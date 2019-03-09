«Работаем над отменой санкций»: Италия жалуется на убытки

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о работе над отменой международных санкций против России, которые, по мнению правящих партий в Риме, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике, передает информационное агентство Reuters.

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Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, не должны становиться самоцелью. Когда его спросили, хочет ли Италия отменить рестрикции, он ответил: «Мы работаем над этим».

Также в субботу 9 марта кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с российской стороной. По словам политика, от санкционных ограничений больше всего потерь несут страны, расположенные в Восточной и Центральной Европе.

«Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией», — сказал Шефчович.

При этом он добавил, что не хотел бы нарушать общую позицию ЕС.

Накануне член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «атлантическая солидарность» стран Евросоюза в вопросе санкций против России вредит его экономике, передает ФАН.

По его словам, санкции против России, которые инициирует США, преследуют только интересы Вашингтона. Сенатор также добавил, что приоритеты США не всегда совпадают с интересами стран Европы. Парламентарий подчеркнул, что

страны ЕС «слепо повторяют американские выверты».

О том, что санкции против России нанесли «сокрушительный удар» по экономике стран Европейского союза, заявила и лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать русских и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», — заявила политик.

По ее мнению, Евросоюзу стоит учесть этот негативный опыт и не повторять таких опрометчивых шагов в будущем. Отдельно Ле Пен обратила внимание на процесс выхода Великобритании из ЕС — Brexit, передает НСН.

Брюссель не защищает европейские интересы, делая Brexit столь болезненным, а кроме того — Евросоюз «рискует ситуацией, в которой худшие последствия ожидают вовсе не британцев, а, возможно, ЕС», полагает Ле Пен.

Тремя днями ранее

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «воспитательный эффект» от западных санкций в отношении России — нулевой.

«Многие наши партнеры осознают всю бесперспективность этой линии», — сказал премьер.

По его словам, он не может согласиться с оценкой санкций как «необходимого ответа». Глава кабмина также добавил, что главной целью санкций против России было стремление подорвать экономику страны. Медведев подчеркнул, что эта попытка провалилась.

Посол Люксембурга Жан-Клод Кнебелер заявил о готовности страны стать посредником в налаживании диалога между Европейским союзом и Россией. Он пояснил, что Люксембург исторически находился между двумя сферами влияния — Франции и Германии.

«Я думаю, что у Люксембурга есть понимание того, что очень опасно вставать между двух сильных блоков, которые противоборствуют. Вот почему мы взяли на себя роль посредников в Европейском союзе, сооснователями которого мы являемся», — сказал Кнебелер.

Как отметил дипломат, в ЕС существует разнообразный спектр позиций по России. В то же время Кнебелер заявил, что Люксембург поддерживает новые санкции ЕС в отношении России.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что

итальянские сельхозпроизводители потеряли из-за российских контрсанкций €3 млрд.

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

«Итальянские производители сельскохозяйственной продукции подсчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли €3 млрд», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также привел данные экспертов Восточного комитета германской экономики, согласно которым общий ущерб от санкций всех сторон конфликта составляет порядка $100 млрд.