Город раздора: Эстония может предъявить РФ претензии

В Госдуме отреагировали на заявления эстонских политиков о возможных претензиях к России из-за Ивангорода. Ранее заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна либо отдать город Эстонии, либо заплатить использование этой территории.

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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в ответ пояснил, что потенциальные территориальные претензии Эстонии невозможны.

«Думаю, что это вопрос, связанный с некоторой предвыборной риторикой, которая, как правило, проходит под более острым углом. Юридически невозможно предъявить претензии Москве за то, что Ивангород входил и входит в состав России», — отметил депутат в беседе с ФАН.

По мнению парламентария, реагировать на провокационные выпады эстонской стороны надо спокойно и взвешенно, поскольку именно в интересах Таллина сохранить дружеские отношения с Москвой.

«В данном случае нужно идти не по пути каких-то жестких ответных санкций, а наоборот — официальным представителям сообщить о том, что подобного рода эксцентричные крики играют негативную роль в отношениях между двумя странами. Это позиция абсолютно маргинального меньшинства», — пояснил Милонов.

Депутат считает что, ухудшение отношений с Россией невыгодно прежде всего для самой Эстонии. «Страна сейчас с большим трудом восстанавливает репутацию туристического центра для Северо-Запада России, и уж точно в интересах Таллина возвращать отношения на уровень начала 90-х», — резюмировал Милонов.

EKRE уже предъявляла претензии на российские территории, в частности, выступала против ратификации российско-эстонского пограничного договора. Партия требовала отозвать подпись Эстонии под соглашением с Москвой и взыскать с нее компенсацию за «оккупированные территории». Издание «Sputnik. Эстония» в марте сообщало, что сейчас партия заметно укрепила свое положение в парламенте, и ее депутаты «могут войти в состав нового правительства страны». Как отмечали журналисты, перемены в Таллине чреваты усилением напряженности в отношениях с Москвой и поддержки антироссийской риторики Запада.

В январе этого года на заседании парламента депутаты EKRE выдвинули законопроект, который предусматривает востребование компенсации с России за «неправомерно», «силой отнятые земли»: территории за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области, — которые принадлежали Эстонской Республике по условиям Тартуского мирного договора между Эстонией и Советской Россией от 1920 года.

По мнению Хенна Пыллуааса, российско-эстонский договор о границе, заключенный в 2014 году, закрепляет «оккупированную эстонскую территорию» за Россией.

«Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их силой нам, естественно, не удастся. Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения Конституции», — говорил Пыллуаас.

Договор о границе между Россией и Эстонией впервые был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.

Спустя почти десять лет, 18 февраля 2014 года, главы МИД России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

При этом в текст были внесены два существенных дополнения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, и договоренности касаются только решения пограничных вопросов.

Проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии 14 апреля 2014 года. Однако после парламентских выборов к власти в Эстонии пришло новое правительство, и ратификационный процесс пришлось начинать заново.

В декабре 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге затронула тему попыток некоторых эстонских политических сил сорвать ратификацию договора между Москвой и Таллином.

Дипломат подчеркнула, что с российская сторона не меняет свой подход к вопросу о ратификации договора.

«Для его продвижения необходимо обеспечение нормальной, неконфронтационной атмосферы в отношениях друг к другу и выполнение эстонской стороной своей части ратификационной работы без каких-либо политических довесков, увязок, оговорок и так далее», — заявила Захарова, напомнив, что EKRE уже и ранее пыталась сорвать ратификацию документа, однако еще ни разу не нашла поддержки в парламенте.