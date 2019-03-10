«Ты чего не в тюрьме, скотина?»: кого поддерживает Восток Украины

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил, что страны Европы устали от Украины, но бросить ее уже не могут. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

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По его словам, европейцы осознают, что Украина идет не в том направлении, которое ей задали в Европе. Кроме того, он указал на провальные реформы нынешних властей Украины и ухудшение качества жизни населения.

«Утомление есть, но бросить не могут — как чемодан без ручки. У европейцев эта усталость больше, потому что они непосредственно с этим столкнулись»,

— сказал Бойко. Также он выразил надежду на то, что власть на Украине по итогам выборов 31 марта поменяется и с новым президентом и парламентом страна станет развиваться. «Самое главное — избежать какого-либо переворота», — добавил политик.

Бойко идет на выборы как самовыдвиженец, однако его кандидатуру поддерживает «Оппозиционная платформа — За жизнь». За него готовы голосовать 7% избирателей.

Депутат выступает за нормализацию отношений с Россией и позиционирует себя как представитель интересов жителей Юго-Востока Украины. На этом электоральном поле у него есть конкурент — выдвиженец от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул, которого, согласно последнему соцопросу группы «Рейтинг», поддерживают 1,8% избирателей.

Уровень этой поддержки, вероятно, увеличится, поскольку недавно в пользу Вилкула от участия в гонке отказался еще один кандидат от Юго-Востока, лидер партии «Наши» Евгений Мураев (его готовы были поддержать 1,7% избирателей).

Еще одна проблема для Бойко — лидер гонки шоумен Владимир Зеленский, который, транслируя пацифистские взгляды, пользуется наибольшей популярностью именно на юге и востоке страны. В восточных областях уровень его поддержки примерно сопоставим с поддержкой Бойко, но на юге страны шоумену фактически не с кем состязаться.

Однако в пользу Бойко играет тот факт, что, в отличие от Зеленского, он достаточно опытный политик.

Бойко в политике с начала 2000-х. Начинал свою карьеру в партии «Трудовая Украина», а позже создал свою собственную — Республиканскую партию. Однако после неудачных выборов 2006 года перешел в «Партию Регионов», которую покинул только в 2014 году.

Тогда же он впервые занял позицию в правительстве, проработав в течение года министром топлива и энергетики Украины, когда премьер-министром был Виктор Янукович. Бойко занял эту позицию снова в 2010 году, когда Янукович победил на выборах Виктора Ющенко и стал президентом.

После свержения Януковича Бойко уже пытался стать новым лидером Юго-Востока и принял участие в президентских выборах 2014 года. В своей предвыборной программе он предлагал придать русскому языку статус государственного, тесную экономическую интеграцию с Европейским союзом и развитие торгово-производственных связей с Россией и странами Таможенного Союза.

Однако на тот момент столь пророссийские взгляды на Украине не пользовались популярностью. Бойко поддержали лишь 0,19% избирателей.

Сейчас практически для всех кандидатов в президенты главным пунктом программы является план по прекращению войны в Донбассе. Бойко — один из немногих, кто отрицает возможность силовых методов.

Он считает, что единственный способ разрешения конфликта — переговоры. В своей программе Бойко исправно следует плану, представленному в минских соглашениях. Он обещает инициировать диалог со всеми сторонами конфликта, в отличие от большинства других кандидатов, которые не готовы к переговорам с Москвой.

Более того, Бойко намерен «преодолеть противоречие со всеми странами-соседями, в том числе с Россией». Подобный пункт отсутствует практически у всех его соперников. Также он заявляет о необходимости «обеспечить реальный нейтралитет и внеблоковость Украины».

Очевидно, что Бойко — наиболее предпочтительный для Москвы кандидат.

За ним стоит, пожалуй, самый пророссийский украинский политик на сегодняшний день — один из неформальных лидеров оппозиции Виктор Медведчук. За свои взгляды в отношении последнего недавно было открыто уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена».

Однако помня о своем низком результате на предыдущих президентских выборах, Бойко по мере возможности отстраняется от обвинений в сотрудничестве с Москвой. Так настойчиво, что порой доходит до рукоприкладства.

В 2016 году Бойко в Верховной раде на заседании Согласительного совета парламента избил лидера Радикальной партии Олега Ляшко (который сейчас также является кандидатом в президенты Украины).

Это случилось после того, как Ляшко критиковал Юрия Бойко и Сергея Левочкина за то, что они ездят в Москву на консультации: «У меня, кстати, вопрос к СБУ: почему они ездят по Москвам и до сих пор не в тюрьме?». После этого Бойко схватил лидера Радикальной партии за шею и ударил правой рукой в левую щеку.

«Ты чего до сих пор не в тюрьме, скотина?»,

— кричал Ляшко из-за спин подбежавших нардепов. Спустя некоторое время Ляшко назвал Бойко «недобитком Януковича», и он ударил его еще раз — уже в челюсть.