз именно по этим соображениям ряд оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах не были зарегистрированы. Политолог и в этот раз не исключает «жесткое управление муниципальной кампанией». Также эксперт пророчит усталость граждан от губернаторской гонки в Санкт-Петербурге из-за ее чрезмерного медийного освещения. Впрочем, это и должно привести к ожидаемому сценарию с невысокой явкой и победой Беглова.

Политолог Дмитрий Гусев считает, что для Беглова самое важное — выстроить обратную связь с жителями через личный контакт, чтобы сгладить негативный образ. Впрочем, по словам политолога, именно такую коммуникативную кампанию врио губернатора сейчас и ведет. К ней относятся и личные встречи политика с населением, и создание страницы «ВКонтакте».