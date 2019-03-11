Социализм в глубинке: как демократы готовятся к реваншу

В штате Айова Байден имеет преимущество в 2% над сенатором из Вермонта Берни Сандерсом, сообщает местное издание «Des Moines Register».

Реклама

Расположенный на западе страны штат Айова — один из тех, где процедура праймериз демократов проходит раньше остальных штатов. Это дает кандидатам возможность проверить свои силы еще на ранних этапах кампании.

Сельскохозяйственный штат, где во время своего визита в США изучал производство кукурузы советский лидер Никита Хрущев, хорошо знаком Байдену. Именно здесь в 2008 году он будучи кандидатом в вице-президенты от демократов вместе при будущем президенте США Бараке Обаме, с большим преимуществом победил тогдашнего кандидата от республиканцев Джона Маккейна.

Спустя 11 лет штат находится в цепких руках республиканцев: нынешний президент США Дональд Трамп получил здесь на 200 тысяч голосов больше, чем его соперница Хилари Клинтон, которая недавно заявила, что не собирается вновь идти в президенты.

Успех Трампу в Айове принесли потомки тех самых фермеров, которые многие годы назад жали руку Хрущеву.

Пытаясь учиться на своих ошибках демократы, которых в отдаленных штатах часто считают оторванными от жизни обычных людей политиканами, стараются быть ближе к простым американцам, живущим в отдаленных городках.

О том, что именно на них следует сделать упор в кампании, считает сенатор Берни Сандерс, который говорит о себе как о стороннике «демократического социализма».

К своим сторонникам он обращается вполне в духе советского писателя-деревенщика.

«По всей Америке мы с грустью наблюдаем как все больше и больше молодых людей покидают маленькие города, в которых они выросли. Маленькие города, которые они любят, потому что в этих городах нет достойно оплачиваемой работы, но мы намерены это изменить», — сказал Сандерс во время выступления в одном из отдаленных уголков штата.

Как отмечает в своем репортаже агентство Associated Press, жители небольших городков могут сыграть решающую роль в голосовании по выбору кандидатов в президенты от Демократической партии. Именно жители небольших городков активно голосовали за Трампа в пику его оппоненту Хилари Клинтон, в которой видели представителя истеблишмента.

«Мобилизация в каждом районе — это ключ к тому, чтобы выиграть и кокус и выборы в Айове», — рассказывает Associated Press руководитель местной организации Демпартии Трой Прайс.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель центра Центр североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева,

поход в глубинку — это «ожидаемая противотрамповская тактика демократов».

«Они пытаются оттянуть от него базовый электорат. В какой-то мере это попытка учесть ошибки кампании Хилари в 2016 году, когда она вообще не уделяла внимания глубинке и белому рабочему классу», — говорит эксперт.

По словам Журавлевой, «это попытка вернуть себе электорат, потому что рабочие традиционно поддерживали Демократическую партию». «Но тогда им надо найти, что им предложить, что перебьет популизм Трампа, надо научиться говорить на его языке», — говорит Журавлева.

Эксперт считает, что Демократическая партия может добиться этого, если пробьется сквозь свой собственный образ «партии для афроамериканцев»: «Это значить балансировать между двумя группами электората, одна из которых – черные — их давно и прочно поддерживает, а другая — белые рабочие, у которых давно сложился серьезный комплекс потерянности из-за повышения по социальной лестнице афроамериканцев».

Журавлева считает эту задачу сложной, однако отмечает, что она, возможно, по плечу Сандерсу. Для этого необходима его поддержка со стороны партии: «Но отношения с партией у него не лучшие. Между тем, эта тактика может иметь стратегическое значение, если демократы решат перехватить этот электорат уже не у Трампа, а у республиканцев в целом».

Техас, беги за мной

Кроме небольших городков, где политик «из телевизора» — вообще редкая птица, демократы стремятся быть более активными и в традиционных республиканских штатах. Например, в Техасе, где поддержка Трампа весьма высока.

На президентских выборах 2016 года он с легкостью обошел здесь Клинтон и удерживает прочные позиции до сих пор. В субботу, 9 марта в городе Остин, штат Техас побывал десант политиков-демократов.

Они использовали проходящий здесь фестиваль техники и современной музыки Southwest festival для того, чтобы поговорить о политике. Так, одна из кандидатов-демократов Элизабет Уоррен заявила, что будет бороться против монополий крупных компаний в сфере высоких технологий. Уоррен даже предложила радикальный шаг: раздробить их на более мелкие, что было встречено одобрительными аплодисментами у молодежной аудитории.

Немало молодежи также пришло посмотреть фильм еще одного кандидата в президенты от демократов Бето О'Рурке «Бежать вместе с Бето» (Running with Beto). В названии документального фильма обыгрывается двойное значение слова «run», которое также переводится как «выдвигаться на выборах».

Картина посвящена истории его поражения на промежуточных выборах 2018 года, когда он пытался стать сенатором от штата Техас. Эту кампанию он проиграл консервативному сенатору-республиканцу Теду Крузу, однако смог мобилизовать большое количество количество избирателей в свою поддержку.

О'Рурк рассматривается СМИ как один из потенциальных кандидатов от демократов на выборах 2020 года, однако сам политик отвечал на вопросы уклончиво и призывал всех смотреть фильм.

Другой гость фестиваля — еще один кандидат демократов Джулиан Кастро — выступил с предложением произвести денежные выплаты гражданам США, которые являются потомками рабов. «Если мы выплачиваем компенсации людям, потому что мы забрали их собственность, почему бы нам не выплатить деньги людям, которые сами были собственностью», — сказал Кастро.

В консервативном Техасе, который во время гражданской войны воевал на стороне южных штатов, подобные идеи вряд ли найдут понимание, но Кастро надеется на молодых избирателей, среди которых немало потомков эмигрантов.

В отличие от многих других кандидатов-демократов для Техаса Кастро свой. В прошлом он был мэром небольшого техасского города Сан-Антонио в этом штате.

Кроме молодежи политики-демократы пытаются привлечь на свою сторону сторонников Трампа в консервативном лагере. Еще один из гостей Остина — мэр одного из городов штата Индиана и кандидат в президенты США от Демпартии Пит Буттигег — сказал CNN, что не может понять, как консервативный вице-президент США Майкл Пенс поддерживает Трампа. Президент США, по его словам, совсем не является носителем консервативных ценностей.

Он даже сравнил вице-президента и экс-губернатора штата Индиана с «чирлидером», который приветствует «президента порнозвезд». Таким образом, мэр решил намекнуть на многочисленные скандалы вокруг президента США, связанные с актрисами из порноиндустрии.

Сам Трамп, которому тоже придется проходить праймериз, в настоящее время занят сбором средств на президентскую кампанию 2020 года.

10 марта он провел в своем поместье Мар-а Лаго во Флориде, где встретился со спонсорами своей президентской кампании. На ужин с президентом США прибыло более 300 человек, и президент смог собрать более $7 миллионов. Несмотря на жёсткую критику, многочисленные расследования «российских связей» и даже потенциальную угрозу импичмента Трамп надеется на переизбрание на второй срок.

Как ранее отметил телеканал Fox, запуск процедуры импичмента может даже сыграть Трампу на руку и поспособствовать его переизбранию на второй срок. В этой связи Fox привел ситуацию с попыткой импичмента в отношении президента-демократа Билла Клинтона, благодаря которому тот стал народным героем.